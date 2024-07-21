حزب مغربي معارض يطالب بـ «استرجاع الأموال العمومية المنهوبة» في قضية مصفاة «سامير»

الرباط ـ «القدس العربي»: في كل مرة ترتفع فيه أسعار المحروقات في المغرب، ترتفع معها أصوات أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومهنية من أجل إعادة الحياة إلى “مصفاة سامير” في مدينة المحمدية القريبة من الدار البيضاء، التي توقفت عن الإنتاج سنة 2015 بعد دخول الملف إلى المحاكم التي قضت ابتدائياً سنة 2016 واستئنافياً في السنة نفسها، بالتصفية القضائية بعد سقوطها في العسر المالي وتراكم الديون عليها وعدم تمكنها من تسديدها.

بالنسبة للأحزاب السياسية أو بعضها على الأقل وخاصة التي هي في صف المعارضة، فإن الحكومة المغربية مسؤولة عن مواصلة إغلاق “سامير” وتوقيف الإنتاج بها، وهو ما أشارت إليه بيانات سابقة نقابية وحزبية ومهنية.

لكن حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” في أحدث بيان له خصصه لمصفاة “سامير” واطلعت عليه “القدس العربي”، فقد حمّل المسؤولية لـ “الحكومات المتعاقبة، فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية منذ سنة 1997 بسبب قرار الخصخصة وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولاً إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات (شركة كورال)، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل”.

بيان الحزب المعارض جاء على إثر قرار “المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار” الذي ألزم المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لمجموعة كورال لمالكها الملياردير السعودي الحسين العمودي، مشدداً على ضرورة “الإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية تعزيزاً للسيادة الطاقية للبلاد”.

وكانت مطالب الحزب المذكور بمثابة الرد على “التطورات القانونية” التي عرفها ملف المصفاة “وتقديراً لحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة (سامير)، وتماشياً مع مواقفنا السابقة في قضية المصفاة المذكورة”.

وأضاف الحزب صاحب شعار “الرسالة”، ضرورة “سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة (سامير)، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي”.

وبعد أن وصف التجربة بـ “الخصخصة العمياء”، شدد حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” على ضرورة “استخلاص الدروس والعبر” وذلك “في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب”.

واشترط الحزب “وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والأمن المائي والغذائي والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.

لأجل ذلك، طلب الحزب “بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتباراً للمتطلبات البيئية والصحية، بغية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب”، مذكراً بـ “عدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة، ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض أسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين والمؤسسات العمومية، ما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد المغربي ولفائدة التنمية المحلية والجهوية”.

باقي المتدخلين في قضية مصفاة “سامير” وهم كثر بتنوع وتعدد اختصاصاتهم بين أحزاب سياسية ونقابات عمالية وهيئات مهنية، أصيبوا كما الوسط الاقتصادي المغربي عامة، بما يشبه الصدمة من قرار “المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار”، الذي ألزم المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لمجموعة كورال.

في السياق ذاته، وجه عبد القادر الزاير الكاتب العام لنقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بياناً إلى رئيس الحكومة، أكد فيه أن إعلان المحكمة يعبر عن أن شركة “سامير” ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، ويقصد المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت إعلاناً جديداً في 31 من كانون الثاني/ يناير من سنة 2023، يقضي بتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 آذار/مارس 2016.

وكانت دراسة علمية قدرت خسائر المغرب جراء إغلاق مصفاة “سامير” بمليارات الدراهم، وبالتحديد ما يمثل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و1.7 في المئة من القيمة المضافة.

والجدير بالذكر أن إنشاء مصفاة البترول “سامير” كان عام 1959 بعد استقلال المغرب، في عهد العاهل الراحل محمد الخامس، واسمها هو اختصار بالفرنسية لاسم “الشركة مجهولة الاسم المغربية والإيطالية لتكرير النفط”.

وفي سنة 1973 تم تحويل الشركة المغربية الإيطالية إلى مغربية خالصة، كما تم تأسيس المجمع الجديد للمصفاة بطاقة تصل إلى 4 ملايين طن سنوياً، لتصل الطاقة الإجمالية للمصفاة إلى 6.25 ملايين طن.

وفي عهد حكومة عبد اللطيف الفيلالي، وبالتحديد سنة 1996، تقررت خصخصتها بعد تطورات متسارعة ودخول المصفاة إلى بورصة الدار البيضاء، وتم تحويل 67.27 في المائة من رأسمالها إلى مجموعة كورال السويدية التي تعود لملكية رجل الأعمال السعودي الحسين العامودي، أما النهاية فكانت بالتوقف عن الإنتاج سنة 2015، ثم التصفية القضائية سنة 2016، بسبب تراكم الديون والعجز عن تسديدها.