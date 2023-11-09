حزب جزائري يدعو فرنسا عبر سفيرها لموقف أكثر توازنا في فلسطين.. وبرلماني يعلن التبرع بقيمة صاروخين للمقاومة ـ (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:

تواصل الأحزاب الجزائرية تحركاتها في سبيل دعم القضية الفلسطينية، سواء عبر الاحتجاج لدى الممثليات الدبلوماسية الداعمة لإسرائيل أو تقديم مبادرات لتعزيز الموقف الرسمي ودفعه لتشكيل ضغط دولي بمعية الدول المساندة للقضية المركزية للعرب والمسلمين.

وهذا الاتجاه، دعا رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي لدى استقباله السفير الفرنسي الجديد ستيفان روماتي، لأن تتبنى باريس “مقاربة أكثر توازنا اتجاه القضية الفلسطينية”، في ظل ما لا يلاحظ على موقفها من انحياز فاضح اتجاه الاحتلال الإسرائيلي وإنكار لحق المقاومة.

ووفق بيان للحزب، فقد حذّر ساحلي وهو وزير سابق في حديثه مع السفير من خطورة تزايد الاحتقان واستمرار التصعيد، وما قد ينجّر عنهما من انزلاق وانفجار في المنطقة برمّتها، مع تجديد دعـوة الحزب الملحّة والعاجلة للمجتمع الدولي، من أجل الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية، بهدف حماية الشعب الفلسطيني من الاضطهاد الممارس ضدّه منذ عقود، وتمكينه من العيش في كنف الحرّية والأمن والسلام، مع الإشارة إلى ضرورة التزام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومن بينها فرنسا، باتخاذ مواقف أكثر توازنا وإيجابية.

كما جدّد ساحلي في حضور روماتي إدانته للاعتداءات الصهيونية على أشقائنا في فلسطين ورفضه القاطع لسياسات التهجير والترحيل القسري التي مارسها ولا يزال المحتل الغاشم منذ عقود، وذكّر بحقّ الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، عبر كافة الوسائل الشرعية المتاحة. ونبّه إلى أنّ هذه التطورات الأليمة، هي نتيجة حتمية لاستمرار الغطرسة الإسرائيلية وسياسات القمع والتنكيل، والاعتداءات المتكرّرة على مقدساتنا الدينية في القدس الشريف وكذا مسؤولية عديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في غلق كل آفاق الحلول السياسية الممكنة.

وشدد ساحلي على ضرورة السعي بكل مسؤولية وجدّية من أجل من أجل ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وزيادة حجمها، بما يلبّي المطالب والاحتياجات الأساسية الكفيلة بعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزّة، والعمل على تحقيق وقف عاجل و فوري لإطلاق النار ومعالجة ملف الأسرى لدى الطرفين، وكذا توفير الظروف المناسبة لإعادة بعث مسار التسوية السياسية، من أجل تحقيق حلّ عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ضمن إطار مبادرة السلام العربية (بيروت 2002)، القائمة على أساس حل الدولتين و مبدأ الأرض مقابل السلام.

من جانبها، دعت جبهة العدالة والتنمية المحسوبة على التيار الإسلامي إلى تعزيز الموقف الجزائري من خلال السعي لتكوين حلف دولي لمناصرة الشعب الفلسطيني.

وذكرت الجبهة التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله في بيان أنها تؤكد على موقفها الدائم والثابت في مناصرة القضية الفلسطينية وتعبر عن استنكارها وبالغ غضبها من العدوان الهمجي للكيان الصهيوني وجرائمه الوحشية المتكررة على غزة خاصة هذه الأيام.

وسجلت الجبهة إدانتها لمواقف الدول الداعمة للعدوان الهمجي للكيان الصهيوني وجرائمه الوحشية، وقالت إنها تعتبر هذه المحطة كاشفة، فقد عرت كل “إدعاءات هذه الدول الغربية الصليبية حول حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي ورفض جرائم الحرب وغيرها من القيم التي يتغنون بها”.

وأصرّ البيان على أن حركات المقاومة الفلسطينية عامة وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هي حركة مقاومة وتحرر وطنية من حقها ومن واجبها النضال بكل الوسائل لتحرير الأرض واسترجاع الحق المغتصب.

وذكّرت الجبهة بأن أهم الواجبات الملقاة على الشعب الجزائري عامة وعلى السلطة خاصة والتي يقوم احترامها وتوفير أسباب قيامها دليل الوفاء لتضحيات الشعب الجزائري عبر تاريخه وخاصة ما جاء في بيان أول نوفمبر هو الاستمرار والثبات على موقف مناصرة القضية الفلسطينية والذي قالت إنها تثمنه.

ودعت لتعزيز هذا الموقف عبر اتخاذ خطوات أخرى مؤثرة وفاعلة ومنها: “السعي إلى تكوين حلف دولي لمناصرة الشعب الفلسطيني وخاصة المقاومة في غزة والعمل لرفع الحصار ومواجهة الإبادة ورفض سياسة الأرض المحروقة الممارسة ضد الشعب الفلسطيني”.

كما طالبت السلطة الفلسطينية بالتوقف عن مسار التفاوض والتسويات الدولية المجحفة للحق الفلسطيني والعدول عن خيار الخزي والعار والانحياز إلى صفوف شعبها، وتعزيز من جهاده والمساعدة على تنظيم صفوفه.

ودعت الدول الإسلامية والعربية وفي مقدمتها دول الطوق وعلى رأسها مصر إلى كسر الحصار على الشعب الفلسطيني وإدخال كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع مطالبة الدول الإسلامية والعربية المطبعة مع “الكيان الصهيوني لطرد السفراء والطواقم الدبلوماسية من أراضيها ودعوة الدول الإسلامية والعربية لمراجعة علاقتها الديبلوماسية والاقتصادية مع الدول المساندة للكيان الصهيوني.

وألحت الجبهة على الشعب الجزائري وخاصة أئمته للجوء إلى الدعاء وأداء القنوت في صلواتهم، وتخصيص خطبهم ودروسهم للدعوة للتضامن مع الحق الفلسطيني وفضح ما خضع له من مؤامرات وخيانات. وأكدت على “إيجابية العمل المشترك الذي تقوده الهيئة الجزائرية للأحزاب الداعمة والمناصرة لفلسطين، داعية كل القوى الحية المؤيدة لخط المقاومة والجهاد لضرورة العمل الجماعي لتنظيم كل وسائل الدعم للشعب الفلسطيني في مقاومته للعدوان

وفي موقف لافت شهده البرلمان الجزائري، تحدى النائب بلخير زكريا في كلمة له على المباشر، الجهات التي تصف المقاومة بالإرهاب، معلنا أنه تبرع بقيمة شراء صاروخين للمقاومة في فلسطين.

وقال النائب وهو يخرج مبلغا بالدينار الجزائري بقيمة 1000 دولار من جيبه “يوجد على هذه النقود صور لمجموعة الستة التي فجرت الثورة الجزائرية، وهم من وصفهم بالأمس القريب الاستعمار الفرنسي بالإرهاب، ولكنهم حررّوا الجزائر وأرغموا العالم على الاعتراف بهم، وهو ما سيحدث في فلسطين بعد التحرير”.

وأكد بلخير أن المبلغ الذي سيتبرع به يساوي قيمة صاروخين من قذيفة القسام، لكل من يعتقد من الشعب الجزائري أن معركة الجهاد بعيدة عنه، داعيا الجزائريين، أن يبذلوا من أموالهم وأن يساهموا مع إخوانهم، فهناك أيادٍ أمينة لطالما أوصلت مساعداتهم إلى المقاومة”. قبل أن يختم “أتمنى أن يكتب اسم والدي رحمه الله على أحد الصواريخ حتى أنال شرف الجهاد مع هذه الفئة العظيمة”.