حزب تونسي يوقف أحد أعضائه بسبب شبهة “تحرش” بتلميذة- (تدوينة)

30 - أكتوبر - 2024

تونس- “القدس العربي”:

قرر حزب تونسي إيقاف نشاط أحد أعضائه بشكل مؤقت بسبب وجود شبهة تحرش بتلميذة بحقه.

وأعلنت حركة “تونس إلى الأمام” أنها قررت “إيقاف نشاط مدير معهد تالة (في ولاية القصرين) صادق السايحي، في الحركة، إلى حين استكمال التحقيق الإداري والأمني والقضائي فيما نسب إليه”.

وتم اتهام السايحي بالتحرش بإحدى التلميذات عقب نشر صفحات اجتماعية محادثة تؤكد هذا الأمر، فيما نفى السايحي صحة هذا الأمر.

وأكد الناطق باسم محاكم القصرين (غرب)، عماد العمري، أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية أذنت الاثنين بالاحتفاظ بالسائحي بسبب وجود شبهة تحرش.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في تونس، فعام 2019 قام حزب “قلب تونس” بالتحقيق مع النائب السابق زهير مخلوف، بعد اتهامه بالتحرّش بإحدى الطالبات في ولاية نابل (شرق).

