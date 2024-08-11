حزب مغربي يدعو الحكام العرب إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة- (فيديو وصور)

الرباط- “القدس العربي”:

ناشد حزب “العدالة والتنمية” المغربي، حكامَ العرب والمسلمين عامة، أن يتحركوا بسرعة لوقف العدوان الوحشي على الفلسطينيين.

ودعا الدولة المغربية وكل الدول العربية والإسلامية المعنية، إلى القطع الفوري لكل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني.

في السياق نفسه، نظم سكان مجموعة من المدن المغربية، عشية السبت، وقفات تضامنية مع أهالي فلسطين وقطاع غزة، تنديدا بالمجزرة الوحشية التي نفذتها قوات العدو في مدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة، مستهدفة المدنيين العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، كما خلفت هذه المجزرة الوحشية الرهيبة أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى.

وجاء في بيان أصدره حزب “العدالة والتنمية” الذي يرأسه عبد الإله بن كيران، السبت، إثر المجزرة الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة التابعين بحي الدرج في غزة: “ولئن كانت مجموعة من الدول العربية، ومن ضمنها دولتنا، قد وقّعت ذات يوم اتفاقيات مع هذا الكيان الصهيوني في سياق وظروف خاصة واستثنائية، فإننا اليوم، وأمام هذه الفظاعات والجرائم الوحشية والإبادة الجماعية والمجازر التي تجاوزت كل الأوصاف والحدود التي يرتكبها العدو الصهيوني بإصرار ودون توقف منذ أكثر من 10 أشهر في حق الشعب الفلسطيني الشقيق الأعزل، نشعر بالذنب والعار أن تستمر بلادنا ومجموعة من الدول العربية والإسلامية مرتبطة بهذا الكيان الغاصب والمجرم”.

واعتبر حزب “العدالة والتنمية” أن الوقت قد حان للتراجع عن هذه الاتفاقيات، في سياق حملات التقتيل والتطهير العرقي، ولا سيما بعد إعلان “رئيس وزراء” العدو الصهيوني رسميا هو والعديد من “وزرائه” رفضهم التام لقيام أي دولة فلسطينية، وتصويت “الكنيسيت” على قرار يُرَسِّمُ هذا الرفض، في تحد صارخ وضرب بعرض الحائط لكل القرارات الأممية والقوانين الدولية والإنسانية.

ودعت الأمانة العامة للحزب، الدولةَ المغربية وكل الدول العربية والإسلامية المعنية إلى “القطع الفوري لكل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان المحتل والوحشي الذي لا يرقب في الفلسطينيين والعرب والمسلمين إِلَّا وَلَا ذِمَّةً”.

وأضاف البيان: “إن موقفنا اليوم يأتي بعد أن عيل صبرنا وانقضت قدرتنا على التحمل، وهو موقف نعلنه ونقوله بصدق لنناشد حكام العرب والمسلمين عامة أن يفعلوا أي شيء وكل شيء لوقف هذا العدوان الوحشي، ونذكر أنفسنا وإياهم بأننا سنقف بين يدي الله عز وجل وسيسألنا وسيسألهم عن الذي فعلناه لندافع وننصر إخواننا الفلسطينيين الذين يبادون ويهجرون ويجوعون ويمنع عنهم الماء والدواء والطعام وتدنس مقدساتهم ومقدساتنا وتهدم مساجدهم وكنائسهم وبيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ويقتل أطفالهم ونسائهم وشيوخهم بالآلاف أمام أعيننا”.