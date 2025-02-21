سياسة | عربي | سوريا

حسن الدغيم: لم يتم تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا

21 - فبراير - 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

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دمشق: قال مسؤول في اللجنة التي تعد لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا للمساعدة في رسم مستقبل البلاد اليوم الجمعة، إنه لم يتم تحديد ما إذا كان المؤتمر سيعقد قبل أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) في مقابلة في دمشق اليوم الجمعة إنه لم يتم تحديد موعد المؤتمر والتوقيت “مطروح للنقاش من جانب المواطنين”.

وأضاف الدغيم “إذا تم تشكيل الحكومة الانتقالية قبل مؤتمر الحوار الوطني، فهذا أمر طبيعي” وتابع “على الجانب الآخر، ربما يتم تمديد الحكومة الانتقالية حتى نهاية الحوار الوطني”.

وتابع الدغيم أن “المؤتمر سيركز على صياغة دستور، والاقتصاد والعدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي وكيفية تعامل السلطات مع السوريين”.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 12 من الشهر الجاري ، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وعقدت اللجنة جلسات حوارية في عدة محافظات سورية حول مستقبل سوريا.

(أ ب)

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