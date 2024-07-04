حزن في الجزائر بعد وفاة أربعة أئمة بحادث مروري.. وضحايا الطرقات في ارتفاع- (تدوينات)

الجزائر- “القدس العربي”:

عبّر جزائريون عن حزنهم على مواقع التواصل، إثر ورود خبر وفاة 4 أئمة كانوا في سيارة واحدة تعرضت لحادث مروري في ولاية البيّض غربي البلاد، حيث كانوا في طريق العودة بعد تأديتهم واجب العزاء بوفاة زميل لهم في ولاية سعيدة المجاورة.

وتفاعل مسؤولون ونشطاء ومواطنون بغزارة مع الحادث، بنشر التعازي والأدعية التي تترحم على الأئمة، معتبرين أن رحيلهم يعد خسارة كبيرة لولاية البيض. كما نشر مدونون صور الأئمة الشباب وأسماءهم، مع تعليقات تشير إلى صدمتهم لهذا الخبر، خاصة أن الأئمة كانوا يعرفون بأخلاقهم العالية.

وكتب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، في تعزية له، أنه تلقى ببالغ الحزن والأسى والتأثر والتسليم والرضا نبأ وفاة ثلاثة موظفين بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البيض وطالب بمعهد تكوين الإطارات الدينية، وهم الشيخ زوي عبد القادر إمام مدرس، والشيخ دوينات عباس إمام مدرس، والسيد حميان محمد مؤذن، وحديد محمد طالب بالمعهد رحمهم الله تعالى، وذلك على إثر حادث مرور خطير.

وفي تفاصيل الحادث، ذكرت مصالح الحماية المدينة لولاية البيض، في بيان لها أنها تدخلت، مساء الأربعاء 3 تموز/ يوليو 2024، في منطقة تدعى الكاف لحمر على الساعة التاسعة و20 دقيقة ليلا، بعد تلقيها نداء إثر تصادم بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 06.

وأضافت أن “الحادث خلف وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر بجروح مختلفة تم إسعافه ونقله إلى العيادة متعددة الخدمات في الكاف لحمر”.

وفتح هذا الخبر الأليم الأعين من جديد على ظاهرة حوادث المرور في الجزائر التي تسجل معدلات مرتفعة رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها يوميا المصالح المختصة.

ووفق مصالح الدرك الوطني الجزائرية، تم تسجيل وفاة 63 شخصا وإصابة 263 آخرين بجروح على إثر وقوع 165 حادث مروري جسماني خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح المكلف بالاتصال في مركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرقيب أول عبد الحميد عمراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العامل البشري يبقى “المتسبب الرئيسي” في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور، حيث تسبب السائقون، في 158 حادثا، منها 18 حادثا بسبب تغافل السواق، و20 حادثا بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات، فيما تسبب المارة في 9 حوادث.

وأشار إلى أن ولاية برج بوعريريج شرق الجزائر سجلت أكبر عدد من هذه الحوادث (10)، تليها وهران (9)، ثم الجلفة وعين الدفلى وتبسة (8). وعرف عدد حوادث المرور مقارنة مع الأسبوع الماضي- حسب نفس المسؤول- “انخفاضا” بـ(-8)، وكذا في عدد الجرحى بـ(-6)، مقابل “ارتفاع” في عدد الوفيات بـ(+12). وبالمناسبة، دعا المسؤول إلى “ضرورة احترام قواعد السياقة السليمة، سيما تخفيض السرعة، مسافة الأمان، مراعاة الأولوية وإشارات المرور، خاصة بالتزامن مع موسم الاصطياف الذي يسجل أعلى نسب الحوادث سنويا”.

وفي العام 2023، تسبّبت حوادث المرور في مقتل 1836 شخصاً وجرح 78597 آخرين، وذلك في 63940 حادث على المستوى الوطني، وفق بيانات الحماية المدنية.