حساب منسوب لنجل بشار الأسد يكشف “ساعات السقوط الأخيرة”

لندن- “القدس العربي”: كشف حساب منسوب لحافظ بشار الأسد، نجل الرئيس السوري المخلوع، تفاصيل مثيرة عن لحظات سقوط النظام السوري وهروب العائلة إلى موسكو، قبل أن يختفي من منصة “إكس” بعد ساعة من النشر.

وفي سرد تفصيلي للأحداث، روى حافظ أن العائلة لم تكن تملك أي خطة للمغادرة، وأنه عاد من موسكو، حيث كان يناقش رسالة الدكتوراه برفقة والدته أسماء الأخرس، التي كانت تتلقى العلاج هناك، إلى دمشق في الأول من ديسمبر.

وفي ليلة السقوط، فاجأ مسؤول روسي العائلة في منزلهم بحي المالكي بعد منتصف ليل 8 ديسمبر، طالباً نقل الرئيس إلى اللاذقية. ووصلت العائلة إلى مطار دمشق الدولي الخالي حتى من موظفي برج المراقبة حوالي الساعة الثالثة فجراً، حيث التقوا بماهر الأسد قبل الانتقال بطائرة عسكرية روسية إلى قاعدة حميميم.

ونفى حافظ شائعات الهروب، في اليوم السابق لسقوط النظام، وقام بنشر صورة له من حديقة النيربين بحي المهاجرين الدمشقي.

وأجبر تدهور الأوضاع حول قاعدة حميميم، مع انتشار المسلحين وانسحاب القوات المكلفة بحمايتها، وانقطاع الاتصالات مع القيادات العسكرية، وتعرّض القاعدة لهجمات متتالية بالطائرات المسيرة، موسكو على طلب نقل العائلة إليها، حيث وصلوا في ليل اليوم نفسه.

وأكدت صحفية أمريكية تدعى إيفا كارين بارتليت أن الحساب يعود بالفعل لحافظ بشار الأسد، مشيرة إلى تواصلها المسبق معه، لكن معارضين شكّكوا في ذلك، مرجحين أنه تم إنشاؤه باستخدام جواز سفره الذي عُثر عليه في القصر الرئاسي بعد سقوط النظام.