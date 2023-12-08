سياسة | عربي | المغرب العربي

حزب جزائري يدعو لتقوية العلاقات مع ليبيا

8 - ديسمبر - 2023

عبد القادر بن قرينة

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الجزائر- “القدس العربي”:

أكدت حركة البناء الوطني في الجزائر، ضرورة تقوية العلاقات مع ليبيا وإيصالها لمستوى الشراكة، بمناسبة إعادة فتح معبر حدودي بين البلدين، للوقوف “ضد مخططات الفوضى في المنطقة، خاصة بعد أن أصبح للكيان الصهيوني موطئ قدم فيها”.

وقالت الحركة المشاركة في الحكومة إنها ترحب بإعادة فتح المعبر الحدودي غدامس مع ليبيا أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد توفر كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والقانونية التي مكنت من تجاوز الإشكالات والعوائق التي كانت موجودة.

وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية رسميا، افتتاح معبر “الدبداب- غدامس” الحدودي بين ليبيا والجزائر الأسبوع القادم، أمام حركة المواطنين والتجارة بين البلدين، بعد إغلاق دام 9 سنوات كاملة.

ويمثل فتح المعبر الحدودي، وفق حركة البناء بادرة حسنة من شأنها تسهيل حركة التنقل للأشخاص والبضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين، كما  يؤكد مستوى إيجابية العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين وثمرة للجهود المبذولة لإنجاح التنسيق المستمر بين السلطات الجزائرية والليبية  فيما يخص تسيير المعابر الحدودية.

وشددت الحركة التي يقودها المرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة، على ضرورة استمرار العمل وتكثيف التنسيق بين الأشقاء الجزائريين والليبيين، وحتمية المضي قدما، في تعزيز وتوسيع هذه العلاقات لتشمل كافة الميادين للوصول إلى إقامة شراكة استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية حقيقية ومستدامة، على أساس الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

واعتبرت أن الوصول لمستوى الشراكة من شأنه أن يعكس عمق علاقات الأخوة والصداقة التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين وتجسيد الإرادة القوية التي تحدو البلدين الجارين في حفظ أمنهما القومي ومنطقته الحيوية وتجاوز إكراهات التحول العالمي، والمخاطر الإقليمية، في ظل السفور بالتدخل الأجنبي في شؤون الشقيقة ليبيا وتواجد مخاطر حقيقية قائمة تستهدف البلدين. 

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  1. يقول الريف:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 1:17 م

    يحب بدأ بناء مغرب عربي مصغر يبدأ بتونس ليبيا والجزائر ثم موريتانيا لتقوية الاقتصاد والامن القومي العربي

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    1. يقول مجيد بوقرة:
      ديسمبر 8, 2023 الساعة 2:50 م

      أحسنت ثم أفحمت

    2. يقول زينو الجزائر:
      ديسمبر 8, 2023 الساعة 4:38 م

      بديل المغرب العربي الذي لم يرى النور يوما هو الجزائر تونس ليبيا موريتانيا مالي النيجر وبوركينافاسو

    3. يقول حق الرد يا قدس:
      ديسمبر 8, 2023 الساعة 7:30 م

      الى ريف الجزائر، المغرب قوي بنفسه و شراكاته المتوازنة رابح رابح، و لا يضيع وقته و جهده مع الضعفاء

  2. يقول قبايلي حر:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 1:51 م

    لا يجب تقزيم المغرب العربي يجب أن يكون المغرب الأقصى موجودا إلى جانب المغرب الأدنى و المغرب الأوسط مع وجود ليبيا و موريطانيا.
    لا للتفرقة لا للإنفصال.

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  3. يقول محمد الأمين dz:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 2:05 م

    اشاطرك الرأي اخي من الريف الشامخ

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  4. يقول Yahia:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 3:32 م

    تخيل عزيزي القارئ لو كانت الدول المغاربية الخمس تحت ظل اتحاد مغاربي يتيح حرية الانتقال والتجارة واتقفافية دفاع مشتركة مشابهة لاتفاقية الناتو …… تخيل فقط

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  5. يقول حق الرد:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 6:07 م

    حظ سعيد للاخوة في الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا.
    تذكرو فقط انكم لا تنتجون حتى ما تاكلون.

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  6. يقول بلاريج المناضل:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 8:48 ص

    من جاء بحلف وارسو لمحاربة المغرب.واعلن حالة الاستنفار لمساندة الصهيوني خوسي ماريا ازنار في قضية جزيرة ليلى.ويقوم بتمويل مراكز الضغط الصهيونية وعلى رأسها مركز بولتون الذي خطط لتدمير العراق.هو من يجب أن يسأل عن هذا الموضوع.

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