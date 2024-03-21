حزب حكومي مغربي يجمّد عضوية برلمانيين لـ”عدم الامتثال” و”المقاطعة” و”عقد تحالفات”- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”: قرر المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، المشارك في الحكومة المغربية، تجميد عضوية برلمانيين ينتميان إليه، هما: الحبيب بن الطالب وصفية بلفقيه، وإحالة ملفهما على اللجنة الحزبية المختصة في التحكيم والأخلاقيات.

وعزا بيانٌ للحزب نفسه القرار إلى “مخالفات تنظيمية مسترسلة قام بها البرلمانيان المذكوران، وتعمدهما عدم القيام بواجباتهما المنصوص عليها داخل القانون الأساسي للحزب، وعدم الامتثال لقرارات مؤسساته، ومقاطعة الأنشطة الرسمية للحزب دون مبرر، وعلى رأسها مقاطعة فعاليات المؤتمر الوطني الخامس، وتماديهما في عقد تحالفات مع أحزاب أخرى خارج ما هو مقرر من أجهزة الحزب.”

وكتب مدون أن “البام”- أي حزب الأصالة والمعاصرة- يدهس معارضيه من الداخل بقرار تجميد عضويتهم. واستعمل المدون عبارة الدهس إشارة إلى “الجرّار” الذي يتخذه الحزب المذكور رمزاً له.

والحبيب بن الطالب هو رئيس الغرفة الفلاحية في جهة مراكش اسفي، ومستشار برلماني في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين). أما صفية بلفقيه نجلة الراحل عبد الوهاب بلفقيه، وقدمت استقالتها بتاريخ 29 أيار/ مايو 2023 من مكتب المستشارين كأمين المجلس، فهي المرأة الوحيدة بالمكتب وأصغرهم سناً.

وكتبت صفحة “كلميم برس”: “بعد سحب تزكية ترشح المرحوم عبد الوهاب بلفقيه لرئاسة الجهة، حزب (البام) يقرر تجميد عضوية ابنته صفية بالحزب!”

وكان عبد الوهاب بلفقيه شخصية سياسية برزت مع حزب “الاستقلال”، لكن جرى إبعاده منه لأسباب مجهولة، وفي 2015 فاز برئاسة مجلس جهة كلميم (جنوب البلاد)، كما كان الفوز حليفه في 2021 باسم “الأصالة والمعاصرة”، لكن أمين عام الحزب نفسه سرعان ما سحب منه التزكية، وحرمه بالتالي من رئاسة مجلس جهة كلميم. ما دعا بلفقيه إلى اعتزال العمل السياسي، وانتهت حياته بالوفاة في ظروف غامضة.