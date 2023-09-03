حسين أفنان حفيد بهاء الله… وإمضاؤه على العملة العراقية

حسين أفنان من الأسماء التي لمعت في أجواء سياسية الشرق الأوسط، وتحديدا في العراق، في طوري الاحتلال وبدء الحكم الوطني، وعلى الرغم من أنه إيراني الأصل، فلسطيني المولد، بهائي الديانة، إلا أنه لعب أدوارا مهمة في السياسة العربية والعراقية، وربما كان تاريخه العائلي يؤهله لأن يكون في منصب ديني كبير جدا في الديانة البهائية، إلا إنه توجه إلى السياسة والإدارة وبرع فيهما. فعندما توفي المؤسس الحقيقي للديانة البهائية عباس أفندي (عبد البهاء) عام 1921 رشح البهائيون أكثر من اسم لخلافته لرئاسة الدين البهائي، وفي النهاية حصرت الترشيحات في سبطي بهاء الله، نبي البهائية وهما، حسين أفنان، وابن عمه وابن خالته في الوقت نفسه شوقي بن هادي أفنان الشيرازي، الذي استقر عليه الاختيار ليعرف لاحقا باسم شوقي أفندي رباني.

«كان أفنان في أعوامه الأخيرة يميل إلى اليأس شاعراً بأن العراق الذي اتخذه وطناً شك في نواياه الطيبة وأبعده عن مركز الخدمة، بعد زوال الانتداب ووفاة الملك فيصل الأول»

إذن حسين أفنان هو سبط حسين علي النوري الملقب ببهاء الله (1817- 1892) مؤسس الديانة البهائية، فهو حسين روح بن علي أفنان الشيرازي، وأمـه فروغيـة ابنة بهاء الله وأخـت عباس أفندي المعروف بعبد البهاء. ولد حسين أفنان في عكا بفلسطين سنة 1889 حيث نفي جده وعائلته من الدولة القاجارية إلى العراق أولا، ثم أبعدته الدولة العثمانية من العراق ليستقر في إقامة جبرية في مدينة عكا. وقد درس حسين في مدرسـة الكـويكرز في برمانا، ثم في الجامعة الأمريكية في بيروت فنال درجة بكالوريوس فنون عام 1912، ونتيجة تفوقه عين معيدا في الجامعة، لكنه لم يكتف بذلك وأحب أن يكمل تعليمه العالي، حيث درس الاقتصاد السياسي في جامعة كامبريدج البريطانية العريقة، ليعين مترجما في (مكتب القاهرة) التابع للمندوب السامي البريطاني، والمختص برسم السياسات البريطانية في الشرق الاوسط، ثم انتقل للعمل موظفاً في حكومة السودان سنة 1916، وسرعان ما اشتعلت ثورة الحجاز بقيادة أمير مكة الشريف الحسين بن علي ضد الدولة العثمانية، فتم نقل خدمات حسين أفنان إلى جدة ليعمل كاتب سر المعتمد البريطاني في الحجاز رونالد ستورس، الذي ذكر أفنان في مذكراته التي أصدرها بعنوان (توجهات بريطانية ـ شرقية)، إذ تحدث عن المكاتبات الشهيرة بين المندوب السامي البريطاني في مصر السير هنري مكماهون والشريف حسين أمير مكة، التي عرفت بمراسلات (مكماهون ـ حسين)، إذ يقول ستورس أن وكيله الفارسي الصغير قد وضعها باللغة العربية ويضيف: «أعد حسين روح نصوص مراسلاتنا مع مكة، لغته العربية كانت جيدة ولكنها ليست رصينة، فهو عميل جيد وليس عالما، لذا قمت بمراجعتها بنفسي، على الرغم من ضغوط العمل». انتقل بعدها حسين أفنان للعمل معاوناً لآمر معتقل الأسرى العثمانيين في (سمر بور) في الهند، فتعرف على عدد من الضباط العراقيين الذين أهلتهم الظروف لأن يكونوا لاحقا في جيش الأمير فيصل بن الحسين، ثم رجال الدولة العراقية الناشئة في ما بعد، ثم خدم أمداً قصيراً في حكومة الانتداب في فلسطين، لينتقل للعمل في العراق الذي اصبح بلده الثاني، إذ جاء إلى بغداد سنة 1920 فخدم في ديوان الحاكم الملكي البريطاني، وأصدر جريدة» الشرق» في آب/أغسطس 1920 لتكون كما قال في فاتحة عددها الأول، جريدة حرة معتدلة مبدأها خدمة البلاد وغرضها نشر الأفكار الحرة والمبادئ القومية وبث روح السياسة المسالمة ونشر الحقائق الناصعة. إلا أن رفائيل بطي في محاضراته عن الصحافة العراقية يذكر أن جريدة «الشرق» كانت لسان حال الاحتلال البريطاني، وإنها عاضدت السياسة البريطانية بقوة، ولعلها الصحيفة الوحيدة التي تجرأت فنشرت مقالات تمتدح الانتداب البريطاني في العراق، وكان من بين كتابها اللامعين الزهاوي، وشكري الفضلي وأنستاس ماري الكرملي. ولم يطل العهـد بهذه الجريدة، إذ أغلقت بعد شهرين عندما عين حسين أفنان سكرتيراً لمجلس الوزراء عند تأليف الوزارة العراقية الاولى برئاسة السيد عبد الرحمن النقيب، وكان أفنان حلقة الوصل بين المندوب السامي البريطاني والوزارة الجديدة، لكن البعض أشار إلى أن أفنان كان عينا للبريطانيين في مجلس الوزراء، كما أشارت مس غيرترود بيل في إحدى رسائلها في حزيران/يونيو 1921، وكانت مس بيل تعرف حسين أفنان معرفة جيدة، وقد ذكرته في رسائلها فقالت: «جمعت مائدة العشاء في داري النخبة المعتادة من زملائي وهم الرائد يتيس، والنقيب كلايتون، والرائد موري، بالإضافة إلى السيد حسين أفنان رئيس تحرير إحدى الجرائد العربية التي تصدر هنا. إنه لا يكاد يقل عني إجادة في مجال التحدث باللغة الإنكليزية، كما إنه يحسن اللغتين العربية والفارسية، بالإضافة إلى ما لديه من معلومات واسعة حول الشرق الأدنى وتفهمه التام لوجهة النظر الأوروبية وتعاطفه المطلق معها»، ثم تضيف «إنه غير متفائل بمستقبل الشرق، وإن ما يستقطب دهشته هو مدى ما تتميز به الحياة الخاصة في هذا العالم من إثم وافتقار تام للقيم الأخلاقية».

مع نشوء المملكة العراقية، نقل أفنان مديرا للتشريفات في وزارة الخارجية في حزيران/يونيو 1925، فسكرتيرا للمفوضية العراقية في لندن في نیسان/أبريل 1930، وعندما صدر القانون رقم 44 لسنة 1931 الذي تشكلت بموجبه لجنة العملة العراقية، ترأس حسين أفنان اللجنة التي أنيطت بها مسؤولية إصدار عملة عراقية جديدة، وفي 16 آذار/مارس عام 1932 صدرت للمرة الأولى عملة عراقية ورقية، تحمل صورة الملك فيصل الأول وتوقيع حسين أفنان.

عمل أفنان ممثلا للعراق في عصبة الأمم، وهنا لا بد من الإشارة إلى حادثة كادت تعرقل نهاية الانتداب البريطاني ودخول العراق لعصبة الأمم، إذ حصل نزاع على الدار التي سكنها بهاء الله في محلة الشيخ بشار في جانب الكرخ من بغداد أثناء نفيه إليها من إيران سنة 1853، إذ نزل في الكاظمية ثم انتقل إلى محلة العاقولية ليستقر في دار واسعة في محلة الشيخ بشار تعود للميرزا موسى الجواهري. وهذه الدار اعتبرها البهائيون مكانا مقدسا بالنسبة لهم واستنفروا صلتهم ونفوذهم لدى المندوب السامي البريطاني ببغداد لاستردادها، ورفع أمر النزاع إلى عصبة الأمم سنة 1930، باعتباره مؤشرا على تعامل المملكة الفتية مع الأقليات الدينية، فما كـان من حسين أفنـان إلا أن يدافع وبقوة عن وجهة النظر العراقية الرسمية ضد البهائيين، ليصدر حكم المحكمة العراقية بإعادة العقار إلى ملاكه من الطائفة الشيعية ليعود مسجدا شيعيا (حسينية) كما كان. ويجب أن نذكر في سيرة حسين أفنان إنه تزوج السيدة بديعة الحصري عام 1923 التي أصبح اسمها الرسمي بديعة أفنان، وهي ابنة بديع نوري الحصري شقيق ساطع الحصري، وقد عمل أبوها متصرفا للواء المنتفك أواخر العهد العثماني، وقد تعرض لمؤامرة أدت إلى مقتله في العشار، في البصرة عام 1913، وقد اشارت التحقيقات إلى أن من حرّض على قتل بديع الحصري هو طالب النقيب نتيجة خلاف بين النقيب والسلطات العثمانية.. وبديعة أفنان كانت من سيدات المجتمع البغدادي، ولها صلات وطيدة بسيدات العائلة المالكة في العراق، وكانت امرأة على درجة عالية من التعليم والثقافة، وهي أول سيدة عراقية تعمل في السلك الدبلوماسي، إذ عملت في مفوضية العراق في عصبة الأمم، ثم انتقلت لاحقا للعمل في دوائر وزارة الخارجية المختلفة لمدة طويلة، وتعد بديعة أفنان من أعلام النهضة النسوية في العراق الحديث. أما حسين أفنان فقد نقل من مفوضية عصبة الأمم للعمل سكرتيراً للمفوضية العراقية في أنقرة في أيلول/سبتمبر 1932، ثم أخرج من سلك الخدمة الخارجية بعد أمد قصير، إذ عين ضابطا لتسوية الأراضي في إدارة السكك الحديدية في شباط/فبراير 1934، فسكرتيراً لمجلس إدارة السكك التي استقال منها واستقر في بيروت التي توفي ودفن فيها في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1940. ويذكر مير بصري في كتابه «أعلام السياسة في العراق»: «عرفت حسين أفنان أثناء عملي في وزارة الخارجية سنة 1928، وهـو مـدير التشريفات، واتصلت المعرفة بيننا بعد ذلك. وكانت معرفته للغة العربيـة جيدة. ووجدته رجلاً فاضلا نبيلا دمث الأخلاق خدم العراق في ظل الانتداب البريطاني بثقة وحسن طويـة مدافعاً عن المصلحة الوطنية حسب إمكانه في أثناء تكوين المملكة العراقية، وكان في أعوامه الأخيرة شديد الكآبة يميل إلى اليأس شاعراً بأن العراق الذي اتخذه وطناً وعمل فيه نحوا من عشرين سنة، قد شك في نواياه الطيبة وأبعده عن مركز الخدمة بعد زوال الانتداب ووفاة الملك فيصل الأول».

كاتب عراقي