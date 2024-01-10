حزب جزائري يدعو لدعم مسعى جنوب افريقيا بمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ويستغرب موقف الحكومات العربية

الجزائر- «القدس العربي»: أكدت حركة مجتمع السلم في الجزائر، ضرورة دعم مسعى جنوب أفريقيا بمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حتى يتم “إسقاط خرافة دولة إسرائيل التي لا تحاسَب ولا تراقَب ولا تردَع”.

وذكرت الحركة في بيان لها أن يوم الخميس 11 كانون الثاني/جانفي 2024 يعد يوماً تاريخياً ومشهوداً، يمثل امتداداً لمعركة طوفان الأقصى المشهودة”، لأن دولة الكيان الصهيوني المارقة، ستمثل فيه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لأول مرة عبر تاريخها، في القضية التي حرَّكتها ورفعتها ضدها دولة جنوب أفريقيا.

وأبرزت حركة مجتمع السلم أن مقاضاة جنوب أفريقيا للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد شعب فلسطين وسكان غزة المحاصرة، جاء “وفق ملفٍّ محكم وعميق تم توثيقه في أكثر من 80 صفحة، ما دفع بالإسرائيليين إلى الشعور بالتهديد، وأن قادتهم السياسيين والعسكريين عرضة للسجن والملاحقة، لأن قرارات المحكمة نافذة”.

وأبرزت الحركة أن القضية تضمنت شقين أساسيين، أحدهما متعلق بوقف الحرب، وآخر مرتبط بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب. وأوضحت أن ذلك ما دفع كل خبراء القانون الصهاينة بالاحتشاد خلف إسرائيل التي وجدت نفسها في مأزق حقيقي أمام جنوب أفريقيا التي سيسجل لها التاريخ أنها انتفضت للدفاع عن شعب فلسطين”.

بالمقابل، استغربت الحركة موقف “الحكومات العربية والإسلامية التي إما شاركت في حرب الإبادة أو سكتت عنها بخنوع”. وقالت: “إنه لحري بالدول الحرة والمساندة لمقاومة الشعب الفلسطيني أن تدعم مسعى جنوب إفريقيا، وتؤيد مقاضاتها للكيان الصهيوني الغاشم، حتى يكون عبرة لمسانديه والمطبعين معه، وحتى تساهم في إسقاط خرافة دولة إسرائيل التي لا تحاسَب ولا تراقَب ولا تردَع”.

وينتظر أن تعقد الخميس جلسات استماع للنظر في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية في القطاع، في حين رفضت إسرائيل التهم وتحججت كالعادة بإدراج ذلك ضمن موقف يصف في كراهية اليهود.

ولحد الآن، أعلنت عدد من الدول دعمها للدعوى وتجهيزها للحجج القانونية اللازمة، من بينها الأردن وبوليفيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي. وتعد قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة بشكل عام، ولكن القضاة ليس لديهم سلطة لفرض هذه الأحكام.

وكانت الجزائر بمبادرة من النقابة الوطنية للقضاة واتحاد منظمات المحامين الجزائريين، قد نظمت الشهر الماضي ندوة جمعت خبراء في القانون ومحامين دوليين لبحث كيفية مقاضاة إسرائيل.

وأعلنت ندوة الجزائر الدولية حول العدالة للشعب الفلسطيني إثر ذلك عن إنشاء لجنة مشكلة من قضاة ومحامين تتولى متابعة رفع الشكاوى بخصوص الجرائم الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية وباقي المحاكم التي تعتمد عالمية العقوبة.

ودعا “إعلان الجزائر” الذي انبثق عن ذلك إلى تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ورفع دعاوى جزائية ضد مسؤولي وسلطات الاحتلال الصهيوني من مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

كما طالب الإعلان بـ”إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة وأفراد سلطات الاحتلال أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والتي تم تحديدها من طرف اللجنة”. وفي السياق، تمت المطالبة بمخاطبة المنظمات والهيئات الدولية المشار إليها في توصيات الندوة، لمحاصرة وملاحقة الكيان الصهيوني المحتل.

وكانت الندوة قد خصصت 4 ورشات عملية تتعلق بمقاضاة إسرائيل، هي ورشة “توثيق الجرائم”، وورشة “المتابعة الجنائية أمام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والمحاكم الدولية الأخرى”، وورشة “إخطارات المحكمة الجنائية الدولية”، وورشة “الشكاوى للمنظمات والهيئات الدولية”، حيث تركزت مناقشاتها على الجوانب التنظيمية والإجرائية.

وشهدت الندوة حضوراً قوياً لمحامين وقضاة وقانونيين من الدول العربية والأفريقية ومن دول أوروبية وأخرى في القارة الأمريكية، أجمعوا على ضرورة التحرك في كل المحاكم والهيئات الدولية من أجل إدانة إسرائيل وإعادة الحقوق الفلسطينية. وعرفت الأشغال حضور المحامي المدافع عن القضية الفلسطينية جيل ديفرس، الذي أكد أن هناك تحولات في صالح فلسطين فيما يخص الجهات القضائية الدولية.