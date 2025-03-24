حصار وأشلاء: حكايات الفارين من الجحيم الإسرائيلي في حي”تل السلطان”

غزة- «القدس العربي»: في مشهد من الألم والدمار، كان آلاف الفلسطينيين يعيشون لحظات عصيبة في غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. تحت وابل من القصف المدفعي والجوي، أجبروا على النزوح تاركين منازلهم وأحلامهم خلفهم، بينما يتعالى صوت الطائرات والدبابات ليصبح هو الصدى الوحيد الذي يملأ المكان.

لم يكن أمام العائلات في منطقة مخيم تل السلطان ومحيطها سوى خيار واحد: الهرب بأرواحهم. ورغم التحذيرات الإسرائيلية التي لم تترك لهم وقتا كافيا للنزوح الآمن، سار الناس في شوارع سقط فيها المصابون على الأرض دون التمكن من إنقاذهم، وتناثرت أشلاء جثث الشهداء، دون القدرة على دفنهم. مشاهد مؤلمة تعكس حجم المأساة التي تعيشها رفح.

وبعيد منتصف ليل السبت -الأحد، اشتدت الحملة العسكرية الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، مخلفة أعدادًا كبيرة من الضحايا والمعتقلين. وفيما كانت سيارات الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى الجرحى، بقيت أصوات الاستغاثة تتلاشى وسط دوي الانفجارات.

عايش النازحون الرعب بعينه على الطرق المؤدية إلى مناطق المواصي، المزعوم أمنها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فطائرات مسيّرة كانت تلاحقهم، ودبابات إسرائيلية نصبت كمائن على الطرق المؤدية إلى مناطق تُصنَّف بأنها «آمنة».

استهدافات على طريق النزوح

قصص مروعة عاينتها «القدس العربي» لسكان استطاعوا الوصول بأعجوبة إلى مناطق أقل خطورة. ويقول علاء حسنين: «الموت كان يرفرف فوق رؤوس الفارين من جحيم تل السلطان».

أبو منذر العماوي (42 عاما)، شاهد عيان من منطقة تل السلطان، يروي بصوت مليء بالخوف والصدمة: «منذ ساعات الليل، كان إطلاق النار بشكل جنوني على منطقة تل السلطان. قذائف مدفعية، وإطلاق نار من كل جانب. حاصرونا تماما في كل مناطق تل السلطان، وبالذات حي كندا، وبعدها ألقوا علينا منشورات تطلب منا الخروج دون أي مهلة كافية لذلك».

ويضيف: «في أثناء خروجنا، أطلقوا القذائف والنيران على النازحين. كانت الإصابات بالعشرات، والشهداء ملقون في الشوارع، ولا أحد قادر على الوصول إليهم. الدبابات كانت تتقدم باتجاه مسجد حلمي صقر، في الطريق التي زعموا أنها آمنة، ولكنها لم تكن كذلك على الإطلاق».

أما محمد عوكل (32 عاما)، وهو نازح من مخيم تل السلطان، فيتحدث عن كمائن أمنية نصبها جيش الاحتلال على طرق النزوح: «تم نصب كمائن على طريق النزوح من أحياء غرب رفح، واعتقال العشرات من الشباب والرجال. هربنا والدبابات كانت تطاردنا، وطائرات مسيرة من نوع كواد كابتر كانت تطلق النيران علينا من الأعلى».

ويتفق علي أبو سلمية (36 عاما)، نازح آخر من نفس المنطقة، مع هذه الشهادة، مضيفا: «آلاف النازحين من مناطق تل السلطان والسعودي وصلوا إلى منطقة آمنة، ولكن خلفنا كانت الأوضاع كارثية، وهناك عائلات ما زالت محاصرة في الحي السعودي».

أحمد القاضي (28 عاما)، يروي من جانب آخر: «بعد هروبي ووصولي إلى منطقة آمنة، تواصلت مع مجموعة من الأهالي المحاصرين. هم لا يعرفون إلى أين يذهبون. الطرق التي حددها الجيش كممرات آمنة ليست آمنة على الإطلاق».

أم حسين الكردي، سيدة أربعينية نازحة من مخيم تل السلطان، تحكي وهي تبكي، بعد وصولها إلى منطقة مواصي رفح: «في أثناء نزوحي، شاهدت مصابين وشهداء مرميين على الأرض، لم نقدر على نجدتهم من شدة إطلاق النيران. أبي شيخ كبير حاصرته الدبابة، تركته خلفي ولم أستطع إنقاذه. كنت أشعر أن قدمي مشلولة وأنا أجري». وتواصل حديثها: «قالوا وقف إطلاق نار، فرحنا، ثم عادوا يضربونا مرة ثانية. ما ذنبنا في ذلك؟ العشرات من الشهداء والمصابين في الشوارع، ننظر إليهم ولا نستطيع حملهم. ما يحدث لنا ظلم!».

عائلة «تفتت» أمام أعين أمها

لم تكن مأساة النزوح مقتصرة على مشاعر الخوف والفقد، بل تجسدت أيضا في الاستهداف المباشر للنازحين أمام أعين ذويهم. في حادثة مروعة، استهدف جيش الاحتلال، أفرادا من عائلة «صيدم» خلال نزوحهم بالقرب من مخازن «أونروا» في منطقة تل السلطان.

تحدثنا مع زوجة الشهيد علاء صيدم المكلومة، قالت بصوت مبحوح من الألم: «أولادي البنات سجود وعهد، وزوجي علاء صيدم، تم استهدافهم بجوار بركسات الأونروا. كانوا أمامي خلال النزوح، الصاروخ أصابهم (تفتتوا) وتحولوا إلى أشلاء أمام عيني».

ووفقا لشهود عيان، وصل إلى مدينة خان يونس شهداء سقطوا خلال نزوحهم من حي تل السلطان في رفح، بينهم إسماعيل عابدين، ومحمود عابد (العصار)، نتيجة قصف صاروخي لطائرة مسيّرة على مركبة مدنية. وقدّر الشهود عدد الشهداء في تلك المنطقة بحوالي 5 أشخاص، بينهم طفلة من عائلة «صيدم».

شهادات الدفاع المدني: حصار وفقدان اتصال

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة أن الأوضاع الإنسانية في منطقة مخازن أونروا (البركسات)، غرب رفح، بلغت مستوى كارثيا مع تعرض حياة أكثر من 50,000 مواطن لخطر الموت نتيجة الحصار الكامل الذي تفرضه قوات الاحتلال.

وأوضح محمد المغير مسؤول الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني أن القصف والاستهداف الإسرائيلي المكثف دفع مئات السكان في حي السلطان إلى النزوح مجددًا سيرًا على الأقدام وسط ظروف مروعة.

وأضاف لـ«القدس العربي» أن طائرات الاحتلال ألقت في ساعات مبكرة من الصباح منشورات تطالب السكان بمغادرة المنطقة بدعوى أنها «منطقة قتال خطيرة». وقد تزامن ذلك مع تصعيد عمليات القصف المدفعي والغارات الجوية على المنطقة، بما في ذلك استهداف المدنيين أثناء محاولتهم النزوح.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني باتت محاصرة داخل المنطقة إلى جانب فرق الهلال الأحمر التي كانت تحاول إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات العاجلة. كما أكدت أن الاتصال بتلك الطواقم كان مقطوعا ، مما يعمّق من حجم الكارثة الإنسانية.

صرخات استغاثة ومناشدات عاجلة

وقالت بلدية رفح إنها تلقت مناشدات مستمرة من المواطنين العالقين في منازلهم نتيجة للتصعيد العسكري المتواصل، حيث يواجه سكان المدينة أوضاعا إنسانية كارثية مع صعوبة الوصول إلى الطواقم الطبية والدفاع المدني، مما يحول دون انتشال الشهداء، وإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الضرورية لهم.

وأضافت أن الأوضاع في حي السلطان تتفاقم مع إجبار آلاف الأسر على النزوح سيرا على الأقدام خلال نهار شهر رمضان، تاركين خلفهم كل ما يملكون من ممتلكات وأغراض، في محاولة يائسة للنجاة بأرواحهم. مشيرة إلى أن طواقم البلدية، بما في ذلك عمال النظافة والحراسات والفريق الهندسي، حوصرت محاصرة داخل حي السلطان بسبب الأوضاع المتدهورة، مما يضعهم في خطر مباشر وسط القصف المتواصل وصعوبة توفير الإمدادات والإجلاء.

ودعت بلدية رفح المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل، لوقف هذه الاعتداءات وتوفير ممرات آمنة لإجلاء الجرحى وحماية المدنيين المحاصرين.

اعتقالات بالجملة

وصف إبراهيم حبيب، المحلل الأمني والعسكري الفلسطيني، الأوضاع في مدينة رفح بأنها «كارثية بكل المقاييس»، موضحا أن أصوات الرصاص والمدافع والطائرات الحربية الإسرائيلية لم تهدأ منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

وأشار في تصريح لـ»القدس العربي» إلى أن الأحياء الجنوبية والغربية من رفح، مثل تل السلطان والحي الكندي والحي السعودي والحي البرازيلي والشابورة، لا تزال تشهد عمليات عسكرية واسعة النطاق، خصوصا في محور فيلادلفيا الذي يتمركز فيه الجيش الإسرائيلي بطول 12 كيلومترا قرب الحدود مع مصر، مطلقا نيران رشاشاته تجاه تلك الأحياء بشكل مكثف. وأكد حبيب أن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ خمسة أيام عمليات عسكرية واسعة على مناطق جنوبي رفح، تركزت على مخيم الشابورة وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

وأضاف أن جيش الاحتلال ألقى، الأحد (أمس)، منشورات تحذيرية على الحي السعودي وتل السلطان دون منح السكان فرصة للنزوح، بل سارع بقصفهم وإطلاق النار عليهم واعتقال عدد منهم.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال أجبر النازحين على السير على الأقدام نحو مناطق المواصي، قرب شاطئ بحر غزة، مانعا استخدام أي وسائل نقل. وأوضح حبيب أن الجيش لم يكتف بذلك، بل استمر في قصف النازحين بشكل مباشر، بينما تقدمت آلياته لإقامة سواتر ترابية وفرز المدنيين، واعتقال عدد كبير منهم، خاصة من تزيد أعمارهم عن 17 عاما.

وأضاف أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا مع استمرار الجيش في عملياته العسكرية في أحياء تل السلطان والحي السعودي، محذرا من أن الساعات القادمة قد تحمل المزيد من المخاطر في ظل استمرار هذه الهجمات على مدينة رفح، التي تعاني من انعدام المستشفيات والبنية التحتية، مع استمرار إغلاق معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم لأكثر من عشرين يوما.