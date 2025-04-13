حشود المغاربة تخرج في مسيرة جديدة تضامناً مع فلسطين ونداء من أجل رفض رسو سفن العتاد العسكري الموجه للجيش الإسرائيلي

الرباط – «القدس العربي»: لم تمنع الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المغربية الرباط، صباح أمس الأحد، المواطنين من الخروج بكثافة للمشاركة في المسيرة الشعبية الجديدة، تضامنًا مع غزة، وتلبيةً لنداء «مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين»، وتأكيدًا لموقف الشعب المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية. ولبى النداء عشرات الآلاف ممن توجّهوا إلى العاصمة من مختلف مدن المغرب.

وسارت أقدام المشاركين في المسيرة انطلاقًا من ساحة «باب الأحد» في العاصمة إلى الساحة المقابلة لمحطة القطار مروراً بساحة البرلمان وشارع محمد الخامس؛ وذلك استمراراً للغضب والتضامن الشعبيين طيلة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وكل الأراضي المحتلة.

وكالعادة، حضرت الأعلام الفلسطينية، أما الكوفية فقد صارت رمزاً تتوشحه أكتاف المغاربة في كل محطة تضامنية، علاوة على الحناجر التي تصدح باستمرار بشعارات قوية مناصرة للحق الفلسطيني في الحرية والكرامة والحياة، ومناهضة للتطبيع ومطالبة بـ«إسقاطه».

وشددت «مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين» في مؤتمر صحافي سبق تنظيم «المسيرة الوطنية الكبرى»، على أن هذه الأخيرة توجه «صرخة مدوية إلى ضمير الأمة»، من خلال الدعوة إلى مسيرة وطنية لكل المغاربة، لأنها «لن تكون مجرد مسيرة تضامنية، بل هي إعلان صريح لحربنا الشعبية على كل أشكال التطبيع والخيانة، ورفض قاطع لحرب الإبادة الجماعية وللتجويع والتهجير القسري التي يتعرض لها أهلنا في فلسطين».

وقالت المجموعة في المؤتمر ذاته «إن جرائم العدو الصهيوني لا تسقط بالتقادم، فمذابحه تتوالى على امتداد ثمانية عقود، وما تعرفه فلسطين من إبادة جماعية اليوم فاق كل الوقائع وكل التصورات»، واستعرضت بالأرقام والمعطيات من أرض الواقع ما يؤكد «أنها مذبحة العصر بأرقام تنزف دماً»، حيث أكثر من 50 ألف شهيد يشكلون أعداداً «لا يمكن لعقل أن يتصورها أغلبهم أطفال ونساء»، و»أكثر من 120 ألف جريح»، و»90 في المئة من غزة تم تدميره بالكامل على رؤوس أصحابه»، كما استهدف المنظومة الصحية، وهو ما اعتبرته الهيئة «جريمة مزدوجة».

وأبرزت أن كل ذلك هو «مخطط صهيوني واضح للتهجير القسري»، حيث «قام بتدمير المدارس لضرب مستقبل الشعب الفلسطيني»، كما استهدف «الجامعات، والمؤسسات التعليمية للقضاء على العلم والمعرفة»، وأحرق المكتبات والمراكز الثقافية لمحو الهوية»، واستهدف نساء ورجال الإعلام لطمس الحقيقة.

المسيرة الحاشدة في الرباط كانت استمراراً لوقفة احتجاجية نظمت، الجمعة، أمام البرلمان من طرف الهيئة ذاتها، وذلك «في إطار مواصلة معركة طوفان الوعي الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية النازية التي يقودها الاحتلال الهمجي الصهيوني برعاية أمريكية».

وأعلن المشاركون رفضهم لـ «جريمة التجويع الممنهج لأهلنا الصامدين تحت النار في قطاع غزة»، و»ضد حرب التهجير في الضفة الغربية ومشاريعها في غزة، وإدانة لاستهداف القدس والمسجد الأقصى المبارك برفع وتيرة الاقتحامات وبالتهويد الممنهج»، وأيضاً من أجل «مواجهة كل مشاريع ومؤامرات تصفية القضية ومصادرة انتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته»، كما جدد المتظاهرون التعبير عن «رفض التطبيع ومناهضة جميع أشكاله والعمل من أجل إسقاطه».

وأهابت «بي دي إس المغرب» وهي حركة للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، بسكان مدينة الدار البيضاء من أجل «الحضور الحاشد» في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها يوم الجمعة لمقبل «الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع»، أمام ميناء العاصمة الاقتصادية «رفضاً لمرور «سفن الإبادة عبر الموانئ المغربية واحتجاجاً على رسوّ سفينة NEXOE Maersk بميناء الدار البيضاء في طريقها إلى ميناء طنجة المتوسط لتحميل شحنة المعدات الخاصة بطائرات F-35 المتوجهة نحو قاعدة (نيفاتيم) الصهيونية»، وفق ما جاء في بيان للحركة التي عبّرت عن رفضها ما سمته «تحول الموانئ المغربية إلى جسر لإبادة الشعب الفلسطيني»، مطالبة «السلطات المغربية برفض رسوّها، احتراماً لإرادة الشعب المغربي وتحملاً لمسؤوليتها التاريخية»، حسب تعبير البيان.

وفي السياق ذاته، عبّرت شخصيات مغربية عن رفضها رسو سفن أمريكية في ميناء مغربي، قالت إنها «محملة بعتاد عسكري موجه للكيان الصهيوني». البيان الذي أورده موقع جماعة «العدل والإحسان» حمل توقيع 101 شخصية، من بينهم أساتذة جامعيون وفقهاء دين ودعاة وأطباء وسياسيون، وتمحور حول رفض «ما تردد من سماح السلطات المغربية برسو سفن عسكرية أمريكية بميناء طنجة، تحمل قطع غيار لطائرات حربية موجهة إلى الكيان الصهيوني المحتل، الذي يواصل عدوانه الغاشم على ساكنة غزة وسائر فلسطين، في وقت امتنعت إحدى الدول الأوربية عن استقبال تلك السفن في موانئها».

ووفق البيان، فإن «إعانة ‌الظالم على ‌ظلمه ظلم، ومحرم شرعاً»، كما أن «تسهيل مرور هذه القطع الحربية تواطؤ مادي ومعنوي مع آلة القتل الصهيونية، ومشاركة في العدوان على الأبرياء». وبلغة قريبة من القاموس الفقهي الشرعي، أبرز البيان «تحريم الشرع السماح برسو هذه السفن في أي ميناء مغربي يستخدم في العدوان على المسلمين، وخصوصاً على فلسـطين المحتلة، لما في ذلك من موالاة لأعداء الأمة على أبنائها».

الموقعون على البيان طالبوا بـ «الوقف الفوري لأي تعاون عسكري أو لوجيستي مع أمريكا يسهم في العدوان على الفلسطينيين أو على أي مظلوم»، كما دعوا «العلماء والمفكرين والأحرار للتعبير عن موقفهم الشرعي الواضح دون تردد حول هذه النازلة وأشباهها التي فيها تسهيل للعدوان على بلاد المسلمين»، لأنه «لا مكان للحياد في مثل هذه المواطن، ولا ينبغي تأخير البيان عن وقت البوح به». وشدد البيان على أنه يجب «القطع مع كل أشكال وأنواع التطـبيع مع الكيان الصهيوني، وإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معه، وسنّ قانون يجرم التطبيع مع الكيان الغاصب»، وطالب «نواب الأمة والهيئات المدنية بالتحرّك العاجل لوقف هذه الكارثة الأخلاقية والسياسية».

وكان مكتب «مجلس النواب» المغربي وافق، الجمعة الماضي، على ملتمس تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة، من أجل إصدار موقف رسمي للتعبير عن إدانة البرلمان المغربي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة. وجرى الاتفاق بين رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على إصدار بيان رسمي في مستهل أول جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية يعقدها المجلس بعد افتتاح الدورة الربيعية، للتعبير عن تضامن البرلمان المغربي على الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

في سياق متصل، أدانت خديجة الكور، رئيسة منظمة «المرأة الحركية» (التابعة لحزب الحركة الشعبية المعارض)، العدوان الغاشم والهمجي الذي يتعرض له الفلسطينيون، ووجّهت خلال مناسبة حزبية، السبت، تحية إلى المرأة الفلسطينية المناضلة والمكافحة، معربةً عن استنكارها مختلف أشكال التعذيب والقهر والتجويع والتهجير القسري الذي تتعرض له نساء فلسطين وفتياتها وكافة مكونات الشعب الفلسطيني.