حشود تهاجم مركزا للشرطة في باريس بعد مقتل شاب أثناء مطاردته- (فيديوهات)

باريس: هاجم عشرات الشباب مركزا للشرطة في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، باريس، بالألعاب النارية وقنابل المولوتوف في وقت متأخر من مساء الأحد، بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما خلال مطاردة الشرطة، وفقا لتقارير محلية.

ونقلت قناة “بي إف إم تي في” وصحيفة “لو باريزيان” عن الشرطة قولها إنه خلال الهجوم على مركز الشرطة في ضاحية “لا كورنوف” شمالي باريس، تم إشعال النار أيضا في صناديق القمامة.

Molotoving the cop station at #LaCourneuve tonight after French police kill 18 year old youth in Aubervilliers. Working class ppl have had enough of police violence. This is resistance. #ACAB #emeutespic.twitter.com/FdWua47zwM

— GhostofDurruti (@DurrutiRiot) March 17, 2024