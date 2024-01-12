حشود غاضبة في مدن يمنية تنديداً بجرائم إسرائيل ورفضاً للعدوان الأمريكي والبريطاني

صنعاء- «القدس العربي» : شهد عدد من المدن اليمنية، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، أمس الجمعة، مظاهرات لحشود ضخمة، متضامنين مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ومنددين باستمرار الجرائم الإسرائيلية في القطاع.

كما أعلنوا رفضهم وإدانتهم للعدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن، والذي استهدف خمس محافظات فجر الجمعة، من خلال 73 غارة أسفر عنها سقوط 5 وإصابة ستة.

وتوافدت الحشود من جميع مديريات صنعاء إلى ميدان السبعين تحت شعار «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، وهتفوا ضد أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، مؤكدين انحيازهم لمظلومية الشعب الفلسطيني، وتأييدهم لفصائل المقاومة.

ورفعوا العلمين اليمني والفلسطيني، كما هتفوا بمواصلة الاستنفار واستمرار التحشيد لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني ورددوا شعارات « بالروح بالدم نفديك يا أقصى» وغيرها من الهتافات.

وقال القيادي في جماعة أنصار الله، محمد علي الحوثي، متحدثاً للجموع: «لقد واجهونا تسع سنوات، أليست هذه الغارات هي التي قُصفنا بها، هي بنفس الطائرات، نفس الصواريخ. لم تأتونا بجديد ولكن نحن من سيأتيكم بالجديد».

وشهدت مدن تعز والحديدة والبيضاء وصعدة وعمران وحجة ودمت وذمار وإب وتعز وغيرها من المدن الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين مظاهرات حاشدة تأييداً وإسناداً للمقاومة الفلسطينية.

ورفعت الحشود شعارات التحدي لما اعتبرته التحالف الأمريكي لحماية السفن الإسرائيلية، مؤكدين الموقف الثابت للشعب اليمني في مناصرة القضية الفلسطينية على مختلف المستويات، وفق البيان الصادر عن المظاهرات.

وأكد البيان «استمرار خروج الشعب اليمني وثبات مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية ونصرة مظلومية الشعب الفلسطيني وتأييد عملية طوفان الأقصى وإسناد المجاهدين في غزة وفلسطين المحتلة حتى تحقيق النصر ودحر الكيان الصهيوني الغاصب».

وأعلن «الجهوزية لكل الخيارات لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة».

واستنكر البيان جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني وقصفه المباشر لكافة الأعيان المدنية والمنشآت العامة وتعمد قطع الإمدادات الإنسانية وممارسة التهجير القسري بحق المدنيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة.