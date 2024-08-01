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حشود ضخمة من الإيرانيين في تشييع جثمان إسماعيل هنية- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

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طهران: شيّع آلاف الإيرانيين، جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح الخميس في طهران وسط دعوات للانتقام، غداة اغتياله بغارة نسبت إلى إسرائيل.

وأمّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي المصلّين في جنازة هنية الذي سيدفن الجمعة في قطر.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي الإيراني نعشَي هنية وحارسه الذي استشهد بالغارة أيضا، مغطيَين بالعلم الفلسطيني خلال المراسم التي حضرها مسؤولون إيرانيون بارزون من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

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