حزب جزائري يدعو للترخيص للمسيرات نصرة لغزة ويطالب بالضغط على الدول الداعمة لإسرائيل

الجزائر- “القدس العربي”: دعت حركة مجتمع السلم في الجزائر سلطات البلاد لرفع القيود عن حرية التظاهر دعما لقطاع غزة، وممارسة ضغوط أكبر على الدول الداعمة لإسرائيل، وتكثيف الجهد الإغاثي لمساعدة أهل غزة المحاصرين.

وقالت حركة مجتمع السلم (حمس) التي تتبنى توجها معارضا داخل البرامان، إنه يجب التحرك في ظل “التطوُّرات المتسارعة والمعقَّدة والخطيرة للعدوان الصهيوني النازي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والانتهاكات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، وأمام حالة الإصرار على الحرب المدمِّرة، والمجازر المروِّعة”.

ودعت الحركة السلطة السياسية في البلاد إلى “رفع مستوى الدعم الدبلوماسي والسياسي، ومنها: الترخيص للمسيرات والوقفات والتجمعات، تعزيزًا للموقف الوطني، ودعمًا للشعب الفلسطيني، وحثَّ الشَّعب الجزائري ومختلف الفواعل السِّياسية والمجتمعية إلى مواصلة الدعم الإغاثي والإنساني، ومواصلة تنظيم مختلف الفعاليات في ذلك”.

ولا تزال المسيرات في العاصمة الجزائرية مقيدة بنص تعليمات من وزارة الداخلية صدرت في سياق مسيرات الحراك الشعبي سنة 2021. وتحضر الحكومة حاليا لمشروع قانون جديد لحرية التظاهر السلمي ينتظر عرضه للمناقشة والمصادقة عليه في الدورة الحالية.

تحضر الحكومة الجزائرية حاليا لمشروع قانون جديد لحرية التظاهر السلمي ينتظر عرضه للمناقشة والمصادقة عليه في الدورة الحالية

كما طالبت حمس السُّلطات باستئناف الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية والإنسانية، ومختلف المركبات والآليات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة. وشددت على ضرورة التكفُّل العاجل بالجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة في المستشفيات الجزائرية، والمبادرة إلى التكفل بالطلبة والأيتام وأسر الشهداء، كما دعت للتكفُّل بإخراج الجزائريين العالقين في قطاع غزة. وأكدت أيضا على ضرورة تيسير وتنظيم نقل المساعدات التي بادرت -وتبادر- بها مختلف الجمعيات والمنظمات، وتسخير مختلف وسائل الدولة لذلك.

وتأتي هذه المطالبات في سياق تحضير المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإنقاذ غزة لعملية شراء وتجهيز سفينة مساعدات تنطلق من ميناء الجزائر لإغاثة أهل غزة. وأكد أصحاب المبادرة أنها ترمي إلى “تحقيق هدف أساسي وجوهري يمليه علينا الواجب الديني ويفرضه المبدأ الوطني ويؤكده الحس الإنساني والضمير الحي، وهو تجهيز سفن إغاثية محملة بالمساعدات ربية الواجبة والعاجلة لتقوم بواجب كسر هذا الحصار الغاشم المضروب على أهلنا في قطاع غزة الصمود، وتلبية نداءات واستصراخات أطفالنا وإخوتنا وجرحانا في غزة العزة”.

وفي جانب الدعم الدبلوماسي، ترى حركة محتمع السلم أن الوقت مناسب لممارسة ضغط على الدول الداعمة للكيان الصهيوني، من أجل إيقاف الحرب والمجازر المستمرة ضدَّ الشعب الفلسطيني، واستدعاء السفراء للاحتجاج الرسمي عليها.

وأدانت الحركة في السياق، استمرار تطبيع بعض الدول العربية، بالرغم مما وصفته بالعدوان النازي والجرائم الوحشية، واستنكرت القبول بحضور رئيس الكيان الصهيوني في قمة المناخ بمشاركة رؤساء دول عربية وإسلامية.

وكانت أحزاب جزائرية متكتلة في هيئة دعم ومناصرة فلسطين، قد طالبت باتخاذ إجراءات مستعجلة من شأنها الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل من أجل دفعها لوقف العدوان على غزة وفسح المجال أمام إدخال المساعدات الضرورية لسكان القطاع.

وقال 14 حزبا منضويا داخل هذا التكتل، في بيان له إنه يدعو الجزائر والدول الداعمة للحق الفلسطيني إلى “استعجال عقد قمة طارئة لمنظمة التضامن الإسلامي من أجل الوقوف المباشر مع الشعب الفلسطيني وممارسة الضغط على مجلس الأمن وكل المؤسسات الدولية لتفعيل مواثيقها وفي حالة جمودها على موقفها المنحاز للمحتل فإن حلها أولى من انعقاد لقاءاتها الشكلية”.

وشدد التكتل الحزبي أيضا على ضرورة استدعاء سفراء الجزائر في الدول المنحازة للكيان الصهيوني للتشاور بشأن المجازر التي يرتكبها الاحتلال بضوء أخضر من تلك الدول. وأكد دعمه ل”تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية شعبيا ورسميا لمنتجات الدول الراعية للإرهاب الصهيوني من أجل التأثير في ميزانها التجاري ونسب الفوائد التي توفرها الشراء أسلحة الكيان الصهيوني”. كما طالب بالعمل على عقد مؤتمر دولي للأحزاب الداعمة لفلسطين من أجل تنسيق المواقف وبعث عمل مشترك فاعل وداعم لفلسطين.