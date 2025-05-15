حزب حكومي مغربي يدعو أحرار العالم إلى وقف «العدوان الوحشي» على الفلسطينيين

الرباط – «القدس العربي»: أعلنت «الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع» عن تنظيم يوم وطني لإحياء ذكرى نكبة فلسطين في مختلف مدن المغرب، تتوّج بمسيرة شعبية في الدار البيضاء يوم الأحد المقبل (18 أيار/ مايو)، كما دعت «الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة» إلى المشاركة في «جمعة طوفان الأقصى»، إحياءً للذكرى وتجديدًا للعهد مع فلسطين، وتأكيدًا على الحق في العودة، ورفضًا لكل أشكال التهجير والتطبيع، وتمسّكًا بخيار المقاومة كخيار مشروع وواجب.

وجاء في بيان للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، اطلعت عليه «القدس العربي»: «تحل يوم الخميس 15 أيار/ مايو الذكرى 77 للنكبة الفلسطينية، حين قامت العصابات الصهيونية بتدمير واسع للقرى والمدن الفلسطينية، وتهجير لمئات الآلاف من السكان، وطمس للهوية الفلسطينية ومحو للذاكرة».

مسيرة شعبية الأحد إحياء لذكرى النكبة

وأضاف البيان أنه «بعد 77 سنة، ما زالت النكبة مستمرة باستمرار مأساة اللاجئين والأسرى والإبادة والتطهير العرقي ومحاولات التهجير وضم الأراضي والاستيطان وضم القدس والاقتحامات للمسجد الأقصى».

ودعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع سائر مكوناتها وفروعها إلى «تخليد هذه الذكرى بتنظيم مظاهرات من وقفات ومسيرات شعبية بمختلف مناطق المغرب، للتعبير عن العزم على الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى النصر، ورفض التطبيع الرسمي للسلطات المغربية مع الكيان الصهيوني حتى إسقاط التطبيع وتجريمه».

على صعيد آخر، جدد حزب «الأصالة والمعاصرة»، المشارك في الحكومة المغربية، إدانته بشدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتمادي القوات الإسرائيلية في ممارسة كافة أشكال الجرائم الوحشية في حق الأطفال والنساء والشيوخ، واستفحال الأوضاع الصحية للجرحى، والنقص الخطير في التغذية والأدوية.

ودعا المكتب السياسي للحزب، في بيان اطلعت عليه «القدس العربي»، كل أحرار العالم والدول العظمى والقوى الحية بالمجتمع الدولي إلى العمل من أجل التدخل الفوري لوقف العدوان الوحشي غير المسبوق على الفلسطينيين.

على صعيد الفعاليات، شهدت مدينة تمارة القريبة من العاصمة المغربية، مساء الأربعاء، وقفة احتجاجية تنديداً بالإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ونظمت الوقفة استجابة لدعوة «المبادرة المغربية للدعم والنصرة»، وحمل خلالها عشرات المشاركين أعلام فلسطين، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل، وفق موقع «لكم». وندد المشاركون الذين تجمعوا في ساحة مولاي رشيد وسط المدينة، بـ»استمرار استهداف المدنيين والمستشفيات في غزة».

ورفعوا لافتات بينها «فلسطين تستغيث، فهل من مغيث؟»، «سكان مدينة تمارة مع المقاومة حتى النصر»، «الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني دفاعًا عن القدس، وضد حرب الإبادة الجماعية».

وردد المحتجون شعارات تطالب بضرورة الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية. وتخللت الوقفة شعارات وهتافات، من قبيل: «نقسم بالله العظيم ألا نتخلى عن فلسطين»، و»كلنا فداء غزة الصامدة».