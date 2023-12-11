حسام زملط: القضية الفلسطينية تنتصر شعبياً والرواية الإسرائيلية تحطمت وموقف واشنطن عار

الدوحة ـ “القدس العربي”:

أكد حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المُتّحدة أن إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية ما تزال تتحدى الإرادة الدولية وترفض وقف العدوان على الأراضي الفلسطينية، محملاً واشنطن مسؤولية ما يقع لوقوفها مع تل أبيب، واعتبر أن القضية الفلسطينية تنتصر شعبياً على المستوى الدولي، وتحطم المرويات الإسرائيلية.

واستطرد زملط في تصريحه الخاص لـ”القدس العربي” قائلاً: “إنّ إسرائيل تحصل على الدعم السياسي والقانوني والمالي والعسكري من الدول الغربية، والولايات المتحدة تنضم إلى خانة العدوان على غزة حيث فشلت في وقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين”.

واعتبر أن منتدى الدوحة الذي تستضيفه قطر هو خطوة مهمة مع إبراز الزخم الكبير للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مضيفاً أن الدوحة من أكثر الدول دعمًا لفلسطين ولقضيتها العادلة، والتي هي قضية العرب الأولى، والتي تؤثر على حالة السِّلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وكشف حسام زملط، الذي اشتهر بظهوره في الإعلام الغربي عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، أن الدعم الدولي للقضية الفلسطينية زاد وأصبحت قضية عالمية، وهذا “بسبب العدوان غير المسبوق من الاحتلال على شعبنا في غزة، وفي الضفة الغربية، وبسبب فظاعة وبشاعة ما يحدث من حالة إبادة جماعية وتدمير للمنازل والمساجد والمنازل والكنائس، وكل ما هو فلسطيني”.

وتحدث السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة لـ”القدس العربي” من العاصمة القطرية الدوحة على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الذي حضره رؤساء دول وحكومات ومسؤولون أمميون وشخصيات عالمية.

وحول الدعم الكبير الذي حصدته القضية الفلسطينية اعتبر حسام زملط أن ذلك يقف خلفه عوامل كثيرة وهي التي ساهمت في إكساب مناصرين جدد للقضية الفلسطينية، حيث إن “فظاعة الاحتلال وبشاعة هذه المشاهد وصلت إلى ملايين الناس”. وشدد زملط أن الفرق الكبير حالياً في التغطية هو أن الإعلام التقليدي الغربي لم يعد يسيطر ويحتكر المعلومة، وتنافسه شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية التي نقلت بصدق حقيقة ما يجري في غزة.

وأثنى حسام زملط على تفاني النشطاء الفلسطينيين وكل الشباب الذين آمنوا بعدالة القضية الفلسطينية، فقد أصبحوا هم من ينقل الحقيقة، وهي تنتشر في كل مكان، وتصل للجميع ومن مختلف الأعمار والفئات. وأضاف حسام زملط في حديثه لـ”القدس العربي” أن الجهود المبذولة لكسر احتكار وهيمنة إسرائيل على المنابر الإعلامية وهي تصور نفسها دوماً أنها ضحية، ساهمت في ظهور الحقيقة، واكتشاف كثر ما يجري على الواقع. وقال: “كسرنا الجدار الذي شيدته ضد الحقيقة”، مؤكداً أن رواية الحقيقة هي التي تسود ليس فقط عن القضية الفلسطينية، بل عن كل القضايا العادلة.

ويعتبر السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة أن إسرائيل أصبحت حالياً تخرب حتى الديمقراطيات الغربية، لأن الحكومات في عدد من الدول تسير عكس مطالب شعوبها، وتدافع بشكل مطلق عن جرائم الاحتلال بالرغم من التنديد الشعبي، واستشهد بموقف الحكومات البريطانية والأمريكية والفرنسية، التي نزلت جماهيرها للشوارع تنديداً بما يحدث في فلسطين.

وحول قرار الولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرة الممنوحة لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ومنعه من الحديث إلى وسائل الإعلام، شدد حسام زملط أنه موقف لا أخلاقي ولا قانوني، ويعبر أن الولايات المتحدة ليست صادقة في سياستها، تجاه حل عادل للقضية الفلسطينية ألا وهو إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية، مؤكداً أن الموقف يعبر عدم صدق واشنطن تجاه فلسطين.

وأضاف حسام زملط أن “تصويت الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن واستخدام حق النقض لمنع قرار يدعو لوقف الحرب الإسرائيلية، كشف كل المستور”. واستطرد زملط أنه “بالرغم من هذه الفظاعات وهذا العدوان، ما تزال الولايات المتحدة تعترض طريق العالم”.

وأكد حسام زملط أنه على الرغم “من وجود إجماع دولي على وجوب وقف العدوان وهذا التطهير العرقي، تظل الولايات المتحدة مصممة على التحيز مع حكومة يمينية متطرفة وعنصرية في إسرائيل لديها أجندة واحدة وهي تصفية القضية الفلسطينية”. واختتم حسام زملط تصريحه بالتأكيد على أنه آن الوقت أن يكون الشعب الفلسطيني دائماً مثلما كان منذ 75 عاماً موحداً وأن “الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة التي تقرر بشرعية من يحكمه ومن يمثله”.

انتقاد للقصور الأممي في حماية سكان

وشدد منتدى الدوحة الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، على ضرورة مراجعة النظام الدولي الجديد، مع انتقاد واسع لعجز المجتمع الدولي عن حماية غزة، في وجه العدوان الإسرائيلي الذي يرتكب أعمالاً وحشية وصلت حد الإبادة، مع انتقاد لدفاع العديد من الدول الغربية عن جرائم الاحتلال.

وافتتح أعمال منتدى الدوحة 2023، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء من دول العالم.

وأكد مسؤولون خلال منتدى الدوحة 2023، أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” جزء من النسيج الفلسطيني ولا يمكن للاحتلال الإسرائيلي استئصالها.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال جلسة بعنوان “ماذا الآن بالنسبة للشرق الأوسط؟ من منتدى الدوحة 2023، قائلاً: “من الذي أعطانا الحق في أن نتناقش في قضية فلسطينية بدون الشعب الفلسطيني؟ وهل نحن من نحدد مصيره وماذا يريد؟”.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن الضفة الغربية وقطاع غزة دولة واحدة يجب أن تحكمها سلطة منبثقة من توافق فلسطيني.