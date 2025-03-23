حسين زهوان عاشق الورد

تعرفت على حسين زهوان رحمه الله (1935-2025) في السنوات الأولى لعودته إلى الجزائر من منفاه الباريسي المفروض عليه، بعد تجربة السجن والإقامة الجبرية، التي عاشها مع رفيق دربه المؤرخ المعروف محمد حربي، نتيجة الموقف المعادي من انقلاب 1965 فقد شاءت الصدف أن يسكن حسين زهوان في الحي نفسه الذي سكنته عائلتي (حي بلكور)، كان يملك فيه أحد أخوة زهوان مقهى شعبيا، يتردد عليه حسين كما كنت أناديه مع مجموعة من رفاقه من جيل ثورة التحرير والحركة الوطنية، الذين عادة ما كنت التقي بهم أيام الجمعة في مقهى أحمد الكابة، بالقرب من سينما الميسي.

حي بلكور- سيدي محمد- الذي افتتح فيه لاحقا المحامي حسين زهوان مكتب محاماة، جعله دائم التردد على هذا الحي الشعبي، الذي ارتبط تاريخه بالتيارات الجذرية في الحركة الوطنية وثورة التحرير، التي التحق بها حسين زهوان صغيرا، ليعرف ويلات السجن لمدة سنتين كاملتين (1955-1957) وهو ما زال طالبا في المرحلة الثانوية. ليتوجه مباشرة بعد إطلاق سراحه نحو تراب الولاية الثالثة التي تحمل فيها مسؤوليات سياسية وعسكرية بالقرب من قيادتها التاريخية المعروفة، التي دوام على العلاقة معها في تونس، كما كان الحال مع كريم بلقاسم وعمر أو عمران.

لم تغير المناصب السياسية المهمة، التي احتلها الشاب حسين زهوان بعد الاستقلال، قناعاته السياسية والفكرية، التي استمر من خلالها في التعبير عن تلك المدرسة الشعبية الجذرية في الجزائر

حسين زهوان الذي حافظ على تقييمه الموضوعي لقيادات الثورة، وهو يعترف لها بما أنجزته، وما قامت به من ممارسات سلبية وأخرى إيجابية.. تقييم سمح له به قربه من هذه الوجوه التاريخية للثورة الجزائرية، في أحلك المراحل، كما كان الأمر مع قيادات الولاية الثالثة، وهي تواجه مؤامرة – لابلويت ـ التي ذهب ضحيتها العديد من الطلبة الشباب. رفض حسين الدخول في تفاصيلها المتعلقة بمسؤولية الأفراد عدة مرات، وأنا افتح معه الموضوع، كان يركز فيه على أمور أكثر موضوعية، كالثقافة السياسية السائدة لدى هذه القيادات، بما ميزها من طابع شعبي ومستويات تعليمية بسيطة، تكون قد سهلت للمخابرات الفرنسية نسج حبال استراتيجيتها، من دون نسيان الظرف الصعب على المستوى العسكري الذي عاشته الثورة في الولاية الثالثة في السنوات الأخيرة لثورة التحرير، على غرار الولايات الأخرى، التي كرر أكثر من مرة أمامي أن الإحصائيات الديموغرافية لبعض القرى التي أنجزها هو شخصيا، قد عرفت خلال هذه الفترة تناقصا حادا في عدد السكان من الذكور، نتيجة الحملات العسكرية الفرنسية، تماما كما يحصل في غزة هذه الأيام. لم تغير المناصب السياسية المهمة، التي احتلها الشاب حسين زهوان بعد الاستقلال، كعضوية المكتب السياسي لجبهة التحرير (1964) ومشاركته في تحرير ميثاق الجزائر، كممثل لفيدرالية العاصمة لجبهة التحرير، قناعاته السياسية والفكرية، التي استمر من خلالها في التعبير عن تلك المدرسة الشعبية الجذرية في الجزائر، التي عرف بها حسين والكثير من قيادات ثورة التحرير والحركة الوطنية، قربته من اليسار في أطروحته، دون أن ينتمي إلى الحزب الشيوعي، الذي تحالف معه هذا اليسار التابع لجبهة التحرير الذي مثله حسين زهوان ومحمد حربي وآخرون، دون الذوبان فيه اثناء تجربة مقاومة انقلاب بومدين، من خلال تجربة حركة المقاومة الشعبية ORP، التي تم تكوينها مباشرة بعد استيلاء بومدين على الحكم – يكون حسين زهوان قد فكر مع آخرين في اغتياله حسب شهادة محمد حربي في إحدى المقابلات المطولة، رقم 17، معه على اليوتوب، بعد أن اكتشف أن سكنه كان يطل على قصر الحكومة، الذي يجتمع فيه بومدين مع وجوه نظامه، وأنه يملك مسدس قنص عن بعد، مزودا بمنظار، قابلا للاستعمال كان الرئيس تيتو قد أهداه له. موقف جذري ضد الانقلاب، اتخذه الرجل تعبيرا عن تأييد هذا الفصيل السياسي للشرعية السياسية، التي كان يمثلها الرئيس بن بلة في تلك الحقبة، وهو يتعرض للإبعاد من السلطة، لم تمنعه من اتخاذه، رغم مواقف نقدية من الرجل ونظامه السياسي لاحقا على أكثر من صعيد خاصة في ما يتعلق بالجوانب البوليسية التي ظهرت عليه خلال فترة حكمه القصيرة.

حسين زهوان الذي استغل وجوده على التراب الفرنسي لإتمام تعليمه الجامعي في الحقوق، في شروط جد صعبة عاشها في المنفى الباريسي – اشتغل فيها عاملا يدويا في مصانع فرنسية. دراسة سمحت له بعد العودة للجزائر إثر وفاة بومدين بالعمل محاميا، كان قريبا جدا أثناءها من هموم المواطنين، وهو يركز على القضايا الحقوقية التي لم يتساهل حولها هذا المناضل صعب المراس، الذي تسببت له شخصيته القوية في بعض أنواع سوء التفاهم مع بعض من زملائه، خلال تجربة الرابطة. ليحافظ الرجل داخل مهنة المحاماة – التي سمحت له بتطوير لغته العربية – التي مارسها زهوان ـ على صورة المحامي النزيه الذي لم يغرِه ما كان يمكن أن يجنيه منها من مصالح مالية أو جاه. لم يحاول الرجل يوما أن يستغل فيها ماضيه السياسي الثوري، الذي استمر فيه على النهج النقدي نفسه، كما بينته المقاطعة الرسمية السياسية والإعلامية لجنازته في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة. ردا ربما على المقاطعة التي تعود حسين زهوان القيام بها للتلفزيون العمومي – لم يكن يملك جهاز تلفزيون في بيته – والطبقة السياسية الرسمية طول حياته.

حسين زهوان الذي تمكنت في محطات عديدة من التعرف على بعده الإنساني وأنا أشاهده يبحث في نيويورك الأمريكية عن كتاب في البيولوجيا – إذا لم تخنِ ذاكرتي ـ كانت ابنته الوحيدة قد طلبته منه اثناء زيارة لي معه إلى جامعة برنستون الامريكية لحضور ملتقى علمي، كان قد دعانا له زميلنا الأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي، صدرت أعماله لاحقا على شكل كتاب عن دار توبقال المغربية، في منتصف التسعينيات تحت عنوان «وعي المجتمع بذاته». أتذكر انني ضحكت كثيرا مع حسين زهوان أثناء هذا السفر وهو يهم بالحديث مع شباب أمريكيين سود تجمعوا حوله، في مشروع نشل واضح، عندما شاهدوه يخرج دولارات قليلة من جيبه لشراء الكتاب لابنته.. وأنا أقول له أكيد أن هؤلاء الشباب لا يدركون أنهم يغامرون، لأنهم لم يعرفوا أن الواقف أمامهم هو من ضباط جيش التحرير وإلا لما غامروا…

لتبقى آخر صورة ما زالت حاضرة بذهني لحسين زهوان، وأنا أشاهده أكثر من مرة في شارع ديدوش مراد بالعاصمة، وهو يحمل باقة ورد جميلة لكي يهديها لزوجته التي تحملت معه الكثير أثناء السجن والمنفى، نتيجة طردهما من المنزل العائلي، كما كانت العادة في تعامل النظام مع معارضيه. كان يصًر على أن يحمل لها معه في آخر أيام الأسبوع وهو عائد للمنزل من يوم عمله. عادة حافظ عليها وهو يتقاعد في آخر سنواته قبل وفاته هذا الشهر. من قال أن المناضلين أمثال حسين زهوان لا يعشقون الورد.

كاتب جزائري