حسين الشحات يعتذر عن واقعة التعدي علي لاعب بيراميدز محمد الشيبي

القاهرة: تقدم حسين الشحات الجناح الأيمن للنادي الأهلي بالاعتذار عن واقعة التعدي علي المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد.

وقال حسين الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الاثنين:” بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها. وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيها الشيطان حينها ، وانني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير” .

وأضاف :” لن أبحث عن مبررات، ولكني أجد نفسي مخطئا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا امتلك اي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعآ بشرف”

وأوضح: ” ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني اتقدم بالاعتذار للجميع، لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة”.

وتابع :”واعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. و أريد ان أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري، وانني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وانني اعدكم بأن اقدم الافضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسؤكم مني مرة أخرى”.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن ناديه قرر تصعيد أزمة تعدي حسين الشحات لاعب الأهلي على المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن للفريق إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن النادي يتفهم قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة بعد معاقبة حسين الشحات الأهلي بالإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه بعد واقعة تعديه على محمد الشيبي، وأنها جاءت طبقا للائحة.

وأضاف أن لجنة المسابقات بالرابطة اتخذت العقوبة في حدها الأقصى طبقا لما تنص عليه اللائحة المنظمة للمسابقة، وبناء عليه فإن النادي قرر التصعيد وتقديم شكوى ضد لاعب الأهلي للجنة التظلمات باتحاد الكرة.

وأوضح أنه يثق في أن اللجنة ستنظر للأمر بشكل مختلف وفقا لما شاهده الجميع من خروج عن النص وإهانة بالغة تعرض لها محمد الشيبي بالضرب والسب والتهديد وأنه ستكون هناك عقوبة رادعة.

وشدد أن اللاعب قرر أن يسلك مسلكا قانونيا آخر للحصول على حقوقه كاملة، مشددا أن نادي بيراميدز يدعمه بكل قوة في أي خطوة سيتخذها في هذا الشأن.

(د ب أ)