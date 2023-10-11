حسابات إسرائيل … بين الاجتياح البري المكلف ومخاوف اشتعال جبهات أخرى

الناصرة ـ «القدس العربي»: في اليوم الخامس للحرب يتواصل القصف الوحشي الأعمى على قطاع غزة بما يرتقي إلى جرائم حرب، وسط دعم غربي ومحاولات إسرائيلية متتالية لشيطنة حماس والفلسطينيين وإلصاق وصمة تنظيم “الدولة الإسلامية” بهم، وإجماع الإسرائيليين على الانتقام ومحاولة ترميم الهيبة الجريحة. لكن السؤال المطروح الذي يشغل الإسرائيليين ويثير نقاشات هو هل نقوم باجتياح بري بعد هذا التدمير عن بعد؟ ومتى وكيف يتم ذلك؟ وهل يشعل هذا جبهات أخرى، وسط تحذيرات متزايدة من سيناريو “وحدة الساحات”؟.

رغم الترهيب وسياسات الضغط السريع على الزناد، تحذّر جهات إسرائيلية من احتمال تفجر الساحات الأخرى في الضفة الغربية وداخل أراضي 48 وفي الجبهة الشمالية، خاصة في حال استمرت المذابح في غزة أو التعرّض لمقدسات، وعلى رأسها الأقصى، كما حصل في “هبة الكرامة” في مايو/أيار 2021.

تحاشي الشعارات

وبعدما بدأت إسرائيل تستفيق من صدمتها عقب الضربة الاستراتيجية (طوفان الأقصى) تحذّر جهات إسرائيلية من مغبة التصّرف بشكل أهوج غير مدروس بغية الانتقام فحسب، ومن الاجتياح البرّي التقليدي لقطاع غزة، ويدعون لتحاشي الشعارات العالية ولتحديد أهداف الحرب بشكل واضح للمستوى العسكري.

في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، يقول الجنرال في الاحتياط، والباحث في معهد “القدس للاستراتيجيا والأمن”، غابي سيبوني، إن “حماس” نجحت بمباغتة إسرائيل وضبطها في حالة سبات وفشل.

وأمام استمرار تفجّر حالة الغضب على الدولة والحكومة والجيش في الشارع الإسرائيلي المصاب بالصدمة والذهول، يدعو سيبوني، إلى تأجيل المحاسبة والمساءلة، ريثما تنتهي الحرب على غزة.

وحسب قوله “سيكون لدينا ما يكفي من الوقت لتحليل أسباب الانهيار المطلق للمنظومة الأمنية على الصعيدين الاستخباراتي والعملياتي”.

ويحذّر من “التحام الساحات”، موضحا أن “أحد السيناريوهات الخطيرة التي يمكن أن يواجهها الجيش، هو التعامل مع معركة متعدّدة الأبعاد، يتم فيها دمج جميع الجبهات؛ بالإضافة إلى جبهة غزة: جبهة لبنان عبر حزب الله وتنظيمات فلسطينية أُخرى؛ تفعيل “الميليشيات” الشيعية في هضبة الجولان؛ عمليات “إرهابية” في الضفة؛ انضمام العرب في إسرائيل إلى القتال، عبر إغلاق المحاور والطرقات واختراق قواعد الجيش والقيام بعمليات قتل في المجتمع اليهودي و”البلدات المختلطة” وغير المختلطة، كل هذا يمكن أن يكون بتوجيهات وتفعيل من إيران”.

تأجيل هجوم متعدد الجبهات

في مقابل هذه السيناريوهات، يجب العمل فوراً على بُعدين، حسب سيبوني الأول، هو التعريف الواضح لأهداف الحرب بطريقة تسمح للجيش بتركيز الجهود وتفعيل القوة بشكل يدفع أكثر مما يمكن إلى عزل منطقة العمليات، أو على الأقل، تأجيل هجوم متعدد الجبهات على إسرائيل. أما الثاني، فيتطرق إلى الحاجة إلى إجراء إصلاح عاجل على مستوى قيادة سلاح البرّ في الجيش بطريقة تسمح له بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها المستوى السياسي بأفضل ما يمكن، لافتا إلى العمل الدبلوماسي أيضاً يمكن أن يساعد للتأكد من أن قيادة حزب الله ولبنان يعرفان جيداً الإسقاطات الهدامة على لبنان في حال فُتحت الحرب في هذه الجبهة”.

ويمضي في تحذيراته: “كذلك علينا أن نرفع جاهزيتنا للأحداث داخل حدود الدولة. لذلك، يجب فوراً تجنيد جنود احتياط لدى الجيش وعدم الاكتفاء بقوات الشرطة والحرس المدني. حجم هذه القوات لن يستطيع التعامل مع سيناريوهات يمكن أن تكون شبيهة بما حدث خلال عملية “حارس الأسوار”(هبة الكرامة في مايو/أيار 2021).

وحول الأهداف المطلوبة، يقول: “يجب أن تكون أهداف القتال واضحة للجيش: اغتيال قيادات حماس السياسية والعسكرية كلها، إلى جانب هدم البنى العسكرية للحركة وبقية الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بشكل يمنعها من إعادة ترميم قدراتها العسكرية لسنوات طويلة”.

لتحقيق هذا “الهدف الأعلى”، على الجيش، وفق المصدر “التحرر من قيود الماضي والقيود التي فرضها على نفسه، بالأساس إزاء كل ما يخص سياسة تفعيل القوة. لتحقيق هدف كهذا، يمكن أن يكون المطلوب احتلال غزة، أو أجزاء منها، وهدم كافة البنى القتالية عبر قتال مباشر. هذه المهمة يمكن أن تستغرق شهوراً طويلة، وحتى سنوات، لكن واجبنا سيكون تنفيذها إذا كنا نريد الحياة”.

ويخلص سيبوني للقول إن “الثمن أثقل من أن يُحتمل إسرائيليا، لكن أيضاً هناك فرصة تاريخية لإعادة صوغ الساحة الفلسطينية، وحتى الإقليمية”.

ويضيف:”ممنوع العودة إلى أخطاء الماضي نفسها والاكتفاء بضربة سريعة محدودة للتنظيمات “الإرهابية”، والذهاب إلى وقف إطلاق النار. على إسرائيل الاستمرار في القتال حتى تفكيك القدرات العسكرية لحماس كلياً، واغتيال قياداتها وقيادات التنظيمات الأُخرى في غزة. الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار ستأتي، عاجلاً أم آجلاً. لا يجب علينا التردد أمام هذه الضغوط المسماة “المجتمع الدولي”، بل الوقوف ضدها جميعها واستكمال المهمة”.

ملجأ خطير

في المقابل يواصل رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت، التحذير من مغبة الوقوع في “مصيدة” على شكل حملة برية واسعة تتورط إسرائيل نتيجتها في رمال غزة حتى تستنزف، وعندها ربما ينقض حزب الله على الجبهة الشمالية وبمباركة، وربما تخطيط من إيران.

لكن أوساطا إسرائيلية تستبعد انضمام “حزب الله”، الذي سيكتفي حسب قولها بعمليات محدودة هنا وهناك لرفع العتب فقط خاصة وأن الولايات المتحدة تهدّد تباعا ورئيسها يعرب عن مواقف صهيونية فاجأت حتى حكومة الاحتلال، وتدفع ببوارجها العسكرية نحو سواحل البحر المتوسط مقابل إسرائيل.

كما يؤكد وزير الأمن الأسبق موشيه يعلون، على ضرورة التريث والتأمل قبيل اتخاذ قرار باجتياح في قطاع غزة وتحديد الهدف أيهما أهم الجبهة الجنوبية أم الشمالية المرشحة لأن تشتعل هي الأخرى؟.

في السياق ذاته، حذّر الجنرال في الاحتياط يتسحاق بريك، من اجتياح بري تقليدي. وقال للقناة 12 العبرية ليلة الأربعاء إن دخول منطقة مكتظة مليئة بالسلاح والدافعية للقتال سيوقع الدبابات الإسرائيلية، في مصيدة حقيقية.

بريك المعروف بمواقفه النقدية الحادة ضد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وعدم جاهزيتها القتالية منذ سنوات، يقترح التمهيد للاجتياح بقصف جوي واسع وغير دقيق، وأن يتم تقطيع أوصال القطاع أولا وخلق مسارات ودهاليز آمنة داخله تنطلق منها القوات الإسرائيلية للجوانب لتجهز على قوات حماس والجهاد الإسلامي، لافتا إلى أن ذلك يستغرق أسابيع طويلة جدا وربما شهورا. ويضيف: “قبل أن ندخل للانتقام من حماس، علينا تخطيط ذلك والخروج من منطلق فرضية أن العملية العسكرية داخل القطاع من شأنها دهورتنا إلى حرب شاملة وفي خمس جبهات، بل إن حربا إقليمية من الممكن أن تنشب نتيجة للحرب في غزة.

عملية تضليل استراتيجية

في المقابل أيضا يشكّك مسؤول سابق في المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) بخيار الاجتياح البري، متسائلا في حديث للإذاعة العبرية العامة صباح أمس الأربعاء هل لدينا نفس طويل وجاهزية لتسديد الأثمان، خاصة أن ذلك يستغرق فترة طويلة، علاوة على تفاعلات وتبعات أخرى، ربما تحدث في ساحات أخرى؟

ويشدد على ضرورة مواصلة الضربات لأن “واجب الدولة الأساسي تأمين الأمن والأمان لمواطنيها، وهذا ما فشلت به إسرائيل وبدون ذلك، لن يبقوا للعيش فيها”، مذكّرا بأن الصهيونية بنت هنا دولة قبل 75 عاما، لتكون ملجأ لليهود في العالم، وأحيانا يبدو أنها المكان الأخطر عليهم، وهي ما زالت غرسة غريبة في المنطقة وتواجه تحديات كثيرة لا يمكن حلها بالقوة فحسب.

ويرى الباحث المختص في الشؤون الفلسطينية ميخائيل ميليشتاين من جامعة تل أبيب، أن “حماس فكرة وحتى لو أبيد القطاع لن تباد حماس، داعيا إلى التفكير باليوم التالي بعد الحرب وبالسؤال من يحكم في القطاع ويدير شؤونه: إما نبقى هناك كما بقي الأمريكيون في العراق وأداروا شؤون سكانه أو الخروج والأمل بأن لا تحدث حالة صومالية هناك في جوارنا، لافتا إلى أن البدائل كلها صعبة”.

وفي حديث للإذاعة العبرية العامة يتفق ميليشتاين مع من يرى أن إسرائيل بقيت في السنوات الأخيرة من دون رؤية أو استراتيجية، مشددا على “أنها كانت أسيرة فكرة خاطئة مفادها أن حماس تعتدل ومنظمة مرتدعة. ويضيف” بدأنا نفهم للعمق ماهية حماس العميقة مفادها أنها اختارت خيار الجهاد رغم مناوراتها هنا وهناك، وثانيا بدأنا نذوّت عن عدم جدوى الوسائل الاقتصادية في تطبيع أو تطويع النمر الحمساوي. لا يمكن أن لا نفكّر في المستقبل، فمن غير المعقول أن نعود لما كنا عليه : فتح البوابات وعودة العمال والعودة الى اتفاقات التهدئة والهدنة والاتكاء على ردع غير موجود فعليا”.

الجبهة الشمالية

واعتبر أن “طوفان الأقصى خطة خططت لها حماس بقيادة يحيى السنوار ومحمد ضيف طيلة عام، وهي الضربة الفلسطينية الأكثر وجعا والأشد إيلاما لإسرائيل بعدما قامت بتضليلينا. ما حصل هو تضليل استراتيجي مدروس يشمل دعوة سابقة لنتنياهو من قبل السنوار ذات مرة لاتخاذ قرار شجاع، وقبل ذلك أعلنت أنها تقبل تسوية الدولتين وعدلّت دستورها الخ. وكل ذلك، يؤكد أننا فشلنا في قراءة جوهرية لحركة حماس، خاصة أننا نظرنا لها بعيون ومصطلحات ومفاهيم غربية. التهدئة على سبيل المثال لا تعني بالنسبة لهم اتفاقا ملزما ينبغي احترامه دوما بل فرصة للاستعداد للحرب لاحقا”.

وردا على سؤال يستبعد ميليشتاين انضمام “حزب الله” إلى الحرب، ويعلّل ذلك بالقول إن “نصر الله مرتدع وخائف، وهو يرى مشاهد النار والدمار في قطاع غزة، يرى ردود فعل اللبنانيين ويخشى من مهاجمة بيروت وبقية البنى التحتية اللبنانية”، لافتا إلى أنه “من جهة أخرى يجد نفسه محرجا لعدم مدّ يد العون لحماس ولذلك يسمح ببعض العمليات المباشرة أو غير المباشرة ضد أهداف إسرائيلية في الجليل”. وهذا ما يحذر منه المحرر للشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل الذي يقول إنه لو افترضنا جدلا بأن إسرائيل نجحت بتحقيق الأهداف بتدمير حماس ماذا تفعل مستوطنات الجليل أمام النمر المجاور لها، أي “حزب الله” الذي تجاهلته إسرائيل حتى اليوم؟ ويقول في تحليله أمس الأربعاء إن الصدمة في إسرائيل بدأت تتبدد، ولكن لم تحدد أهداف الحرب بعد، معتبرا أن نزع قدرات حماس العسكرية أو إسقاط نظام حماس يعني الاحتلال، متسائلا هل هذا من الممكن بالنظر لأثمانه وتبعاته؟

صفقة تبادل

وأمام الزلزال الصادم الذي ما زال يلقي بظلاله على البلاد، هناك إجماع في إسرائيل على ضرورة الانتقام واستعادة الهيبة الجريحة والردع المفقود.

وحتى في مجال فكرة تبادل الأسرى تدعو فقط صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها إلى صفقة تبادل أسرى فورية، لكن هذا صوت في البرية حتى الآن.

في التزامن ينتظر الإسرائيليون الإعلان الوشيك عن انضمام “الحزب الدولاني” برئاسة بيني غانتس إلى حكومة نتنياهو، لأن ذلك ينطوي على مساهمة في رفع منسوب المعنويات، ولن يغيرّ في مخططات الحرب، مثلما أن البوارج الأمريكية المتقدمة نحو المنطقة تهدف للمساهمة في دعم إسرائيل والإسرائيليين نفسيا أيضا.

ويستدل من ردود الفعل الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل أن الخطاب الصهيوني للرئيس جو بايدن أعطى الاسرائيليين وجبة إنعاش معنوي وشحنة معنوية (شحنة عسكرية أمريكية وصلت اليوم) وأملا بإمكانية الخروج من المأزق والصدمة الكبرى في ظل فقدان الثقة بدولتهم وبالنسبة لهم بات المستقبل مجهولا وغير موثوق.