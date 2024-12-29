حزب مؤيد للأكراد ينقل عن أوجلان قوله إن تعزيز التقارب مع الأتراك “مسؤولية تاريخية”

إسطنبول: أبلغ الزعيم الكردي عبد الله أوجلان وفداً من حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب”، زاره السبت في سجنه قرب إسطنبول، بأن تعزيز الأخوّة التركية الكردية “مسؤولية تاريخية”، مؤكداً استعداده للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة، بحسب ما أكد الحزب الأحد.

وجاء في بيان للحزب أن “إعادة تعزيز الأخوّة التركية الكردية ليس مسؤولية تاريخية فحسب، لكن أيضاً (مسألة) عاجلة لكل الشعوب”.

وأتى ذلك غداة قيام اثنين من أعضاء حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” المؤيد للأكراد، بزيارة مؤسس “حزب العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان، الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة.

وكانت وزارة العدل التركية وافقت، الجمعة، على طلب تقدّم به “حزب المساواة وديمقراطية الشعوب” بهذا الشأن. وكانت الزيارة الأولى من نوعها منذ 10 سنوات لأوجلان، الموقوف منذ العام 1999.

وأتت الزيارة بعد شهرين من قيام دولت بهجلي، زعيم حزب “الحركة القومية التركية” اليميني المتشدد، والمعادي لـ “حزب العمال”، والمنضوي في الائتلاف الحاكم، بدعوة أوجلان للحضور إلى البرلمان لإعلان حل الحزب الذي تصنّفه أنقرة “إرهابياً”، مقابل إطلاق سراحه.

وتلقَّت الخطوة دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقل البيان عن أوجلان قوله: “لدي الأهلية والتصميم للقيام بمساهمة إيجابية في المثال الجديد الذي أطلقه السيد بهجلي والسيد أردوغان”.

وقال الزعيم الكردي إن الوفد الذي زاره سيقوم بنقل موقفه إلى الدولة التركية والأطراف السياسيين الآخرين، مضيفاً: “في ضوء ذلك، أنا مستعد لاتخاذ الخطوات الإيجابية الضرورية”.

(أ ف ب)