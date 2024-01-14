حسابات مؤيدة للسيسي وراء حملات تطالب بترحيل اللاجئين من مصر- (فيديوهات وتدوينات)

لاجئون سودانيون ينتظرون العبور إلى مصر في 27 أبريل 2023- ا ف ب

القاهرة- “القدس العربي”: شهدت مصر، على مدار الأيام الماضية، حملات تدوين تطالب بطرد اللاجئين من مصر.

وتصدرت وسوم تطالب بطرد اللاجئين ومقاطعتهم قائمة الأعلى تداولاً في مصر، بينها “مقاطعة محلات السوريين”، و”ضد توطين اللاجئين في مصر”، و”كفاية لاجئين في مصر”.

وتزايدت وتيرة الحملة عقب دعوة الحكومة المصرية أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ إلى تسجيل مكان إقامتهم، ضمن إجراءات بدأتها في تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

وكشف تحليل مشترك أجرته منصّتا “متصدقش”، و”مجتمع التحقق العربي”، المتخصصتان في تصحيح الأخبار والمعلومات المنشورة على شبكة الإنترنت أن حسابات مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي من يقف وراء هذه الحملة.

وبحسب التحليل، فإن الحملة شارك فيها 45 ألف حساب على موقع “إكس”، بمعدل تدوين يومي وصل لـ 2500 تدوينة.

وتناول التحليل عدداً من الحسابات التي أسست للحملة وطالبت بترحيل اللاجئين، وأكد أنهم من مؤيدي السيسي، وبعضهم أعضاء في صحفة على الفيسبوك تحمل اسم “التحالف المصري لإعلام السوشيال ميديا”، تحفل بتدوينات تهاجم المعارضين. وسبق لها أن دشنت وسماً ضد إطلاق سراح علاء عبد الفتاح، بالتزامن مع عقد قمة المناخ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، العام الماضي، وهي القمة التي شهدت فاعليات كبيرة تطالب بإطلاق سراح الناشط المصري، وأحد أبرز وجوه ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، علاء عبد الفتاح.

#السوريين_منورين_مصر

مصر مشكلتها لا في سوريين ولا سودانيين ولا غيرهم من إخواننا اللي وجودهم إضافة وليس خصم.

مصر مشكلتها في عصابة مجرمة عميلة خربت البلد وباعت مقدراتها ودلوقت بتطلق كلابها لتحميل أهلنا وإخوتنا مسئولية جرايمهم وفشلهم. — Mahmoud Waly (@MB_Waly84) January 7, 2024

كما لفت التحليل إلى مشاركة صفحات على الفيسبوك تدعو لـ “القومية المصرية في مواجهة الانتماء العربي” في الحملة.

وكثيراً ما لمح السيسي إلى استضافة مصر لملايين اللاجئين، في إطار حديثه عن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، وأدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع الدين الخارجي إلى مستوى غير مسبوق، وموجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية.

#ترحيل_السوريين_واجب_وطني

💥 الدولة المصرية هويتها الوحيدة . مسلمين واقباط فقط لا غير . لا احنا عاوزين لاجئين ولا سوريين ولا سودانيين ولا أي جنسية توسخ أرض مصر

لو عندكم كرامة سيبوا مصر وارجعوا بلدكم . واحنا مضطرين نغسل مصر من الجنابة ونطهرها برحيلكم عنها — انا صاحب تويتر (@hkm2050) January 9, 2024

كما برر مسؤولون عدداً من الأزمات تتعلق بالأسعار بأعداد اللاجئين، وكان آخرها تصريحات لرئيس شركة الدلتا للسكر في مصر، أحمد أبو اليزيد، يقول فيها إن “استضافة مصر لعدد من اللاجئين، بعد أزمة السودان الأخيرة، أدى لزيادة الضغط على السكر وارتفاع أسعاره”.

وكان أبو اليزيد قد صرح، بعد قرار الحكومة بوقف تصدير السكر لمدة 3 أشهر، إثر ارتفاع أسعاره واختفائه من السوق، قائلاً: “السكر يدخل في الكثير من الصناعات المختلفة، وأزمة السودان أثّرت سلباً على إنتاج السكر بكميات تغطي حاجة السوق محلياً”.

5- أمال إية الـ 9 مليون و جات منين ؟! خلال العشر سنوات الأخيرة جه مصر عدد كبير من اخواتنا العرب " سودانيين و يمنيين و سوريين .. إلخ " و اللي فضلوا الإقامة في مصر لأسباب تخصهم .. ولكنهم مقيمين وحط تحت الكلمة دي 100 خط .. مقيمين بفلوسهم ومعظمهم بدأ أعمال تجارة و إستثمار من لحظة… pic.twitter.com/3LjqfDczbn — Ali Bakry (@_AliBakry) January 9, 2024

وكان بيان لمجلس الوزراء المصري قال إن “الحكومة بدأت بتدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم”، دون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج.

وأهابت وزارة الداخلية المصرية بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني الجاري.

فهمتوا ليه آخر أيام كانت حسابات اللجان الكبيرة، زي لؤي الخطيب، بتدافع عن وجود اللاجئين؟ فهمتوا ليه الهجمة الشرسة الممنهجة اللي بدأتها حسابات مجهولة، وناس مش لجان تحمست وتأثرت بها وشاركت فيها؟ فهمتوا مين ورا محتوى الڨيديوهات اللي أصحابها بيدعوا أنهم سوريين في مصر وبتشتم المصريين؟ https://t.co/F7yblnNnLc — Manal (@Manal_Abdelaal) January 8, 2024

ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لا سيّما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر، واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية، بينها سوريا واليمن، ومؤخراً السودان.

وبيّن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها اللاجئين من مختلف الجنسيات، الذين تصل أعدادهم، طبقاً لبعض التقديرات الدولية، إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

وأكد مدبولي على “أهمية تدقيق تلك الأعداد، وحصر ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين”.

عندنا لاجئين في مصر من 59 جنسية بينهم أوروبيين.. عصام شيحة: مصر استضافت قيصر روسيا كـ لاجئ#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي pic.twitter.com/8tNj4C51WA — ON (@ONTVEgy) January 7, 2024

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن “حصر أعداد المهاجرين واللاجئين في مصر، هدفه تسهيل عملية التعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين”.

وأضاف، في تصريحات متلفزة، إن هناك نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، يمثلون 8.7 في المئة من حجم سكان البلاد، وأن نسبة الذكور تبلغ 50.4 في المئة، بينما تبلغ نسبة الإناث 49.6 في المئة، بمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة.

وبيّن أن 56 في المئة منهم يقيمون في 5 محافظات، هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط. وأن 60 في المئة من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6 في المئة يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، و37 في المئة منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

ترحيل السوريين من مصر فكرة يحرض عليها مصري كاره لمصر.. ثم السوريين اللي في مصر يعيشون من عملهم و عرق جبينهم ليسوا لاجئين، عدد اللاجئين السوريين في مصر 153000 لاجيء من مليون ونص سوري.. ألا تتحمل مصر هذا و تركيا و أردوغان لديهم 4 مليون لاجيء سوري.. لا يليق بمصر أبدًا هذا الموقف!… pic.twitter.com/q0TWrrxGMG — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) January 9, 2024

واكد أن قرار حصر تلك الأعداد من خلال وزارة الداخلية بهدف تقنين الأوضاع وإصدار بطاقات هوية للضيوف يمكن استخدامها مع كل الجهات في الدولة، متوقعاً أن يكون حصر الأعداد بشكل مبدئي خلال أسبوعين مقبلين.

ولفت إلى أن أعداداً قليلة حصلت على تصاريح العمل بصورة رسمية، وإلى أنه يجري إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين في مختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.

وتابع: “بداية من الشهر الجاري، سيقوم كل مقيم من الأجانب بإصدار بطاقة هوية خاصة بهم لدى وزارة الداخلية. ضيوف مصر يحصلون على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، برغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة”.

الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن الدولة المصرية من الدول العريقة في التعامل مع اللاجئين، وإنها استقبلت عبر تاريخها عدداً كبيراً من لاجئي العالم، حيث استقبلت أسرة القيصر من روسيا، واستقبلت لاجئين من أغلب قادة التحرر في إفريقيا.

وقال، في تصريحات متلفزة، إن مصر استقبلت، لأول مرة، أكبر رقم في تاريخها من اللاجئين والمهاجرين والمتسربين، مشددًا على أن مصر تعامل اللاجئين مثل المواطنين المصريين.

السوريين بيقولوا هنرجع سوريا لما تتعمر

عشان نثبت كذب ادعاءاتهم . طيب اهي سوريا اتعمرت بفضل تحويلاتكم الدولارات اللي هربتوها برة مصر ..روحوا بقي بلدكم اهي بقت ذي الفل كملوا إعمارها و ارفعوا اقتصادها و سيبوا بلدنا مش عايزين لاجئين#ترحيل_السوريين_واجب_وطني #قاطعوا_محلات_اللاجئين pic.twitter.com/Jg3InsAqN8 — Hend Salem (@Hend_Salem123) January 12, 2024

وذكر أن “عدد من تقدم بأوراقه إلى مفوضية شئون اللاجئين في مصر حوالي 472 ألفاً، من إجمالي 9 مليون لاجئ تتحمّلهم الموازنة المصرية، وللأسف مصر لا تتلقى دعماً مناسباً لهذا العدد”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أقرّت الحكومة المصرية مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي يهدف لإجراء حصر رسمي لأول مرة لأعداد اللاجئين في مصر لتوثيق أوضاعهم خلال عام من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون. ويرى نواب، أهمية هذا القانون في إعداد قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين في مصر وجنسياتهم وسبب اللجوء، بما يسهم في تقديم الدعم والمساندة للمستحقين، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات والموارد التي تقدم لهم.

وفي أغسطس/آب 2022 من العام الماضي، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة، أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، يتصدّرهم السودانيون، والسوريون، ثم اليمنيون والليبيون.