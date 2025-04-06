حزب عمدة إسطنبول المعتقل يعقد اجتماعاً استثنائياً

متظاهر يحمل صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في ضواحي إسطنبول في 29 مارس 2025. ا ف ب

أنقرة: يعقد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا مؤتمراً استثنائياً الأحد، يُتوقع أن تتم خلاله إعادة انتخاب رئيسه أوزغور أوزيل، بعد عشرة أيام على الاحتجاجات التي اندلعت بسبب اعتقال أحد أركان الحزب، رئيس بلدية إسطنبول.

وقال إرين أكسوي أوغلو، الخبير في الاتصال السياسي، إن المؤتمر الاستثنائي ينبغي أن يشكل فرصة لـ “حزب الشعب الجمهوري” (الديموقراطي الاجتماعي) “لإظهار قوته” من خلال جمع حشود في أنقرة.

وقال أوزغور أوزيل: “سأتحدث إلى المندوبين في القاعة، ولكن في الخارج سألتقي عشرات أو مئات آلاف” الأشخاص، داعياً “جميع المواطنين، سواء صوتوا لحزب الشعب الجمهوري أم لا”، إلى التجمع خارج قاعة المؤتمر، الأحد.

وأضاف: “المطلب الرئيسي لمؤتمرنا سيكون إطلاق سراح مرشحنا الرئاسي أكرم إمام أوغلو”.

من خلال تنظيمه تجمعات واختياره لرئيسه، يأمل الحزب في مواجهة أي ضغوط سياسية وقضائية جديدة، عقب إقالة واعتقال سبعة رؤساء بلديات ينتمون إليه، بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 آذار/مارس.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات تسعى إلى قطع رأس قيادة “حزب الشعب الجمهوري”، بعد عام على الفوز الساحق الذي حققته المعارضة في الانتخابات البلدية.

وأعلن أوزغور أوزيل، في 21 آذار/مارس: “قررنا عقد مؤتمر استثنائي في 6 نيسان/أبريل لمنع محاولات تعيين مسؤول” على رأس “حزب الشعب الجمهوري”.

(أ ف ب)