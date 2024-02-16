حسن نصر الله: إسرائيل كانت تستطيع تجنب قتل المدنيين- (فيديو)

القاهرة: قال أمين عام جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله اليوم الجمعة إن “العدوان” الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين في جنوب لبنان كان متعمدا.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون أن رد الجماعة على الهجمات الإسرائيلية سيكون زيادة المقاومة.

وقال “العدو كان يستطيع تجنب قتل المدنيين بالطريقة التي حصلت”.

وتوعّد نصر الله بأن تدفع إسرائيل ثمن دماء المدنيين الذين قتلوا الأربعاء جراء غارات في جنوب لبنان، مهدداً بأن حزبه قادر على استهداف إيلات في جنوب الدولة العبرية.

وقال نصر الله في كلمة عبر شاشة عملاقة ألقاها خلال احتفال حزبي “نساؤنا وأطفالنا الذين قتلوا (..) سوف يدفع العدو ثمن سفكه لدمائهم”. وأضاف “سيكون ثمنها دماء وليس مواقع وآليات وأجهزة تجسس”، من دون أن يحدد توقيتها وماهيتها.

وتعليقا على تصريحات إسرائيلية لوّحت بشنّ حرب على لبنان، شدد الأمين العام لحزب الله على أنّ “المقاومة تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي تجعل يدها تمتد من كريات شمونة إلى إيلات”.

(وكالات)