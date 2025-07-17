حزب نتنياهو: إذا اختطف أحدهم إسرائيليا فسنقتله وقريته ومدينته وبلاده

القدس: هدد حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أي شخص يختطف إسرائيليا بأنه سيُقتل هو وقريته ومدينته وبلاده، وفق إعلام عبري الخميس.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به متحدث “الليكود” غاي ليفي، في برنامج “افتح الصندوق” على القناة “14” الإسرائيلية اليمينية.

وقال ليفي: “رسالة إسرائيل للعالم هي: إذا اختطف أحدهم إسرائيليا، فليعلم أننا سنقتله ثم محيطه ثم قريته ثم مدينته وبلاده، وسنعيد الجميع (الأسرى الإسرائيليين) إلى ديارهم”.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ونقلت صحيفة “هآرتس”، الخميس، عن ليفي قوله في البرنامج ذاته: “لن ننهي الحرب” على قطاع غزة.

ليفي تابع: “لن يسمح رئيس الوزراء بإنهاء الحرب، طالما بقي رهينة واحد لم يعد إلى دياره، وطالما بقيت حماس في السلطة بغزة”.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة بموازاة مفاوضات غير مباشرة تجريها مع حركة حماس في قطر منذ 6 يوليو/ تموز الجاري، لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وأردف ليفي: “أنا عضو في الائتلاف (الحاكم)، وكائتلاف ندعم بشدة خطة ترامب للتهجير” بحق الشعب الفلسطيني.

واستطرد: “نعتقد أن الفلسطينيين يستحقون، كأي شعب آخر في حالة حرب، المغادرة (التهجير من أراضيهم المحتلة) والتمتع بالأمن”.

(الأناضول)