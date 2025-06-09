حزب ديني يصوت الأربعاء لصالح مشروع قانون حل الكنيست الإسرائيلي

القدس: أعلن حزب “شاس” الديني الإسرائيلي عزمه التصويت الأربعاء المقبل، لصالح مشروع قانون “حل الكنيست” المقرر طرحه أمام البرلمان للتصويت عليه بقراءة تمهيدية.

أفاد بذلك متحدث “شاس” آشر ميدينا، في تصريحات أدلى بها لإذاعة “كول بارما” الدينية، ونقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الاثنين.

وقال ميدينا: “في هذه المرحلة، سنصوت يوم الأربعاء على حل الكنيست. ونشعر بخيبة أمل تجاه نتنياهو”.

وكرر متحدث حزب “شاس” التصريح ذاته لهيئة البث الإسرائيلية.

وأضاف: “لا يسرّنا إسقاط حكومة يمين، لكننا نشعر أن هناك من يلاحق الجمهور الحريدي، ولا يمكننا الاستمرار في تحمل الوضع القائم”.

(الأناضول)