حشود تهاجم مركزا للشرطة في باريس بعد مقتل شاب أثناء مطاردته- (فيديوهات)

باريس: هاجم عشرات الشباب مركزا للشرطة في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، باريس، بالألعاب النارية وقنابل المولوتوف في وقت متأخر من مساء الأحد، بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما خلال مطاردة الشرطة، وفقا لتقارير محلية.

ونقلت قناة “بي إف إم تي في” وصحيفة “لو باريزيان” عن الشرطة قولها إنه خلال الهجوم على مركز الشرطة في ضاحية “لا كورنوف” شمالي باريس، تم إشعال النار أيضا في صناديق القمامة.

Molotoving the cop station at #LaCourneuve tonight after French police kill 18 year old youth in Aubervilliers. Working class ppl have had enough of police violence. This is resistance. #ACAB #emeutespic.twitter.com/FdWua47zwM — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) March 17, 2024

وتم استدعاء الشرطة من المنطقة المحيطة لفض الاشتباكات. وتردد أنه جرى اعتقال ستة أشخاص.

Émeutes en France

Des violences urbaines en cours à La Courneuve où habitait Wanys, jeune homme de 18 ans tué dans une collision entre son scooter et une voiture de police après un refus d’obtempérer à Aubervilliers.

Un commissariat est l’objet de tirs de mortiers et des feux… pic.twitter.com/0k4hV2x8y9 — INCIDENCES (@INCIDENCES12) March 18, 2024

وكانت سيارة شرطة قد صدمت مساء الأربعاء الماضي شابا كان يستقل دراجة نارية وأصيب بجروح قاتلة في منطقة أوبرفيلييه المجاورة شمال شرقي باريس. وكان الشاب وأحد الركاب قد تجاهلا في البداية شرطة تنظيم حركة المرور ثم تجاوزا الإشارة الحمراء بينما كانت سيارة شرطة تلاحقهم.

وتقول الشرطة إن الدراجة النارية حاولت تجاوز سيارة أمامهم، واصطدم وجها لوجه بسيارة شرطة قادمة، والتي تم استدعاؤها للدعم. وقال الضباط إنهم اضطروا إلى الانحراف لتجنب سيارة أجرة واصطدموا بالدراجة الصغيرة.

ويتهم أقارب الشاب البالغ من العمر 18 عاما الشرطة بالتعمد، لكن قائد شرطة باريس لا يرى أي سبب للطعن في رواية الضباط حتى الآن.

Ces images, révélées par France 2, de la mort de Wanyss à Aubervilliers. 18 ans, une virée en scoot avant de manger et une rencontre avec la police. C'est un cercle infernal, de gamins qui meurent, de contrôles qui finissent en funérailles, de mensonges des syndicats policiers… pic.twitter.com/B9rTddTPMo — Ilyes Ramdani (@Ilyesramdani1) March 14, 2024

(د ب أ)