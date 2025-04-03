حزب مغربي: الرسوم الأمريكية أداة ضغط سياسي تنذر بحرب تجارية

الرباط: اعتبر حزب التقدم والاشتراكية المغربي، الخميس، أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تشكل أداة ضغط سياسي، وتنذر باشتعال حرب تجارية عالمية شاملة.

وأعرب الحزب (يساري معارض) في بيان، “عن انشغاله العميق بهذه القرارات التي من شأنها تعميق التوترات في العلاقات الدولية، وإذكاء نزاعات قائمة، أو إثارة نزاعات جديدة، كما من شأن ذات التوجهات المساس بمصالح عدد من البلدان والشعوب عبر العالم”.

وأعرب عن مخاوفه “من أن تؤدي هذه التطورات الجديدة مع ما ينتظر إثرها من قرارات دولية مضادة، إلى تداعيات اقتصادية واسعة من بينها تعميق الركود وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي وتفاقم اختلالات سلاسل التوريد واضطراب الأسعار في الأسواق الدولية”.

ولفت الحزب إلى أنه استحضر احتمالات التأثيرات الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، للقرار الجمركي الأمريكي على بلاده، خاصة لبعض القطاعات والأنشطة الصناعية والمشاريع الاستثمارية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 في المئة.

ويتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

ومن المقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 في المئة على الصين، و20 في المئة على الاتحاد الأوروبي، و46 في المئة على فيتنام، و32 في المئة على تايوان، و24 في المئة على اليابان، و26 في المئة على الهند.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أن ترامب اتخذ إجراءات لمواجهة العجز التجاري الناجم عن سياسات مثل غياب المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية، والتلاعب بالعملات الأجنبية، وضرائب القيمة المضافة المرتفعة التي تفرضها دول أخرى، وذلك باستخدام صلاحياته بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977.

(الأناضول)