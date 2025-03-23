حسين الجسمي يودّع أخاه وأزمة قلبية تودي بحياة شقيق علي وحسين الديك- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

فُجع الفنان الإماراتي حسين الجسمي بوفاة شقيقه حسن بعد أشهر على وفاة شقيقه جمال في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد صراع مع المرض.

وطلب الجسمي أن يتغمد الله شقيقه حسن ونعاه على منصة “أكس” بالقول: “بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠) صدق الله العظيم إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى حسن جمعة الجسمي رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)}

صدق الله العظيم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،… — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) March 22, 2025

كذلك، ودّع الفنانان السوريان علي الديك وحسين الديك شقيقهما محمد الديك الذي وافته المنية في اليومين الماضيين إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة أودت بحياته. وقد ووري الثرى في اللاذقية.

ونعى علي الديك شقيقه الذي سلّم نفسه لقضاء الله قائلاً: “بمزيد من الرضى وتسليمآ لقضاء الله وقدره أنعي إليكم وفاة أخي محمد جميل هرمز ديك إثر نوبة قلبية”.

وختم: “لا يفجعكم الله بعزيز وعظم الله أجركم”.