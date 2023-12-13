حسين الشيخ يدعو بايدن لتحويل تصريحاته إلى أفعال

رام الله: قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء في منشور على منصة إكس إن “تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن بالأمس يجب أن تتحول إلى أفعال بدءا من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وطرح خطة سياسية شاملة تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب “قصفها العشوائي” لقطاع غزة، ودعا رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى تغيير حكومته لأنها “لا تريد حل الدولتين”.

وهذه التصريحات غير مسبوقة من جانب بايدن منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي، في 7 أكتوبر، شن حرب مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفا و412 شهيداً و50 ألفا و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وقال بايدن، في كلمة خلال فعالية لجمع تبرعات لحملته الانتخابية بواشنطن، إن “أمن إسرائيل يمكن أن يعتمد على الولايات المتحدة، ولكن حاليا لديها أكثر من الولايات المتحدة.. لديها الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم تدعمها”.

غير أنه استدرك قائلا إن الإسرائيليين “بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي”.

تصريحات الرئيس الامريكي بايدن بالامس يجب ان تتحول الى افعال بدءا من الدعوة الى وقف فوري لاطلاق النار وطرح خطة سياسية شاملة تستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي ، وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقله. — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) December 13, 2023

(وكالات)