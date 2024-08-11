حزب مغربي يدعو الحكام العرب إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة- (فيديو وصور)

الرباط- “القدس العربي”:
ناشد حزب “العدالة والتنمية” المغربي، حكامَ العرب والمسلمين عامة، أن يتحركوا بسرعة لوقف العدوان الوحشي على الفلسطينيين.
ودعا الدولة المغربية وكل الدول العربية والإسلامية المعنية، إلى القطع الفوري لكل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني.
في السياق نفسه، نظم سكان مجموعة من المدن المغربية، عشية السبت، وقفات تضامنية مع أهالي فلسطين وقطاع غزة، تنديدا بالمجزرة الوحشية التي نفذتها قوات العدو في مدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة، مستهدفة المدنيين العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، كما خلفت هذه المجزرة الوحشية الرهيبة أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى.
وجاء في بيان أصدره حزب “العدالة والتنمية” الذي يرأسه عبد الإله بن كيران، السبت، إثر المجزرة الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة التابعين بحي الدرج في غزة: “ولئن كانت مجموعة من الدول العربية، ومن ضمنها دولتنا، قد وقّعت ذات يوم اتفاقيات مع هذا الكيان الصهيوني في سياق وظروف خاصة واستثنائية، فإننا اليوم، وأمام هذه الفظاعات والجرائم الوحشية والإبادة الجماعية والمجازر التي تجاوزت كل الأوصاف والحدود التي يرتكبها العدو الصهيوني بإصرار ودون توقف منذ أكثر من 10 أشهر في حق الشعب الفلسطيني الشقيق الأعزل، نشعر بالذنب والعار أن تستمر بلادنا ومجموعة من الدول العربية والإسلامية مرتبطة بهذا الكيان الغاصب والمجرم”.
واعتبر حزب “العدالة والتنمية” أن الوقت قد حان للتراجع عن هذه الاتفاقيات، في سياق حملات التقتيل والتطهير العرقي، ولا سيما بعد إعلان “رئيس وزراء” العدو الصهيوني رسميا هو والعديد من “وزرائه” رفضهم التام لقيام أي دولة فلسطينية، وتصويت “الكنيسيت” على قرار يُرَسِّمُ هذا الرفض، في تحد صارخ وضرب بعرض الحائط لكل القرارات الأممية والقوانين الدولية والإنسانية.
ودعت الأمانة العامة للحزب، الدولةَ المغربية وكل الدول العربية والإسلامية المعنية إلى “القطع الفوري لكل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان المحتل والوحشي الذي لا يرقب في الفلسطينيين والعرب والمسلمين إِلَّا وَلَا ذِمَّةً”.
وأضاف البيان: “إن موقفنا اليوم يأتي بعد أن عيل صبرنا وانقضت قدرتنا على التحمل، وهو موقف نعلنه ونقوله بصدق لنناشد حكام العرب والمسلمين عامة أن يفعلوا أي شيء وكل شيء لوقف هذا العدوان الوحشي، ونذكر أنفسنا وإياهم بأننا سنقف بين يدي الله عز وجل وسيسألنا وسيسألهم عن الذي فعلناه لندافع وننصر إخواننا الفلسطينيين الذين يبادون ويهجرون ويجوعون ويمنع عنهم الماء والدواء والطعام وتدنس مقدساتهم ومقدساتنا وتهدم مساجدهم وكنائسهم وبيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ويقتل أطفالهم ونسائهم وشيوخهم بالآلاف أمام أعيننا”.
لا حياة لمن تنادي
أليس هذا ألحزب من طبعا مع الصهاينة المجرمين لما كان في الحكم؟
لعنة دماء أطفال غزة التي تسيل بحرارة وغزارة هذي شهور وشهور على يد عصابة الشر الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ستصيب الحكام العرب والمسلمين أجمعين في مقتل فالساكت عن الحق شيطان أخرس ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒
اليس حزبك من امضى و ثيقة التطبيع مع اسرائيل رغم استنكار المغاربة الاحرار!!! حقيقة…قل ما شأت.
من الجيد ومن الصواب أن يدعو حزب مغربي الحكام العرب إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة ، لكن ألم يقبل الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” المغربي ، سعد الدين العثماني، التكليف بمقايضة “القضية الفلسطينية” ب”تغريدة” من الرئيس الأمريكي السابق والتوقيع على اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني في 22 ديسمبر 2020 ؟ . هل كان الكيان الصهيوني سيتمادي في العدوان الوحشي على الفلسطينيين لولا “الهرولة” و”التطبيع” حهارا نهارا ؟ .
ولكن ماذا تفعل السفن الحربية الاسرائيلية في مواني المغرب🤔🤔🤔🤔
المؤمن يبدئ بنفسه على المغرب قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني و وقف تزويد السفن الحربية الصهيونية بالمواد الغذائة من الموانئ المغربية و الغاء كل التعاون العسكري و الاستخباراتي بهذا الكيان و طرد الصهاينة من المغرب.
مثل شائع مفاده أن المؤمن يلزم بنفسه.. قبل يلزم الناس.. ولكن لأنهم لا يستطيون توجيه كلاهم لحاكمهم بسبب درجات الديمقراطية العالية عندهم ومستويات الحريات المرتفعة فإنهم يوجهون كلاهمم للحكام العرب..
وهكذا سيظهرون على أنهم أبطال الأمة الخريصين على حمايتها.. حتى وهم من كان وقع على اتفاقيات التطبيع فإنهم أبطال الأمة الخريصين على مصالحها..
إن لم تستح فافعل ما شأت
الطائرات الحربية والدبابات التي تقتل الأطفال الفلسطينيين تستعمل النفط العربي.
أوقفوا تصدير الغاز النفط العربي لأنكم تشاركون في قتل أطفال غزة.
تعاملوا مع غزة كما تتعاملون مع جمهورية تيندوف (سحب السفير “فورا” وفرض “عقوبات إقتصادية”)
ولكن السؤال الذي لن يجيب عنه من يبيع الشعارات والغاز يذهب إلى حلفاء إسرائيل. وهو لماذا لايسمح للناس بالتظاهر دعما لغزة.ولماذا لاترسل مواد التموين والأدوية إلى المحاصرين في غزة كما فعل المغرب. ولماذا لم يسحب السفراء من ألمانيا وايطاليا وأمريكا نفسها التي يتواجد اسطولها في مياه غزة لحماية إسرائيل. ولماذا تزايدون على من يقدم الدعم الحقيقي. وأنتم قاعدون والقاعد شريك في سفك دماء الفلسطينيين.
( ولماذا تزايدون على من يقدم الدعم الحقيقي ) الدعم الحقيقي لمن يقدم؟ الكل على علم بان البواخر الحربية الاسرائيلية تأخذ المؤونة و اشياء اخرى ترفيهية للجيش الاسرائيلي من موانىء طانجة المغربية.
الأشياء الترفيهية موجودة في فرنسا وبلاد الآنسة ميلوني بجنسيات معروفة.مضاف إليها الغاز والبترول. والسؤال هو إذا كان ما تقوله صحيح وهو غير صحيح فلماذا سمحت طائرات وسفن الظالمة والمظلومة بمرور هذه السفن بجوارها وفوقها. أم أن من يخشى حفتر لايبحث سوى عن المفر كالعادة.