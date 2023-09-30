حشرات «بَقّ الفِراش» تبني أعشاشها في فرنسا

باريس ـ «القدس العربي»: في قاعات السينما والمسارح ومتروهات الأنفاق والقطارات وحتى تحت أغطية النوم، تغزو حشرات «بَقّ الفِراش» مؤخراً، كلّ الأماكن العامة والخاصة في حياة الفرنسيين اليومية، وبشكل غير مسبوق.

بَقُّ الفراش، حشرات صغيرة جداً (الواحدة منها بحجم بذرة التفاحة) موجودة في مناطق مختلفة من العالم. وتعتبر من الأنواع الضارة، إذ أنها تتغذى في الليل من دم الإنسان خاصة، وتختبئ في أغلب الأحيان في المراتب/الفراش أو الأسِرّة ويتم نقلها عبر الملابس والأمتعة. وبالتالي، تتكاثر وتنتشر بسرعة كبيرة، وتتأثر بانتشارها خاصة المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية.

في الآونة الأخيرة، وقع العديد من زبائن دور السّينما في باريس ضحايا لسعات في داخل صالات السينما. كما تم الإعلان عن العديد من حالات الإصابة ببق الفراش في الأماكن العامة في فرنسا وخاصة في مدينتي باريس ومرسيليا، وأبلغ العديد من مستخدمي الإنترنت عن وجود هذه الحشرات في القطارات السريعة ومتروهات الأنفاق، والتي اشتكى كذلك بعض سائقيها من رؤية مقصوراتهم موبوءة ببَقّ الفِراش. فمثلاً، هذا الأسبوع، أعلن سائق لأحد متروهات أنفاق العاصمة الفرنسية أنه رأى بَقّ الفراش في مقصورته، حسبما ذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية.

لمواجهة هذا الوضع، أعلن وزير النقل الفرنسي، كليمان بون، نهاية هذا الأسبوع أنه «سيجمع مشغلي النقل الأسبوع المقبل لتقديم معلومات حول الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين». وأوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى «الطمأنة والحماية». عشية ذلك، طلب مجلس بلدية باريس من الحكومة وضع خطة لمكافحة بقّ الفراش، بعد أن لاحظ «تصاعدًا كبيرًا» وذلك في رسالة وجّهها إيمانويل غريغوار، النائب الأول لعمدة البلدية آن هيدالغو، إلى رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، جاء فيها: «يعدّ بقّ الفراش مشكلة صحية عامة ويجب الإبلاغ عنها على هذا النحو. كما يتعين على الدولة أن تجمع بشكل عاجل جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل نشر خطة عمل تتناسب مع هذه الآفة بينما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية لعام 2024».

وكذلك فعل العديدُ من السياسيين، على غرار ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحركة «فرنسا الأبية» اليسارية، التي دعت إلى وضع خطة طوارئ للقضاء على «آفة» بقّ الفراش. وحذرت من أنه «جحيم» يعيشه «ملايين الأشخاص الذين لا يعرفون كيفية التخلص منه».

للقضاء على بقّ الفراش، يتعين التنظيف الشامل للمنطقة الموبوءة واستخدام خدمة متخصصة لمكافحة الآفات غالبًا ما تكون ضرورية. وقد أكّدت Punaises Expert وهي شركة متخصصة في مكافحة هذه الحشرات أنها عرفت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في طلبات التدخل في دور السينما والمسارح والشركات والفنادق الكلاسيكية والشقق المستأجرة على منصة Airbnb وأوضحت الشركة المختصة أن تعدد الطلبات هذا أدى إلى إطالة وقت الانتظار خلال فترة «موسم الذروة» (العودة من الإجازة الصيفية).