حزب سياسي يدعو لصياغة “رؤية الجزائر 2050” وسط جدل حول مؤشرات الحكومة ومناخ الاستثمار

الجزائر- “القدس العربي”:

دعت حركة مجتمع السلم في الجزائر لصياغة رؤية الجزائر 2050 من أجل وضع البلاد على سكة التنمية والخروج من التبعية من المحروقات، في ظل جدل متزايد حول المناخ العام للاستثمار في الجزائر، بعد انتقادات وجهها رجال الأعمال حول تعاطي الحكومة مع هذا الملف.

وأبرزت الحركة التي تتبنى توجها معارضا وسطيا داخل البرلمان في بيان لها أن ما دفعها لذلك هو أن “تحسن المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي ارتبط فقط بتحسن أسعار المحروقات، ولم يكن انعكاسا لتنمية اقتصادية تحركت بموجبها المؤسسات والمصانع، حيث مازالت المؤشرات خاضعة لتقلبات أسواق الغاز والأزمة العالمية”.

وقالت إن هذا الوضع يجب أن يدعونا إلى اغتنام الفرصة لصياغة رؤية تنموية شاملة يصل مداها إلى سنة 2050، بتحريك القدرات الابتكارية الكامنة في الجزائر وفي العالم بتعدد القارات، مشيرة إلى أنها ستعقد ندوة اقتصادية وطنية تتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر الشهر القادم. وأكدت على “ضرورة ربط الخيارات الاقتصادية والانضمام إلى التكتلات الدولية بالرؤية التنموية الوطنية والفرص المتاحة أمام الجزائر وعدم هدرها سواء بسوء التدبير أو بضعف الاستشراف”.

كما طالبت حركة مجتمع السلم بضبط منظومة الإحصائيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والجباية البترولية ونسب النمو والناتج الإجمالي، ودفع مشروع التحول الرقمي والرقمنة والمساهمة في بناء قاعدة بيانات موحدة بين المؤسسات المخولة، بما يتيح فرص شفافة ومتساوية ويفتح فرصا واسعة للاستثمارات الداخلية والخارجية ويمنع احتكار المعلومات وتوظيفها لتحقيق الهيمنة في السوق.

ويأتي هذا المطلب على خلفية التصريحات الأخيرة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن حول بلوغ الناتج المحلي الخام للجزائر سنة 2022 ما قيمته 233 مليار دولار بعد إعادة التقييم ووصول متوسط الناتج الداخلي للفرد إلى ما يتعدى 5100 دولار لسنة 2022، في حين حقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 26 مليار دولار، كما ينتظر حسبه أن يستمر في تحقيقه الفائض سنة 2023 على الرغم من تراجع أسعار المحروقات. وأثارت هذه التصريحات خاصة فيما يتعلق بالناتج المحلي الخام آراء متعارضة لدى أوساط سياسية واقتصادية وتساؤلات حول الطريقة التي احتسب بها خاصة أن الرقم الذي كان متداولا في هيئات رسمية كان في حدود 190 مليار دولار.

وفي نفس السياق، توقفت حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي، عند النقاش المثار حول مناخ الأعمال. وأكدت على وجوب رفع القيود والضغوطات الإدارية عن المؤسسات الاقتصادية وقطاع الأعمال وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار وفق رؤية اقتصادية وإطار قانوني شفاف ومنصف وجاذب لرؤوس الأموال الداخلية والخارجية بعيدا عن التعامل البيروقراطي الذي يعظم مخاطر الاستثمار ويصنع بيئة غير مشجعة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد جمّد مؤخرا عمل لجنة وزارية اشتكى رجال الأعمال من انها كانت تطاردهم بالغرامات المالية والضريبية التي اشتكوا من أنها كانت ترهق كاهلهم وتمنعهم من الاستثمار. وذكر كمال مولى رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، وهو أبرز تنظيم لأرباب العمل محاور للسلطات حاليا، أن الرئيس عبد المجيد تبون اتخذ هذا القرار ضمن توجيهات جديدة تهدف حسبه لإشاعة الثقة في قطاع الأعمال. وظهر الإشكال المتعلق بهذه اللجنة مؤخرا في رسالة وجهتها سعيد نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية للرئيس تبون، تشكو فيها تعرض العديد من رجال الأعمال لما وصفته بالاضطهاد.

وفي خضم هذا التجاذب السياسي والاقتصادي، دعت حركة مجتمع السلم السلطة إلى فتح حوار سياسي موضوعاتي شامل حول الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وإشراك الطبقة السياسية في تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية بهدف تكيفها مع الدستور الذي كفل التعددية الحزبية والنقابية، كما كفل حق المواطن في اختيار ممثليه عن طريق الانتخابات الشفافة التي ينظمها القانون مع ضمان استقلالية وسيادة للسلطة الوطنية للانتخابات التي تحتاج حسبها إلى تقييم وإعادة تشكيل.

وعكس هذه النظرة، يلقى أداء الحكومة الترحيب من أحزاب الموالاة. وقال التجمع الوطني الديمقراطي في هذا الإطار، إنه يؤكد تقاطعه التام مع الإصلاحات المهيكلة للمؤسسات الدستورية والاقتصادية، ويُشيد بقرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى تصويب بعض الاختلالات، وحلحلة المشكلات الاجتماعية والتنموية، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين لتطوير قطاع الأعمال. وأبرز الحزب الذي يقوده وزير التجارة الطيب زيتوني أنه يَدعو إلى تعزيز التكافل والتضامن الوطني لدعم الإجراءات الحكومية من أجل إنجاح الدخول الاجتماعي والاقتصادي، وحماية القدرة الشرائية، والحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.