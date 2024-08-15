حصيلة العدوان ترتفع لأكثر من 40 ألف شهيد.. ومجازر الاحتلال الجديدة تضرب قطاع غزة بعنف

غزة- “القدس العربي”:

استمرت هجمات قوات جيش الاحتلال ضد قطاع غزة، ووسعت تلك القوات من هجومها البري على العديد من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، كما قامت بعملية توغل جديدة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، على وقع مجازر دموية راح ضحيتها عشرات المواطنين بين شهيد ومصاب، وهو ما رفع حصيلة العدوان لأكثر من 40 ألف شهيد.

الهجوم على خان يونس

وفي مدينة خان يونس حيث يتواصل الهجوم البري، قامت قوات الاحتلال بشن عدة استهدافات، أسفرت أحدها عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدتان وإصابة واحدة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة ارميضة في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وسقط عدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للسكان في حارة أبو مصطفى شرقي مدينة خان يونس.

كما جرى انتشال جثمان مواطن، كان قد استشهد جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال يوم الأربعاء في بلدة عبسان الجديدة.

وذكرت مصادر طبية أن 6 شهداء وصلوا أيضا مجمع ناصر الطبي في خان يونس صبيحة الأربعاء، جراء استهدافات أخرى وقعت شرق خان يونس.

كما أصيب أربعة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة منهم، خلال تواجدهم قرب صالة السعادة في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي خلال عمليات التوغل البري، منزلًا في منطقة معن شرقي خان يونس، كما نفذ غارة جوية وقصف مدفعي منطقة السطر الشرقي شمالي المدينة.

وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية والطيران الحربي العديد من أحياء البلدات الشرقية في المدينة، وشوهدت من وسط المدينة أعمدة سحب الدخان هي تتصاعد من مناطق الاستهداف، إلى جانب أصوات انفجارات ضخمة.

وطال القصف بلدات بني سهيلا وعبسان والقرارة بشكل كبير، وأحياء مثل الزنة وبلدات خزاعة ومنطقة الشيخ ناصر.

وحسب رواية شهود عيان فان قوات الاحتلال أقدمت على نسف مباني سكنية في بلدة القرارة، وفي أحياء أخرى في بني سهيلا، كما استهدف الطيران الحربي بغارات جوية مناطق تقع غرب بلدة القرارة، وعلى مقربة من منطقة المطاحن.

ووفق المعلومات المتوفرة، فأن آليات الاحتلال واصلت تعميق توغلها البري في المناطق الشرقية، حيث تتجه إلى مناطق قريبة من وسط خان يونس.

هذا وقد اضطرت عائلات جديدة على النزوح القسري من المناطق المجاورة لتلك الأحياء والبلدات التي هددها جيش الاحتلال بالنزوح القسري، واتجهت هذه العائلات إلى حيث سابقاتها لمنطقة “المواصي” التي تعاني من اكتظاظات كبيرة بسبب تزايد أعداد السكان.

قصف عنيف على رفح

إلى ذلك فقد شهدت مناطق عديدة في مدينة رفح المجاورة عمليات قصف جوي ومدفعي عنيفة، وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان شهيد من منطقة مصبح شمالي المدينة، بعد أن فقد قبل عدة أيام.

وكان من بين الأحياء التي قصفت خلال الساعات الـ24 الماضية البرازيل ومخيمي يبنا والشابورة.

وشهد حي البرازيل القريب من الحدود الفاصلة عن مصر، عمليات نسف جديدة للمباني، كما سقطت قذائف مدفعية على وسط وشرق المدينة.

وترافق ذلك مع عمليات جيش الاحتلال في مناطق التوغل البري غرب المدينة، وتحديدا في حيي السعودي وتل السلطان، حيث أبلغ عن نسف مباني جديدة هناك.

وفي وسط قطاع غزة، قصفت قوات الاحتلال بقوة مناطق شمال مخيم النصيرات، والمناطق الغربية الشمالية للمخيم، حيث سجل قيام طائرات مسيرة أيضا بعمليات إطلاق نار على تلك المناطق.

وكما الأيام الماضية تعرضت أطراف مخيمات البريج والمغازي لقصف مدفعي مماثل، وهو ما أثار مخاوف السكان من شن قوات الاحتلال هجوما مفاجئا هناك.

مجازر وتوغل في غزة

أما في مدينة غزة، فقد ارتقى خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة خزيق يقع في حي الصبرة جنوبي المدينة. كما سقط شهيدان بينهما طفل مزق جسده إلى أشلاء، جراء قصف منزل لعائلة ياسين بالقرب من مركز الزيتون شرق مدينة غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار في محيط مسجد الأبرار شرقي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، في الوقت الذي كانت فيه طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” تطلق النار صوب المناطق الجنوبية والشرقية من الحي.

كما قامت قوات الاحتلال بنسف عدة مبانٍ جنوبي الحي، فيما توغلت آليات الاحتلال في محيط أرض البرعصي ومصنع الستار وشارع السكة جنوبي شرقي الحي، انطلاقاً من موقع تمركز الاحتلال في “محور “نتساريم”.

وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية الحدود الشرقية الجنوبية لمدينة غزة، وتحديدا على أطراف حي الزيتون، كما سجل قيام جيش الاحتلال باستهدافات عدة طالت حي الصبرة جنوب المدينة.

التوغل البري يتواصل في خان يونس ورفح وتوغل جديد شرق مدينة غزة

وسقطت قذائف مدفعية وسط وشمال الحي، وكان من بينها قذيفة سقطت في منطقة مفترق الطيران في شارع الثلاثيني.

وأطلقت آليات الاحتلال والزوارق الحربية زخات من الرصاص صوب تجمعات المواطنين السكنية القريبة من البحر.

وفي السياق، استمرت الهجمات المدفعية على بلدات شمال قطاع غزة، حيث طالت عدة مناطق تقع في بلدات جباليا وبيت حانون ومحيط أبراج الشيخ زايد.

أكثر من 40 ألف شهيد

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن قيام جيش الاحتلال بارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و107 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 40005 شهداء و92401 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي هذا السياق نقلت تقارير محلية عن المدير العام لوزارة الصحة في غزة قوله “أقول للذين يشككون بأرقام الشهداء إن كل شهيد له اسم وصورة وقصة”.

وجاء ذلك في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار الحرب والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال وتمنع بموجبه وصول الطعام والأدوية والوقود اللازم لتشغيل المؤسسات الخدماتية.

وقد كانت بلدية غزة، أعلنت عن تراكم نحو 150 ألف طن من النفايات في شوارع المدينة، بسبب منع الاحتلال طواقمها من الوصول لمكب النفايات الرئيسي، لافتة إلى أن هذا الأمر يؤثر على سلامة وصحة المواطنين ويؤدي إلى تفشي الأوبئة والأمراض.

وفي السياق فقد واصلت سلطات الاحتلال تشديد إجراءات الحصار على قطاع غزة، لليوم الـ111 على التوالي، من خلال مواصلة إغلاق معبر رفح الفاصل عن مصر، وتقنين دخول البضائع من معبر كرم أبو سالم التجاري الخاضع لسيطرتها بالكامل.

وبسبب إغلاق معبر رفح، لم يجري سفر آلاف المرضى والمصابين من قطاع غزة، حيث تقدر أعداهم بأكثر من 20 ألف مريض ومصاب، لا يتوفر لهم العلاج في قطاع غزة.

وكانت العديد من المنظمات الأممية حذرت من تفشي أكثر للأمراض في القطاع، ومن حدوث مجاعة وارتفاع أعداد الوفيات جراء نقص الطعام وسوء التغذية، في حال استمر هذا الحصار.

ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن شبح المجاعة يهدد حياة المواطنين، وينذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال، بعد أن أصبح 3,500 طفل مهددين بالموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات.