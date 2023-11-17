حصار الاحتلال لمستشفيات غزة يؤدي لوفاة 50 مريضا خلال أيام

لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: تسبب حصار الاحتلال لمستشفيات غزة، بموت عدد من المرضى، فيما أكدت حركة «حماس» أن إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في مجمع الشفاء بـ»غطاء أمريكي».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن 50 مريضا منهم 4 من مرضى الكلى و3 من الأطفال الخدج، استشهدوا في الأيام الماضية بسبب نفاد الأدوية وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات.

وأكد أن نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء تسبب في استشهاد 20 من مرضى العناية المركزة لتوقف أجهزة دعم الحياة، مشددا على أن 35 من مرضى الفشل الكلوي لم يتلقوا العلاج منذ أسبوع.

وأضاف انه يجب على قوات الاحتلال توفير ممر آمن يسمح بإدخال الإمدادات المعيشية والطبية والوقود إلى المستشفيات التي يحاصرها في شمال قطاع غزة وعلى رأسها الشفاء.

ووفق حركة «حماس» فإن الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بضوء أخضر أمريكي.

وقالت، في بيان، «ما يحصل في مجمع الشفاء الطبي، الذي تحول إلى ثكنة عسكرية تنتشر فيها دبابات الاحتلال وقناصته، من جرائم فاقت كل تصور، بمنع الوصول إلى صيدلية المستشفى لجلب الأدوية للمرضى، ووفاة العديد منهم، وسرقة لجثامين الشهداء، وعملية إبادة ممنهجة لكل من هو داخل المستشفى، تحدث تحت سمع وبصر العالم أجمع».

وحملت «الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، المسؤولية المباشرة عن جريمة التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال في مستشفى الشفاء، وعن الجرائم الوحشية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، الذين يتعرضون للإبادة في كافة مناطق قطاع غزة، بغطاء ودعم من الإدارة الأمريكية».

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي. وفجر الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في المنطقة.

وقال الطبيب أحمد المخللاتي في مشفى الشفاء إن القوات الإسرائيلية «لم تعثر على شيء» خلال تفتيش مجمع المستشفى وإن الطعام والمياه ينفدان.

وأضاف إنه على الرغم من الظروف «الصعبة» لم يتوف أي طفل هناك منذ دخلت القوات الإسرائيلية المستشفى يوم الأربعاء.

وزاد المخللاتي، وهو جراح ولد في أيرلندا وتدرب في القاهرة ومارس المهنة في لندن، «وضع مرعب تماما، هنا تتحرك الدبابات والقوات الإسرائيلية داخل منطقة المستشفى، وفي جميع أنحاء المستشفى».

وأضاف «الوضع صعب تماما. إنهم يطلقون النار طوال الوقت في كل مكان».

وزاد «لم يعثروا على شيء. لم يجدوا أي مقاومة. ولم يواجهوا أي إطلاق رصاص نحوهم داخل منطقة المستشفى».

وأصبح المستشفى المكتظ بالمرضى والنازحين يواجه صعوبة في الاستمرار في العمل وبات محط اهتمام عالمي.

ووفق المخللاتي، «ما حدث هو أن الناس نفد طعامهم ونفد ماء الشرب».

وقال الطبيب محمد طباشة، رئيس قسم الأطفال في مستشفى الشفاء، يوم الإثنين، إن ثلاثة أطفال حديثي الولادة توفوا بسبب تفاقم المشكلات في المستشفى، وإن 36 طفلا مبتسرا (خديجا) حياتهم معرضة للخطر.

وبين أنه «منذ أمس كان عددهم 36 طفلا، ولحسن الحظ لم يمت أحد منهم».

وفي مشفى الأهلي (المعمداني) الحال ليس أفضل، إذ تهتز جدران المشفى من نيران الدبابات الإسرائيلية ولم تعد فيه أي أدوية تخدير للعمليات.

مع ذلك، فقد قال الجراح الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة لفريقه إن الوقت قد حان لمغادرة المكان.

وقال، بعد يوم من مغادرته المستشفى واتجاهه سيرا على الأقدام إلى مخيم النصيرات في وسط غزة «كان الأمر كابوسا حقيقيا، ترك 500 مصاب وأنت تعلم أنه لم يعد بوسعك ما تفعله من أجلهم، هذا أكثر شيء مفجع كان علي أن أفعله على الإطلاق».

وكتب في منشور على تطبيق إكس «لم أعد قادرا على إجراء عمليات في المستشفى الأهلي. المستشفى أصبح الآن فعليا مركزا للإسعافات الأولية. مئات المصابين في المستشفى يتعذر الآن إجراء جراحة لهم. سيموتون بسبب إصاباتهم».

وبين في اتصال عبر الإنترنت «يمتلئ المستشفى الأهلي عن آخره بالمصابين وعملنا طول الليل (يوم الأربعاء). وبحلول الساعات الأولى من (يوم الخميس). أدركنا أن أدوية أجهزة التخدير قد نفدت لدينا واضطررنا إلى إيقاف غرفة العمليات».

وقال أبو ستة إنه وفريقه انشغلوا في الأسابيع القليلة الماضية على وجه التحديد بعلاج المصابين بعد ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مسجدا قريبا وبعدما حاصرت القوات الإسرائيلية ودخلت مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة.

وأضاف أن رسالة تلقاها المستشفى الأهلي تقول إنه محاط أيضا بدبابات إسرائيلية.

وفي مسيرته من المستشفى إلى مخيم اللاجئين التي استغرقت خمس ساعات، قال إنه رأى «مشاهد الدمار» والجثث الملقاة في الشارع.

وأضاف أن مرضى يحتاجون علاجا ظلوا في المستشفى الأهلي وأن مستشفى آخر في شمال غزة لم يستطع أخذهم.

وقال «بشكل أساسي، لا يوجد مستشفى يعمل في شمال غزة بأكمله الآن».

ويعتزم أبو ستة أخذ قسط من الراحة في الوقت الراهن. وقال «كنا نجري عمليات دون توقف في الأسبوع الماضي منذ (حصار) مستشفى الشفاء. اتخذت قرارا بأنني في حاجة للنوم حتى اتبين ما الذي أريد فعله فيما بعد».

ودعت منظمة الصحة العالمية الجمعة إلى السماح بدخول المرضى والمصابين من غزة بشكل منتظم لتلقي العلاج في مصر لتخفيف الضغط على مستشفيات القطاع. وقالت إنه يجب إنشاء نظام لإخراج الحالات ذات الأولوية من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأكد ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن «هذا لا يكفي لدعم الاحتياجات التي لا نهاية لها والتي نشأت بسبب الأعمال العدائية».

ودعا في مؤتمر صحافي إلى عمليات إجلاء طبي يومية ومستدامة دون عوائق وآمنة للمرضى والمصابين بجروح خطرة إلى مصر المجاورة.

وتحدث من القدس عبر تقنية الاتصال المرئي مؤكدا وجوب نقل ما بين 50 إلى 60 مريضا بشكل يومي إلى مصر، حيث «سيحصلون على العلاج والرعاية المناسبين» مؤكدا أنهم «يستحقونها».

وتابع «نشعر بقلق بالغ على سلامة المرضى والعاملين في مجال الصحة، ليس فقط في مستشفى الشفاء لكن في المستشفيات الأخرى أيضا».

وأكد «يجب حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرضى».

وحسب بيبركورن فإنه قبل اندلاع الحرب، كان هناك نحو 3500 سرير في مستشفيات القطاع. والآن يوجد قرابة 1400 سرير.

وقدر الاحتياجات حاليا بـ»نحو 5 آلاف سرير».

وحسب المسؤول الأممي فقد بات تواصل المنظمة مع موظفيها على الأرض في غزة «صعبا للغاية» بسبب انقطاع الاتصالات في القطاع.

وأعرب عن قلق بالغ أيضا ازاء انتشار أمراض في القطاع الفلسطيني من بينها التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وجدري الماء، والطفح الجلدي، والتهاب الكبد الوبائي.