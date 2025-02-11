حساب منسوب لنجل بشار الأسد يكشف “ساعات السقوط الأخيرة”

لندن- “القدس العربي”: كشف حساب منسوب لحافظ بشار الأسد، نجل الرئيس السوري المخلوع، تفاصيل مثيرة عن لحظات سقوط النظام السوري وهروب العائلة إلى موسكو، قبل أن يختفي من منصة “إكس” بعد ساعة من النشر.
وفي سرد تفصيلي للأحداث، روى حافظ أن العائلة لم تكن تملك أي خطة للمغادرة، وأنه عاد من موسكو، حيث كان يناقش رسالة الدكتوراه برفقة والدته أسماء الأخرس، التي كانت تتلقى العلاج هناك، إلى دمشق في الأول من ديسمبر.
وفي ليلة السقوط، فاجأ مسؤول روسي العائلة في منزلهم بحي المالكي بعد منتصف ليل 8 ديسمبر، طالباً نقل الرئيس إلى اللاذقية. ووصلت العائلة إلى مطار دمشق الدولي الخالي حتى من موظفي برج المراقبة حوالي الساعة الثالثة فجراً، حيث التقوا بماهر الأسد قبل الانتقال بطائرة عسكرية روسية إلى قاعدة حميميم.
ونفى حافظ شائعات الهروب، في اليوم السابق لسقوط النظام، وقام بنشر صورة له من حديقة النيربين بحي المهاجرين الدمشقي.
وأجبر تدهور الأوضاع حول قاعدة حميميم، مع انتشار المسلحين وانسحاب القوات المكلفة بحمايتها، وانقطاع الاتصالات مع القيادات العسكرية، وتعرّض القاعدة لهجمات متتالية بالطائرات المسيرة، موسكو على طلب نقل العائلة إليها، حيث وصلوا في ليل اليوم نفسه.
وأكدت صحفية أمريكية تدعى إيفا كارين بارتليت أن الحساب يعود بالفعل لحافظ بشار الأسد، مشيرة إلى تواصلها المسبق معه، لكن معارضين شكّكوا في ذلك، مرجحين أنه تم إنشاؤه باستخدام جواز سفره الذي عُثر عليه في القصر الرئاسي بعد سقوط النظام.
يجب محاكمة ما تبقى من ال الاسد في سوريا
هذا اذا كان الحساب صحيح
بشار لم تكن في نيته اي رغبة للتنازل عن العرش حتا أنه الآن في روسيا يتمنى أن يعود في يوم ما لحكم سوريا وهؤلاء الحكام العرب مصابون بمرض السلطة حتا الموت والفناء فيه
(أوبئة ) أُبتُليت بها الكثير من الشعوب العربية…تسمى ( حكامهم) على شاكلة هذا المجرم الفار الساقط المخلوع..الذي عاث في سوريا (فسادا و إفسادا) قتل و إخفاء قسري و سجن و ترويع و تهجير و إذلال …كل هذا من اجل أن يحيا المجرم الأسد او تُحرق البلد…هذا هو منطق ( المجرمين) الذين تشبعوا بإلإجرام و الهمجية الموروثة و اللامحدودة..نتمنى ان تتطهر الكثير من بلداننا من هذه الأوبئة القاتلة..!
ابن دكتاتور و يناقش رسالة دكتوراه وهو ابن 23 عاماً، ما هذه العبقرية ؟؟ لهذا السبب خربت روسيا التعليم الجامعي في سوريا عن طريق منح دكتوراه لمن هب ودب حتى أصبح التعليم الجامعي في الحضيض. دكتور متخرج من روسيا قال لي أنه كان ينجح بأي مادة يريد برشوة استاذه الروسي ببنطلون جنز أو كروز دخان مالبورو!
عفكرة ما هربنا السبت هربنا الأحد ..😁
منذ تحرير قوات المعارضة لحلب؛ وهنالك اتصالات مع روسيا ؛