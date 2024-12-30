حصاد 2024: انهيار الأمن في الشرق الأوسط

ما الذي غيب العدل عن الشرق الأوسط وأوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم على الرغم من ثروات منطقتنا البشرية والطبيعية وعمقها الحضاري وتنوعها الثقافي؟
كيف انهارت فرص السلام الإقليمي وعجز المجتمع الدولي عن وضع نهاية لحرب مستعرة منذ أكثر من عام أكلت الأخضر واليابس في غزة ولبنان ولم تتوقف عند حدودهما؟
كيف يقبل الضمير الإنساني ممثلا في الأمم المتحدة أن تمنع الحكومة الإسرائيلية دخول مساعدات إنسانية وطبية كافية إلى الفلسطينيين دافعة بهم إلى حافة المجاعة وانعدام الأمن الصحي وأن تمارس تجاههم وتجاه المدنيين في لبنان قتلا على المشاع ولا يصدر عن مجلس الأمن الأممي (الجهة الموكول إليها حفظ السلم والأمن العالميين) قرارا ملزما واحدا يقضي بإيقاف كل هذه الجرائم؟
ما الذي صنع من أغلبية الشعب الإسرائيلي أغلبية تراوح بين الموافقة أو عدم الاعتراض على الجرائم التي ترتكبها حكومتها وتقبل باسم الأمن، وهو ادعاء مراوغ، كل هذه الدماء وذلك الدمار وتلك العنصرية؟
كيف تجاهلت إدارة بايدن ـ هاريس في الولايات المتحدة الأمريكية والتي رفضت الأغلبية التجديد لها بإسقاط هاريس في انتخابات 2024 وإعادة ترامب إلى البيت الأبيض، ومعها عديد الحكومات الغربية، إيقاف إمدادات السلاح والذخيرة وأنواع الدعم المالي والاقتصادي المقدمة لإسرائيل وما يقرب من خمسين ألفا من الفلسطينيين وآلاف اللبنانيين قضوا وأمن الشرق الأوسط يتهاوى من درك أسفل إلى درك أسفل آخر على وقع ما صار حرب استنزاف إقليمية جديدة؟
وعلى الرغم من أن كافة هذه التساؤلات يمكن الإجابة عليها تفصيلا باستدعاء ملاحظات كثيرة عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في دول المنطقة وطبيعة حكوماتها وتنوع تحالفاتها مع الدول الخارجية وفي مقدمتها القوى الكبرى كالولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا وتباين المصالح الحيوية «للأربعة الكبار» وتغليبهم لمقتضيات حماية المصالح على اعتبارات الضمير الإنساني، يظل الأهم في هذه الأسطر هو إظهار الخيط التحليلي الناظم بين التفاصيل والملاحظات ألا وهو أن خلاص الشرق الأوسط من حرائقه المشتعلة لم ولن تأتي به أفعال القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من محاولة في النصف الثاني من القرن العشرين) ولا إرادة منفردة تمارسها دولة مؤثرة (مصر والسعودية في عقود سابقة وجنون المغامرات العسكرية العراقية والإيرانية والإسرائيلية والتركية المتكررة) بل يتمثل سبيله الوحيد في التنسيق الإقليمي بين جميع الدول المؤثرة بغية بناء منظومة متكاملة للأمن والتعاون والرخاء المشترك على غرار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي أسست في 1975 ومكنت القارة العجوز من تجاوز الانقسام الحاد آنذاك بين دول الشرق الشيوعية ودول الغرب الرأسمالية وحالت دون نشوب حروب بينهم طوال الفترة الممتدة بين 1975 و1989 (انهيار المعسكر الشيوعي).
لا خلاص للشرق الأوسط من حرائقه المشتعلة حروبا وصراعات مسلحة ونزاعات أهلية سوى بهيئة للأمن والتعاون الإقليمي تستند إلى مبادئ السلام واحترام السيادة وحسن الجوار والامتناع عن التدخل في شؤون الغير وحماية كيان الدولة الوطنية ورفض وجود الميليشيات وحركات اللا ـ دولة وكذلك رفض سباقات التسلح وانتشار سلاح الدمار الشامل، وتقر الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وفي الأمن لإسرائيل وفي العيش المشترك دون عنف في سوريا ولبنان واليمن والسودان وليبيا، وتؤسس لعلاقات اقتصادية وتجارية وثقافية ودبلوماسية طبيعية بين كافة دول وشعوب الشرق الأوسط طالما التزمت الحكومات بالمبادئ المعلنة ولم تحد عنها في أفعالها وأعمالها.
كيف يقبل الضمير الإنساني ممثلا في الأمم المتحدة أن تمنع الحكومة الإسرائيلية دخول مساعدات إنسانية وطبية كافية إلى الفلسطينيين دافعة بهم إلى حافة المجاعة؟
ليست هذه دعوة لفك الارتباط بين الشرق الأوسط وبين القوى الكبرى، ولا للتنكر للتحالفات الهامة بين بعض دول المنطقة وبين الكبار. بل هي، وقبل أي شيء آخر، محاولة لجعل نقاط الارتكاز والانطلاق في التعامل مع ما نحن فيه هي نحن شعوبا ودولا وحكومات ومجتمعات مدنية وتحميلنا للمسؤولية الجماعية عن أحوالنا وتحفيزنا على توظيف كل ما لدينا بما فيه علاقاتنا مع القوى الكبرى وعموم العالم الخارجي لتجاوز صراعاتنا وخلافاتنا (بين فلسطين وإسرائيل، بين إيران وإسرائيل، بين إيران والخليج، بين لبنان وإسرائيل، بين الجزائر والمغرب، وبين القوى المتناحرة داخل بعض الدول) ومن ثم الخلاص من الحروب والمشكلات والأزمات وسباقات التسلح التي تراكمت وأشعلت المنطقة وأرهقت كل أهلها باستعادة العدل الغائب.
والشاهد أن في الشرق الأوسط اليوم مجموعة من الدول النافذة والمؤثرة خارج حدودها الوطنية والتي تستطيع، إن أرادت، القيام بأدوار هامة لإطفاء الحرائق المشتعلة.
بحسابات القوة الشاملة (القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية والدبلوماسية والقوة المعنوية) وكذلك بحسابات الأوزان الإقليمية النسبية، تضم هذه المجموعة النافذة دول مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإسرائيل وإيران وهي دول تتفاوت سياساتها الراهنة بين الانخراط المباشر في الحروب والحروب بالوكالة كحال إسرائيل وإيران، وبين تورط متنوع المضامين والأدوات في الصراعات المسلحة والنزاعات الأهلية في جوارها القريب أو البعيد كحال السعودية (عسكريا وبأدوات أخرى في اليمن) والإمارات (عسكريا وبأدوات أخرى في اليمن وإلى حد ما في السودان) وتركيا (عسكريا وبأدوات أخرى في سوريا وبدرجة أقل في العراق) ومصر (بأدوات غير عسكرية في ليبيا وفي السودان وفي القرن الإفريقي).
يطغى الانخراط في الحروب والحروب بالوكالة على مجمل الفعل الإقليمي لإسرائيل وإيران، ويجعل منهما مسببين للعنف متعدد المستويات في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن ويباعد سياسيا ودبلوماسيا بينهما وبين الدول النافذة الأخرى إلا بالقدر الذي يكفي للحيلولة دون اشتعال المزيد من الحرائق (كالاتفاق السعودي-الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية وتهدئة الوضع في اليمن والترتيبات المصرية ـ الإسرائيلية بشأن خفض التوتر في الشريط الحدودي بين الدولتين ومع قطاع غزة). في المقابل، يغلب على السياسات السعودية والإماراتية والتركية والمصرية التوجه نحو الحد من التورط العسكري وغير العسكري في الجوار، والبحث عن حلول تفاوضية وتوافقية تقلل من التهديدات الواردة على الأمن القومي للدول الأربعة وتقلل أيضا من إهدار مواردها العسكرية والاقتصادية والمالية في صراعات ونزاعات لن تحل أبدا بقوة السلاح. على هذا النحو تطورت في الآونة الأخيرة السياسات السعودية والإمارات تجاه اليمن والتركية تجاه سوريا والعراق والمصرية تجاه ليبيا والسودان والقرن الإفريقي الذي تواجه به القاهرة توغل أديس أبابا عبر بوابة أرض الصومال.
على الرغم من تناقضات الفعل والتوجه الحاضرة بين دول المجموعة النافذة، يظل إطفاء حرائق الشرق الأوسط المشتعلة وتجنيبه المزيد من الحروب والصراعات وسباقات التسلح المحمومة مرهونا بسعيها المشترك إلى صياغة ترتيبات للأمن والتعاون تستند إلى مبادئ عادلة وملزمة وتنتظم داخل هيئة إقليمية تفتح عضويتها لكافة الدول الواقعة في المساحة الفاصلة بين إيران شرقا والمغرب غربا، ولها من الأدوات ما يجعلها قادرة على تحفيز علاقات السلام وحسن الجوار والتجارة بين الدول الأعضاء، وتمكن من توظيف تنافس القوى الكبرى وأدوارها الكثيرة بطرق تتقاطع إيجابيا مع أهداف الأمن والتعاون الإقليمي وبإدراك يستند إلى غياب رغبة (وربما انعدام قدرة) الكبار (خاصة الولايات المتحدة الأمريكية) على ابتداع وقيادة نظام متكامل لأمن الشرق الأوسط.
إلا أن التوقف على مدى واقعية «سعي جماعي» لمصر والسعودية والإمارات وتركيا وإسرائيل وإيران وحدود فاعليته الإنقاذية إنما يرتبط بالقراءة الموضوعية لأحوال ورؤى وسياسات الدول الست، وحسابات القواسم المشتركة الممكنة في مقابل الأهداف الاستراتيجية المتعارضة، وتفضيلات الحكومات والقيادات ومواقعها على المنحنى الإقليمي المركب الواصل بين نهايتين قصويين، صفر سلام وصفر صراع. وربما جاءت محصلة القراءة الموضوعية لتنفي إمكانية ذلك «السعي الجماعي» للدول الست لأسباب عديدة من بينها غياب الثقة بينها أو لتدلل على فرصه الكثيرة واحتمالاته المرتفعة أو لتقترح تعديل في المسار ليقتصر الأمر على بعض الدول ويستبعد منه البعض الآخر وفقا لحسابات المصالح والسياسات.
كاتب من مصر
ينشط اللوبي الاسرائيلي هذه الأيام لكبح وعرقلة رفع العقوبات عن سوريا ، وفي جولته في امريكا زعم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية السابق “أن الحليفين الوحيدين لامريكا الذي لا يكلفاها قوات ودماء: بريطانيا وإسرائيل”، لذلك كما أكتوبر 1973 أعظم معارك العرب في القرن الماضي ، فإن عاصفة الحزم 2015 أعظم معاركهم في القرن الحالي ، فقد حققت السعودية أهدافها رغم إسقاط امريكا الحوثي عن لائحة اﻻرهاب واعطاء إيران الضوء الأخضر لقصف المنشئات النفطية السعودية ، في حين لولا دعم امريكا المالي والعسكري ، السياسي والدبلوماسي ” لما كان هنالك إسرائيل
الحرب “اختراق وتدمير وإعادة بناء وانسجام” ، في كل معاركها أنجزت امريكا “الاختراق والتدمير” ولكنها لم تحقق نصر شامل إلا في الحرب العالمية الثانية بإعادة بناء وانسجام أوروبا واليابان
الصحف الأمريكية والمراقبين يعتبرون ما قامت به اسرائيل في سوريا (استعداء) ، وطالما أحتفل الجولان بتحرر الوطن الأم وأهله يرفضون ويقاومون ما تقوم به إسرائيل ، فإن عودة الجولان لسوريا (حتمية)
ترمب أميل لصفقة مع إيران، مصر انضمت لجنوب أفريقيا لملاحقة اسرائيل كمجرم حرب وإبادة ، والسعودية والإمارات لن يشاركا بإعادة بناء وانسجام ما لم تفكك اسرائيل مستوطنات الضفة وتعترف بدولة فلسطينية
ما الذي غيب العدل عن الشرق الأوسط وأوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم على الرغم من ثروات منطقتنا البشرية والطبيعية وعمقها الحضاري وتنوعها الثقافي؟ هذا سؤال الكاتب الذي لفت نظري واريد ان اجب عليه. السبب هو انبهارنا المفرط في العلمانية الغربية والديمقراطية وحقوق الاقليات وحقوق الحيوان وكل العناوين الرنانة في الغرب والتي تبناها البعض في مجتمعاتنا العربية وافشلوا الربيع العربي. ولنا في ام الدنيا خير مثال عندما تامر المنبهرون بثقافة الغرب مع العسكر وانقلبوا علي الرئيس المنتخب وهذه كانت الطامة الكبري لان لو بقي الدكتور مرسي الرئيس المنتخب لما دمرت غزه وقتل وتشرد اهلها ولما تدمرت ليبيا والسودان واليمن ولبنان. المصيبة ان لا احد يعترف بالخطآ.
لولا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي والبريطاني الاستعمار المقنع باسم دويلة وهمية زرعوها في قلب فلسطين العام 1948 لما كانت هذه الفوضى والحروب تعم الشرق الأوسط التعيس يا بئيس ✌️🇵🇸
في متاهة شرق المتوسط، يعيش الجميع في حالة من الإرباك النفسي والفكري والسياسي نتيجة تراكمات من ضعف إستيعاب ما يدور في الحاضر ونتيجة غياب خطاب يعبر للمستقبل ليس فيه ذلك الخلط المعهود بين ما هو مفهوم وما هو معقول!… في متاهة شرق المتوسط تدور لعبة الأمم… الضحية واحدة والجلادون كثر…
تحياتي
الحياة هي حلف الأحياء… الجيل القادم أو الذي يليه هو من قد يصدر حكما تاريخيا على أداء الجيل الحالي بمن فيه من مسؤولين ونخب ومثقفين وأحزاب ومتحزبين…
التاريخ محكمة تصدر أحكام…
ان.اولى العوامل السلبية في العالم العربي هي غياب الديمقراطية والحكم الرشيد. من المعروف بانه كلما كانت الديموقراطية مطبقة بشكل صحيح كلما تجد تقدماً والعكس بالعكس. . ادعت كل الحركات التي تدعي الثورية بانها ديمقراطية وجاءت لإنقاذ الشعوب وتدعي الديمقراطية الثوريه بانها امل الشعوب ولكنها زادت من مصاءب الشعوب. الديموقراطية ليست فقط اجراء انتخابات يقال عنها انها حرة في وقت تعيث المليشيات والأجهزة الامنية الفساد في البلاد. تشمل الديموقراطية حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والصحافة والاعلام وحرية تشكيل الاحزاب وكذلك وجود نظام قضائي فعال بحيث يحمي ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والسياسية والاجتماعية.
ملاحظة اخيرة انظر إلى ما يجري في الضفة الغربية والتعاون الامني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. لو كانت قيادة السلطة الفلسطينية قد وافقت على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولمنظمة التحرير الفلسطينية لكانت الاوضاع مختلفة الان عن الماسي التي يواجهها الشعب الفلسطيني اليوم.