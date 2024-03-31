حسابات النظام السوري في حرب غزة

المتابع للموقف الرسمي السوري من الحرب في غزة منذ بدايتها الى اليوم يجد في تصريحات المسؤولين السوريين وعلى رأسهم وزير خارجيتها فيصل المقداد خطابا يترواح ما بين إدانة الجرائم الإسرائيلية والثناء على محور المقاومة الذي تقوده إيران في وجه المخططات الإسرائيلية في المنطقة بشكل عام وفلسطين بشكل خاص، ولكنه في الوقت نفسه يتسم بنوع من الحذر في اختيار المفردات فمن جهة تحاول دمشق التأكيد على أنها تسبح في الفلك الإيراني لكنها في الوقت نفسه تختار الإبقاء على تلك المسافة الفاصلة في حدود علاقتها مع حركة حماس وتختار أن تنأى بالنفس عن أي تصريحات تؤول على أنها خطاب يعيد المياه الى مجاريها مع الحركة التي وصفها رأس النظام السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية قبل شهرين من إندلاع الحرب على أنها حركة كانت تدعي « المقاومة «.

بيانات الشجب والاستنكار

على الوتيرة نفسها اكتفت المعارضة السورية باستنساخ بيانات الشجب والاستنكار دون الإشارة الى حركة حماس كرد فعل منطقي بعد أن قررت الحركة عودة علاقاتها مع النظام إلى سابق عهدها، حتى وإن كان ذلك قد تم من جانب واحد لكنه كاف لإعلان نهاية شهر العسل ما بينها وبين المعارضة، وكذلك حرصا منها على عدم خسارة ما تبقى من تأييد قطري أمريكي أوروبي، ولو أن المسألة قد حسمت بالنظر لذلك البرود الذي عرفه الملف السوري في السنوات الأخيرة وهو ما يشير إلى أن مسألة إسقاط النظام قد سقطت من أولويات الغرب وأضحت من الماضي.

صحف النظام وعلى رأسها جريدة «البعث» تلقت توجيهات ومحاذير من السلطة في تغطية الحرب على غزة، إذ تطرقت في العديد من افتتاحياتها منذ بدأ الحرب في غزة على تأكيد التوجة السوري الرسمي الداعم لحركات المقاومة لكنها حرصت أن يبقى خطها التحريري في ما يخص بعيدا عن تفاصيل السياسة، كما تجاهلت كمثلها من الصحف الأخرى الخرجات الإعلامية لقادة حماس واكتفت بتسليط الضوء على آثار العدوان وخسائر الاحتلال دون تمجيد لانتصارات «الطوفان « أو أي إشارات لحركة حماس قد تضرب العلاقة المستقرة مع حركة فتح وتسيء لعلاقة النظام بالسلطة الفلسطينية.

البرود في التعاطي مع الحرب له دلالاته الواضحة المعبرة عن موقف النظام السوري من حماس الذي لم يتغير منذ أن شقت الحركة عصى الطاعة وقفزت من القارب السوري ظنا منها أنه سيغرق، ينبغي التذكير بموقف رئيس النظام السوري بشار الأسد من الحركة في خطاب القسم بعد « فوزه « بولاية رئاسية ثالثة عندما ميّز بين المقاومة الفلسطينية وحركة حماس معتبرا الأخيرة حركة تدّعي المقاومة، إذ جاء في خطابه «هذا يتطلب منا أنّ نميّز تمامًا بين الشعب الفلسطيني المقاوم الذي علينا الوقوف إلى جانبه وبين بعض ناكري الجميل منه … بين المقاومين الحقيقيين الذين علينا دعمهم والهواة الذين يلبسون قناع المقاومة وفق مصالحهم لتحسين صورتهم أو تثبيت سلطتهم، وإلا سنكون بشكل واعٍ أو غير واعٍ نخدم الأهداف الإسرائيلية».

نزع بشار الأسد صفة المقاومة من حركة حماس بعد أن تعارضت مصالحها مع إستراتيجية بقائه واستمراره واليوم يجد المسؤولون والإعلاميون السوريون المتعاطفون مع حماس حرجا كبيرا في إعادة تلك الصفة لعدم توفر إذن مسبق من رأس النظام، لذلك لجأوا الى حيلة الفصل ما بين جناحها العسكري الموالي لإيران وجناحها السياسي الموالي لقطر حتى لايتم الخروج عن المفهوم الخاص الذي وضعه ببشار الأسد لمعنى المقاومة وفق مبدأ تقاطع وتضارب المصالح والأجندات.

الضربات الجوية الإسرائيلية على محيط دمشق توالت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول حيث ثم قصف 50 هدفا تابعا لحزب الله داخل الأراضي السورية وفق آخر الإحصائيات التي قدمها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومع ذلك حافظت الجبهة السورية مع إسرائيل على هدوئها المعهود، والنظام السوري بالرغم من تلك التصريحات التصعيدية التي أطلقها وزير خارجيته فيصل المقداد على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق مطلع شباط/فبراير الماضي والتي تحدث فيها على استعداد بلاده خوض حرب جديدة مع الاحتلال، لكن الواقع يقول إن تلك التصريحات ما جاءت إلا لتضيف بعض الزخم لزيارة الوفد الإيراني ربما بطلب منه ولتكتفي فقط بتقديم مادة صالحة للاستهلاك الإعلامي.

القدرة على صناعة القرار

حرب غزة وضعت سوريا مرة أخرى في خانة اليك: النظام السوري لا يمتلك القدرة على صناعة القرار وهو تحت ضغط النفوذ الإيراني لذلك لا يمانع أن تكون أراضيه مركزا لنشاط أذرع إيران وجسرا يربط لبنان مع العراق وحلقة وصل لوجستية لمحور المقاومة في خضم الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل في غزة، ليس من باب أنه يريد أن يفك الخناق على حماس، ولكنه حريص على أن يظهر الولاء من منطلق أن الوجود الإيراني في سوريا قد ساهم بشكل كبير في قلب موازين القوى وفي الحفاظ على أجزاء واسعة من الأراضي السورية في مواجهة جماعات المعارضة المسلحة بمعنى أن وجود إيران كان في خدمة السيادة السورية وليس العكس.

لكن من جهة أخرى فالنظام السوري مجبر على الحفاظ على مكتسبات التقارب العربي وبالأخص مع الدول الخليجية التي لها موقف واضح وصريح من حركة حماس ومن نشاط إيران في المنطقة مراعيا في الوقت نفسه التداعيات المتحملة للموقف الغربي من توسع رقعة الحرب على الجبهة السورية، لذلك فهو مضطر لإظهار قدرته على إحداث التوازن في العلاقة مع الطرفين، وإيران مضطرة لإعطائه هامش المناورة لكي يحافظ من خلاله على مكتسبات الخروج من العزلة العربية وإن كانت تلك المكتسبات تعد شبه منعدمة في الوقت الحالي.

كاتب فلسطيني