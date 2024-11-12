“حسناء دجلة”.. فراشة تجذب عشاق التصوير إلى ديار بكر التركية- (صور)

ديار بكر: تستقطب حدائق هوسل الواقعة في وادي نهر دجلة، والتي تُعد “رئة” مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، عشاق التصوير ومراقبة الفراشات الذين يتوافدون إلى المنطقة بشكل خاص في موسم الخريف لالتقاط صور لفراشة “حسناء دجلة”.

مشاهدة وتوثيق هذه الفراشة الفريدة تمت لأول مرة في تركيا على ضفاف نهر دجلة عام 2011، ولذلك تعرف بالتركية باسم “دجلة كوزلي”، أي “حسناء دجلة”.

وتتميز حدائق هوسل، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، بتنوع بيئي واسع يشمل مفصليات الأرجل والزواحف وثعالب الماء وسلاحف الفرات والطيور المهاجرة، بالإضافة إلى أنواع عدة من الفراشات.

وبشكل سنوي خلال فصل الخريف، يجذب هذا النوع الآلاف من عشاق التصوير ومراقبة الفراشات لالتقاط الصور.

“حسناء دجلة”

تُعتبر “حسناء دجلة” من الفراشات المهاجرة من إفريقيا، وتتميز بألوانها المتنوعة، مثل الأسود المخملي والأزرق الموشح بالأحمر والبني والبرتقالي والرمادي.

وتُعرف الفراشة علمياً باسم (Junonia orithya)، بينما تُسمى باللغة العربية “فراشة زهرة الثالوث الزرقاء”.

وتم توثيق وجود هذا النوع من الفراشات في عدة مدن أخرى بتركيا، مثل “شرناق وسيرت وماردين وشانلي أورفة وغازي عنتاب وكليس وهطاي وعثمانية وقهرمان مرعش”.

اسم مميز

الأستاذ الدكتور علي ستار، رئيس قسم علم الحيوان بكلية العلوم في جامعة دجلة، قال إن وادي دجلة وحدائق هوسل غنيان “بالنباتات المتنوعة والطيور والأسماك ومفصليات الأرجل والفراشات”.

وأضاف أن المنطقة تضم “أنواعا رائعة من الفراشات والحشرات، من بينها فراشة حسناء دجلة التي تظهر خلال فصل الخريف، وتحديداً بالقرب من نهر دجلة والحدائق المحيطة به”.

وعن توثيق وجود هذا النوع من الفراشات، قال ستار: “تسجيل هذه الفراشة تم لأول مرة خلال مسح ميداني أجراه أكاديميون من جامعة دجلة عام 2011، ومن هنا اكتسبت اسمها المميز”.

وتابع: “نظرًا لأن أول توثيق لهذه الفراشة جرى في وادي دجلة، أُطلق عليها اسم حسناء دجلة”.

ووصف هذه الفراشة بـ”المدهشة ذات الألوان الجذابة”، داعيا الجميع إلى الاستمتاع “برؤيتها”.

إلى جانب ذلك، أشار ستار إلى تعدد أنواع الطيور أيضا في هذه المنطقة حيث يعيش فيها نحو 150 نوعا.

من أجمل فراشات تركيا

محمد يالجين، المعلم في إحدى المدارس الابتدائية في ديار بكر، والذي يوثق الفراشات منذ 12 عاماً، أوضح أنه تمكن من تصوير 166 نوعاً منها بما في ذلك أنواع يقول إنها “نادرة للغاية”.

وقال يالجين عن فراشة “حسناء دجلة”: “يمكن مشاهدتها بكثرة على طول وادي دجلة خلال الخريف”.

ويتابع في وصفه للفراشة، إنها “فائقة الجمال، ومن الأنواع التي يتمنى كل مصور التقاط صور لها”.

وعن ألوانها، قال يالجين إن الذكور منها تظهر “بألوان زرقاء زاهية”، بينما تتميز إناثها بألوانها “البنية”.

ويعتبر أن هذه الفراشات التي تُشاهد عادة من بداية سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون الأول من كل عام (تبعاً لظروف الطقس)، واحدة من “أجمل الفراشات في تركيا”، مشيرا إلى أن “الكثيرين من خارج المنطقة يتوافدون خصيصا من أجل التقاط صورة لحسناء دجلة”.

وختم حديثه قائلاً: “ندعو جميع عشاق الفراشات وهواة جمع الأنواع النادرة إلى زيارة ديار بكر للاستمتاع بمشاهدة التنوع الرائع في حدائق هوسل ووادي دجلة”.

وجهة لهواة التصوير

أما سركان بولوك، القادم من ولاية بتليس (شرق تركيا)، فيقول إنه أحد عشاق تصوير الفراشات حيث بدأ بهذه الهواية منذ عام 2015.

وأضاف: “سافرت مع أصدقائي إلى أماكن عديدة في تركيا لتصوير الفراشات”. لكنه قدم هذه المرة بشكل خاص من أجل التقاط صور لفراشة “حسناء دجلة” التي تتواجد بأعداد كبيرة في المنطقة، وفق قوله.

وعبر بولوك عن إعجابه بهذه الفراشة بعدما التقط لها صورة للمرة الأولى في حياته قائلا: “إنها رائعة الجمال”.

ويصنف “حسناء دجلة” واحدة من أفضل 5 فراشات، من أصل 300 نوع التقط لها صورا منذ أن بدأ هوايته.

(الأناضول)