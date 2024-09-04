حصار إسرائيلي مستمر لجنين وطولكرم والخليل… وتحقيقات ميدانية

جنين- «القدس العربي»: منع جيش الاحتلال الإسرائيلي وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين دخلت العملية العسكرية على المدينة يومها الثامن مع تشديد الحصار الخانق على المدينة إلى جانب مدينة طولكرم.

وتزامن ذلك مع تهديدات إسرائيلية جديدة عبر عنها وزير الدفاع يوآف غالانت الذي قال أمس إنه «يجب القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية في الضفة الغربية»، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وزعم أنه «لا يوجد حل آخر ويتعين استخدام كل ما يلزم وبكل قوة». وقال «نستخدم الضربات الجوية في كل مكان عند الضرورة لتجنب المخاطرة بحياة جنودنا».

وأضاف «نحن الآن في مرحلة جز العشب بالضفة الغربية وسيأتي وقت نقتلع فيه الجذور».

وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي، إن الخسائر في أرواح الفلسطينيين زادت نتيجة استخدام الجيش الإسرائيلي «أساليب الحرب القاتلة».

وأضاف أن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الضفة الغربية أثرت في المساعدات الإنسانية، وأنه يتم تأجيل دخول سيارات الإسعاف والفرق الطبية منذ أسبوع.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبيناً أن «التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ».

ولليوم الثامن على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانا على شمال الضفة الغربية المحتلة يعد الأوسع منذ عام 2002، شمل عدة مدن، وخلّف عشرات الشهداء، والجرحى، والمعتقلين.

ويدرس الاحتلال إعلان الضفة الغربية «ساحة قتال أساسية» بالتزامن مع اقتحام كبير ينفذه جيش الاحتلال لمدينة جنين.

وحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، فإن الضفة الغربية كانت منذ السابع من أكتوبر تصنف على أنها «ساحة ثانوية» بعد قطاع غزة، أما الآن، فهناك نيةٌ لتغيير تصنيفها إلى «ساحة قتال أساسية» .

وفي بلدة كفردان غرب المدينة، تمكن المئات من تشييع جثمان الطفلة الشهيدة لجين عبد الرؤوف (16 عاما)، إلى مثواها الأخير.

وانطلق موكب التشييع من بلدة اليامون، حيث حُفظ جثمانها يوم أمس الأول في ثلاجة مركز البلدة الصحي، باتجاه مسقط رأسها في بلدة كفر دان، حيث أُلقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها في منزل عائلتها قبل أن يصلى عليها وتوارى الثرى في مقبرة البلدة.

واستُشهدت الطفلة لجين بعد اقتحام قوات الاحتلال قرية كفردان ومحاصرة منزل المواطن أشرف كممجي وهدمه، حيث أطلق جنود الاحتلال النار بشكل عشوائي في محيط المنزل فأصيبت الطفلة داخل منزلها وأُعلن استشهادها، فيما أصيب شاب آخر برصاصة في الفخذ ونُقل إلى المستشفى.

وفي جنين واصل جيش الاحتلال حصار المدينة، وفي حين خفف الخناق عن منطقة الحي الشرقي المدينة فإنه كثف حصاره لمخيم جنين، فيما واصلت جرافات الاحتلال عملية تدمير واسعة.

ووفق إحصائيات أولية لبلدية جنين، فإن الاحتلال دمر حتى اليوم أكثر من 80% من شبكة المياه في المدينة، وما زالت عمليات التجريف مستمرة في أحياء المدينة ومخيمها وشوارعهما.

وحسب تصريحات مدير العلاقات العامة في البلدية بشير مطاحن، فإن طواقم قسم المياه في البلدية لم تتمكن من العمل داخل مخيم جنين حتى هذه اللحظة، بسبب الحصار المفروض عليه.

وقال: «لا تزال الكهرباء مقطوعة عن عدة أحياء في المخيم، وتتلقى البلدية مناشدة يومية من عائلات لديها مرضى وأصحاب أمراض مزمنة لتأمين وصول الأدوية والمواد الغذائية والمعونات الطارئة إليهم، ألا أن طواقمنا لم تنجح في ذلك، بسبب إجراءات الاحتلال» .

وأضاف أن طواقم قسم الكهرباء ما زالت تعمل بإمكانياتها الشحيحة في الميدان على إصلاح بعض الخطوط المدمرة وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق التي تغرق في الظلام جراء عدوان الاحتلال المتواصل.

ووفق مطاحن، فقد دمرت آليات الاحتلال أكثر من 25 كم من شبكة الشوارع الرئيسية في مدينة جنين، وأبرزها: شارع الناصرة حتى الحارة الشرقية بشكل كامل، والطرق الواصلة إلى مخيم جنين بشكل كامل، وشارعا نابلس وحيفا، والشارع الذي يصل بين شرق المدينة وغربها (شارع فلسطين الذي يربط شارع حيفا بشارع الناصرة)، كذلك منطقة السوق التجاري، ودوار السينما مركز المدينة، وإحراق سوق الخضراوات المركزي، وتضرر مئات البيوت والمحلات التجارية، وإتلاف مئات المركبات التي كانت متوقفة أمام منازل المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها، وتعمل على تجريف شوارع رئيسية لتقسيم المدينة إلى مربعات وفصل أحيائها عن بعضها.

وأشار مطاحن إلى أن قوات الاحتلال تتعمد أيضا فصل جنين وعزلها عن محيطها، من خلال تجريف الشوارع الرئيسية ومداخلها التي تربطها بالبلدات والقرى المحيطة بها.

طولكرم

وفي طولكرم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، لليوم الثالث على التوالي، وخلفت دماراً واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قامت بعمليات تفجير داخل حارات المخيم وإحراق للشوادر، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من منازل المواطنين واحتراقها في حارة السوالمة، وإصابة مواطنين بالاختناق.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 مواطنين بالاختناق نتيجة الحرائق التي تسبب بها الاحتلال في المخيم، وتم تقديم الإسعافات لهم.

وذكر مواطنون أن جرّافات الاحتلال واصلت تجريف وتخريب في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في المخيم، ملحقة أضرارا ودمارا شاملا فيها، إذ لم يخل شارع أو زقاق من التخريب.

ودفعت قوات الاحتلال بالمزيد من آلياتها الى المدينة ومخيمها، من جهة بوابة «نتسانعوز» غرب طولكرم، ونشرت القناصة داخل البنايات المرتفعة الكاشفة للمخيم، وسط استمرار تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في حارة البلاونة، وقامت بتفتيشها وإخضاع سكانها للتحقيق والاستجواب.

وأغلقت جرافات الاحتلال طرقا وشوارعا مؤدية إلى مخيم طولكرم بالسواتر الترابية بعد تجريفها، وتحديدا شارع ديوان آل عواد، وشارع نابلس المحاذي لمدرسة زنوبيا، وشارع مسجد بلال بن رباح، إضافة إلى تجريف وتخريب في شارع ديوان الجلاد في الحي الشرقي وشارع المقبرة الغربية، والشارع المؤدي لمستشفى الشهيد ثابت، وتدمير لبسطات الخضار وممتلكات المواطنين واقتلاع للأشجار.

كما انتشرت آليات الاحتلال في شوارع المدينة وتمركزت في عدد منها، شملت شارع الحدادين وشارع المستشفى الحكومي، والحيين الشرقي والجنوبي ومفرق التربية والتعليم القديم وشارع دوار الجعرون المؤدي إلى ضاحية شويكة، وسط إطلاقها الأعيرة النارية بشكل عشوائي.

كما واصلت حصارها لمستشفيي الإسراء التخصصي والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعاقت عمل مركبات الإسعاف وتفتيشها واستجواب طواقمها.

وأسفر العدوان الأخير على المدينة عن استشهاد ثلاثة شبان برصاص وقذائف الاحتلال أمس الأول الثلاثاء، بينهم طفل وجميعهم من مخيم طولكرم، وهم محمد عبد الله محمد كنعان (15 عاما)، ورامي حاتم محمد عباس ونور حسن زايط، وقام الاحتلال باختطاف جثمانيهما.

وأسفر العدوان على مخيمات شمال الضفة الغربية عن استشهاد 34 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685.

ووصف رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم فيصل سلامة، المخيم بالمنطقة المنكوبة بسبب عدوان الاحتلال المتكرر والحصار المشدد لليوم الثالث، إذ دمر الاحتلال البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى أن التخريب طال المنازل والمنشآت، عدا عن الوضع الإنساني والنفسي للمرضى والأطفال والنساء وكبار السن.

وواصلت قوات الاحتلال إغلاق بوابتي جسر جبارة عند المدخل الجنوبي للمدينة لليوم الثالث على التوالي، ومنعت المركبات من المرور، علما أن هذه الطريق تربط طولكرم بقرى الكفريات ومحافظة قلقيلية.

كما حاصرت قوات الاحتلال منزلا في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، وطوّقت منزلا فيها، وطالبت عبر مكبرات الصوت أصحاب المنزل بالخروج منه، وسط تحليق لطائرة استطلاع في محيطه.

الخليل

وفي الخليل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار مطبق ومداهمة مستمرة لأحياء بلدة إذنا منذ عملية ترقوميا قبل 3 أيام، التي نفذها الشهيد مهند العسود، 34 عامًا.

وقال الصحافي رامي نوفل، إن قوات الاحتلال لا تزال تفرض حصارًا مطبقًا على البلدة البالغ عدد سكانها نحو 30 ألف نسمة، كجزء من سياسة العقاب الجماعي.

وجددت قوات الاحتلال اقتحام البلدة مع ساعات فجر أمس الأربعاء، واعتقلت 4 مواطنين وعاثت في منازلهم فسادًا وخرابًا

وفي السياق نوفل أن قوات الاحتلال داهمت ديوان العسود ومنازل أقارب الشهيد في حي يسمى «الظخرة»، وعاثت فيها خرابًا وفسادًا.

وقال عن هذه القوات ما زالت تغلق البوابة الرئيسية للبلدة، وقد حاول بعض أصحاب الشاحنات فتحها صباح أمس، إلا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليهم في الهواء وعادوا إلى إغلاقها.

وفي السياق نفسه، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا جنوب الخليل، وهددت أصحابه بهدمه، إذا لم يُسلّموا أحد أبنائهم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت للمرة الثالثة منذ فجر أمس، منزل العائلة في «خربة قلقس» جنوب الخليل، ترافقها جرافة عسكرية، مهددة بهدم المنزل المكون من عدة طوابق، والذي يؤوي أربع عائلات، إذا لم يُسلّم أحد أبنائهم نفسه.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس سبعة من أفراد العائلة، وأخضعتهم للتحقيق الميداني، وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.

حملة اعتقالات

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال في الضفة بوتيرة غير مسبوقة، حيث اعتقلت 30 مواطنا على الأقل من الضفة، من بينهم أطفال، وأسرى سابقون، بالإضافة إلى مواطنين كرهائن.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، أمس الأربعاء، إنه ومنذ إعلان الاحتلال العدوان على شمال الضّفة منذ الأربعاء الماضي، اعتقل أكثر من (180) مواطناً، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العدوان في جنين، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 شابا في بلدة بيت سوريك شمال غرب مدينة القدس، وأفرجت عنهم لاحقا بعد التحقيق معهم، والاعتداء عليهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وشرع بعملية دهم وتفتيش لعدد من المنازل، تخللها اقتياد عشرات الشبان إلى مركز تحقيقٍ ميدانيّ.

واستدعى جيش الاحتلال نحو 40 شابًا إلى مركز تحقيق ميداني أعده ضابط المخابرات في مقرّ جمعية «الدوايمة» في المخيم، حيث شرع بالتحقيق معهم كل على حدة، وتهديدهم حال «القيام بأيّ أنشطة مقاومة ضد الاحتلال» .

وذكرت المصادر أن غالبية الشباب هم أسرى محررون ونشطاء، وجرى الإفراج عن غالبيتهم على مراحل.

وأضافت أن جيش الاحتلال وزع منشورات عدة تحذر من «حيازة السلاح والمساس بأمن إسرائيل»، كما تم فرض إغلاق عام وشامل للمخيم ومنع الحركة في الطرقات، واحتجاز سائقي المركبات العمومية، كذلك منع العمال والطلاب والموظفين من الخروج إلى أعمالهم حتى ساعة متأخرة.