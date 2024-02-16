حسن نصر الله: إسرائيل كانت تستطيع تجنب قتل المدنيين- (فيديو)

القاهرة: قال أمين عام جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله اليوم الجمعة إن “العدوان” الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين في جنوب لبنان كان متعمدا.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون أن رد الجماعة على الهجمات الإسرائيلية سيكون زيادة المقاومة.
وقال “العدو كان يستطيع تجنب قتل المدنيين بالطريقة التي حصلت”.
وتوعّد نصر الله بأن تدفع إسرائيل ثمن دماء المدنيين الذين قتلوا الأربعاء جراء غارات في جنوب لبنان، مهدداً بأن حزبه قادر على استهداف إيلات في جنوب الدولة العبرية.
وقال نصر الله في كلمة عبر شاشة عملاقة ألقاها خلال احتفال حزبي “نساؤنا وأطفالنا الذين قتلوا (..) سوف يدفع العدو ثمن سفكه لدمائهم”. وأضاف “سيكون ثمنها دماء وليس مواقع وآليات وأجهزة تجسس”، من دون أن يحدد توقيتها وماهيتها.
وتعليقا على تصريحات إسرائيلية لوّحت بشنّ حرب على لبنان، شدد الأمين العام لحزب الله على أنّ “المقاومة تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي تجعل يدها تمتد من كريات شمونة إلى إيلات”.
(وكالات)
عزيزي نصر الله، سمعت كلمتك كاملة، واشارك ان شعب غزة في “طوفان القدس” أبدوا شجاعة وبسالة غير معهودة، هذا الكلام مردود عليك لأنه ليس صحيحا، الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ٧٥ عاما يناضل بأشكال متنوعه ومختلفة ضد سلطات الانتداب وقوى العصابات الصهيونية، وناضل في فجر الاستقلال الذي اجهضه الجيوش العربية (ماكو أوامر) وانتهاء بتفجير المقاومة الفلسطينية بداية ستينيات القرن الماضي، واستكملتها بالانتفاضة الأولى التي شلت الاقتصاد والجيش الصهيوني ثم استتبعتها بالانتفاضة الثانية، ولم يتوقف هذا الشعب العظيم بالمواجهة والنضال حتى هذه اللحظة، حيث قدم ليس فقط الشهداء بل قدم الحافز للشعوب العربية بأن طريق التحرير والاستقلال ليس بالأمر السهل، كما وقدم الدروس للشعوب الباحثة عن طريق للاستقلال الوطني والديمقراطية والاجتماعي، ولازال هذا الشعب يقود حركته النضالية الوطنية دون كلل.
له كل المجد والانتصار.