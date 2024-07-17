سياسة | دولي

حزب شاس يحث نتنياهو على المضي قدما في صفقة الأسرى وتجاهل تهديدات اليمين المتطرف

17 - يوليو - 2024

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تل أبيب: حث حزب شاس المتشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تجاهل التهديدات من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف والمضي قدما في صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف لإطلاق النار مع حماس.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن حزب شاس، في خطاب بعث به إلى نتنياهو وتم إرساله لوسائل الإعلام، قوله إن “حزب شاس يدعم جهودكم لإعادة الرهائن. ونحن على قناعة بأن الظروف التي وفرها الضغط العسكري والاغتيالات المستهدفة أتاح لحظة مناسبة للتوصل إلى صفقة تحمي المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل وتعيد الرهائن إلى وطنهم”.

ودعا حزب شاس، وهو جزء من الائتلاف، نتنياهو إلى “عدم الخوف من الأصوات داخل الائتلاف التي تعارض التوصل لصفقة”.

(د ب أ)

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