حسام حبيب يتحدث عن جدل عودته إلى شيرين عبد الوهاب

“القدس العربي”: لا تزال أصداء انفصال الفنانَين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، فتخرج بين الحين والآخر أخبار عن عودة الثنائي الى الحياة الزوجية.

وتردّدت في الساعات الأخيرة وللمرة الثانية أخبار عن عودة شيرين وحسام الى بعضهما، فبعد أن أصدرت شيرين في المرة الأولى بياناً صحافياً تنفي فيه عودتها الى حسام، كشف الأخير حقيقة ما تردد عن عقد قرانه على شيرين مرة أخرى في سرّية تامة.

ونفى حسام في تصريحات جديدة كل الأقاويل، مؤكداً أن لا صحة لما أشيع خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي عن عودته الى طليقته شيرين عبد الوهاب.

يُذكر أن حسام حبيب عاد الى نشاطه الفني بعد انفصاله عن شيرين حيث انتهى من تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “اثبتلي حبك”، والتي كان من المقرر صدورها خلال الأيام الماضية، لكن تم تأجيلها، بحسب مجلة لها.