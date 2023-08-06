حزب مغربي يعارض التدخل الخارجي في النيجر

الرباط- “القدس العربي”:

أعرب “النهج الديمقراطي العمالي”، وهو حزب مغربي معارض ذو مرجعية ماركسية لينينية، عن معارضته لأي تدخل خارجي ضد النيجر، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وقال في بيان نشره أمس في موقعه الإلكتروني إن “جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بإيعاز من الإمبريالية، وخاصة الفرنسية، تستعدّ لشن هجوم على النيجر، بينما أعلنت بوركينا فاسو ومالي وغينيا أن أي عدوان عسكري ضد النيجر عدوان ضدها وأنها ستتصدى له”.

ولاحظ البيان أن “هذه التطورات تنذر بخطر اندلاع حرب ستلهب المنطقة بأكملها وستكتوي شعوبها بنارها وستخلف الدمار والخسائر البشرية الهائلة والمآسي الاجتماعية المهولة”.

وعبّر حزب النهج الديمقراطي العمالي عن “رفضه وإدانته الشديدة للتهديدات الإمبريالية، وخاصة الفرنسية، بالتدخل العسكري المباشر أو من خلال الأنظمة العميلة لها في المنطقة ضد النيجر”، وفق تعبيره.

وأكد على “حق الشعب النيجري في تقرير مصيره، بعيدا عن التدخلات الأجنبية”، معتبرا أن “الحل السلمي للأزمة الحالية بيد النيجريات والنيجريين وقواه السياسية والاجتماعية الديمقراطية التواقة للحرية والديمقراطية والتحرر من قبضة الإمبريالية الفرنسية”.