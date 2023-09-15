حزب معارض في البرلمان الجزائري يستجوب الحكومة حول غلاء الأسعار

الجزائر- “القدس العربي”:

تقدمت كتلة حركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري، باستجواب مكتوب للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على خلفية ما وصفته بـ”الوضع الخطير” جراء الارتفاع الكبير في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين من الطبقات المتوسطة والضعيفة.

وذكر نص الاستجواب الذي نشره نواب الحركة المحسوبة على التيار الإسلامي، أن “الأسعار عرفت غلاء فاحشا خاصة تلك المواد التي يعتبر استهلاكها ضروريا باعتبارها قواما للحياة على غرار الخضر واللحوم ومختلف المواد الغذائية، فضلا على الندرة التي تشهدها عدة مواد مما تسبب في تراجع المنافسة”.

وأبرزت كتلة الحركة أن الوضع الذي آلت إليه القدرة الشرائية للجزائريين صار مؤسفا خاصة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط باعتبارهم الفئة الغالبة على المجتمع. وحذرت من أن الدخول المدرسي “سيكون مروعا ومرعبا لثقله على كاهل الأولياء نظرا لما تعرفه أسعار الأدوات المدرسية من ارتفاع جنوني لا يتناسب إطلاقا مع فئة الدخل الضعيف” التي قالت إنها “أصبحت عاجزة عن مواجهة صعوبة الحياة في ظل هذا الوضع الخطير، وهي ذات المعاناة التي تعيشها الطبقة المتوسطة مما ينذر بتهديد استقرار المجتمع”.

وأكد نص الاستجواب على أن “هذا الوضع الصعب والمؤسف الذي ولّد تذمرا لدى الجزائريين بعدما عقدوا كل آمالهم على التغيير الذي كان عنوانه الجزائر الجديدة، هو ما جعلنا انطلاقا من المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقنا باعتبارنا ممثلين له ونعيش واقعه، أن نفعل هذه الآلية الرقابية المنصوص عليها دستوريا من خلال استجواب الحكومة ممثلة في شخصكم المحترم حول هذا الوضع الخطير”.

وطلبت كتلة حركة مجتمع السلم التي تضم 65 نائبا وتتبنى “معارضة وسطية” للسلطة، من الوزير الأول الإفصاح عن “الإجراءات المتخذة من طرف حكومتكم لمعالجة الوضع الراهن؟”. ومن النادر في العهدة الحالية تقدم حزب باستجواب للحكومة، إذ غالبا ما يكتفي النواب بطرح الأسئلة الكتابية والشفوية.

وتنص المادة 160 من الدستور الجزائري على أنه يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين ويكون الجواب خلال أجل أقصاه 30 يوما. ولا يتوقع أن يترتب على هذا الاستجواب أي قرار يهدد الحكومة التي تحظى بأغلبية مريحة داخل البرلمان.

ويعد موضوع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، من أبرز ما يشغل الجزائريين في الفترة الحالية، وهو ما دفع مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قبل أسبوع إلى إقرار مجموعة إجراءات لضمان تموين السوق ودعم العائلات الفقيرة في ظل الحديث المتكررة عن نقص بعض السلع.

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد المجيد تبون، الحكومة بمواصلة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج. كما تم إصدار ترخيص باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها.

وتشهد الجزائر منذ فترة ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، حيث وصل سعر الكيلوغرام من اللحم الأحمر إلى ما يعادل 15 دولارا، وهو ما أدى لمطالبات بفتح مجال الاستيراد لضبط الأسعار. كما عرفت الأسواق بالمثل ارتفاعا في أسعار البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص، ما اضطر الحكومة لجعل استيرادها محصورا في الديوان الوطني، في ظل اتهامات لكبار التجار المتحكمين في السوق باعتماد سياسة مضاربة لرفع الأسعار.

وأصدر الرئيس تعليمات باستباق أي توتر في السوق عبر تشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن العرض والطلب طوال السنة، مع توجيه أوامر للحكومة بتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف، في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية، وتخزينها في غرف التبريد، والحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية.

وتنفق الحكومة في الجزائر نحو خمس الميزانية سنويا على الدعم الاجتماعي، حيث يتم تحديد سعر بيع الخبز والحليب وتسقيف أسعار الزيت والسكر، ويتم تقديم إعانات للفلاحين ومربي المواشي تشمل دعم المواد الداخلية في الإنتاج، كما يشمل الدعم مجالات أخرى كالسكن ومختلف الإعانات الاجتماعية خاصة منحة البطالة التي استحدثت قبل سنتين.