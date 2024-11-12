33 شهيدا في غارات إسرائيلية على لبنان الثلاثاء- (فيديو)

بيروت: استشهد 33 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في لبنان، الثلاثاء، وفق وزارة الصحة اللبنانية، طالت اثنتان منهما على الأقل منازل يقيم فيها نازحون من مناطق أخرى.

واستشهد 12 شخصا في غارة استهدفت بلدة جون الواقعة في منطقة الشوف جنوب بيروت والتي بقيت إلى حدّ كبير بمنأى عن الضربات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الغارة أدت الى “سقوط اثني عشر شهيدا وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح”.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الى أن الغارة استهدفت “مبنى سكنيا تقيم فيه عائلات نازحة”.

وتستضيف الشوف وغيرها من المناطق اللبنانية نازحين فروا من مناطق تعدّ معاقل لـ”حزب الله” وتتعرض لقصف مكثف في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية. وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين نزحوا من منازلهم بنحو 900 ألف شخص.

انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات جراء الغارة على بلدة #جون في #إقليم_الخروب (فيديو) pic.twitter.com/DDM6gKcntf — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) November 12, 2024

وأتت الغارة على جون بعد ساعات من استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل في غارة مماثلة استهدفت منزلا يؤوي نازحين في قرية بعلشميه شرق بيروت، وفق وزارة الصحة.

وتقع القرية في منطقة عاليه التي بقيت بدورها في منأى غالبا عن التصعيد والضربات الإسرائيلية.

وأفاد مصدر أمني بأن غارة بعلشميه “استهدفت منزلا… يقطنه نازحون من بينهم عدد من النساء والأطفال”.

وتأتي هاتان الغارتان غداة ضربة دامية طالت منزلا تقطنه عائلة نازحة كذلك في أقصى شمال لبنان، ما أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص، وفق وزارة الصحة.

وزارة الصحة: 5 شهـ داء وجريحان جراء الغارة الإسرائيلية على بعلشميه. https://t.co/fatCeJ9iPF pic.twitter.com/f6I9cgjQLA — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 12, 2024

غارة على المنطقة الواقعة بين بعلشميه والعبادية قرب عاليه pic.twitter.com/KvSJ0Bz1Ga — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 12, 2024

غارات على الضاحية

وشهد الثلاثاء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية بعد تعليمات أصدرها الجيش الإسرائيلي لإخلاء أربعة أحياء فيها.

وأفادت الوكالة الوطنية بوقوع 13 غارة على الأقل على الضاحية اليوم.

وقبيل بدء الغارات، حدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة إكس، عددا من المباني في أربعة أحياء في الضاحية، مطالبا السكان بـ”إخلاء المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

وغادر معظم سكان الضاحية منازلهم بعد تصعيد الحرب في أيلول/سبتمبر. وسمعت في المنطقة أصوات إطلاق نار كثيف في الهواء بهدف التنبيه من بقي إلى ضرورة الإخلاء، وفقا لشهود.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضرباته طالت “أهدافا” لـ”حزب الله” في الضاحية الجنوبية، شملت “مراكز قيادة، مواقع إنتاج الأسلحة، وبنية تحتية إضافية تابعة لحزب الله”.

وبعد الغارات على الضاحية، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا “عند الساعة 04:45 من عصر اليوم الثلاثاء … قاعدة تل نوف الجويّة جنوب تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية”.

وأتى بيان الحزب بعدما أفاد الجيش الاسرائيلي بسماع صفارات الإنذار في مناطق عدة في وسط اسرائيل واعتراضه مقذوفات أطلقت من لبنان.

كذلك أفاد الحزب في بيانات متتالية الثلاثاء باستهداف تجمّعات لجنود اسرائيليين ومناطق في شمال اسرائيل.

شهداء في الجنوب والشرق

وطالت الغارات الإسرائيلية قرى وبلدات في جنوب لبنان وشرقه.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد خمسة أشخاص في غارة على قرية في جنوب لبنان، وآخر على مدينة الهرمل (شرق).

وقالت في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على تفاحتا أدت إلى سقوط خمسة شهداء”. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الغارة استهدفت “منزلا مأهولا” في البلدة التي تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن الحدود.

استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفلة وسيدة جراء غارة استهدفت منزلاً في #تفاحتا جنوبي #لبنان pic.twitter.com/s7nV5RnTsj — جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) November 12, 2024

كما تحدثت الوكالة عن تدمير منزل في مدينة النبطية (جنوب) جراء غارة إسرائيلية، بينما تعرضت مدينة الهرمل وبلدة بوداي (شرق) لسلسلة غارات.

🚨آثار الدمار الكبير الذي خلفه القصف الإسرائيلي على حي السراي في وسط مدينة النبطية بجنوب لبنان. pic.twitter.com/nLtVTbwGKy — بالعربية | BRICS PLUS (@BRICSPLUSA) November 12, 2024

(وكالات)