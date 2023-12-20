حصيلة القصف الهستيري على غزة ترتفع إلى 20 ألف شهيد.. والجوع يفتك بالأطفال- (صور وفيديو)

“القدس العربي” أعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 20 ألف شخص استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف أن 8000 طفل و6200 امرأة من بين الشهداء، فيما بلغ عدد المصابين 52600.

وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته البرية، الأربعاء، على الرغم من ضغوط دولية تلحّ على حماية المدنيين.

واستشهد 12 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في غارات جوية إسرائيلية على رفح، الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة “انتشال 12 شهيدا وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء من تحت الأنقاض باستهداف منزل ومسجد على بعد مئات الأمتار من مستشفى الكويت”.

وأظهرت لقطات تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف وجثة واحدة على الأقل ملقاة على الأرض وأشخاص ينادون طلبا للإسعاف وآخرين يحاولون إنقاذ من هم تحت الركام.

ويحتشد في رفح عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا من مناطق شمال القطاع في ظل المعارك.

وفي المدينة الحدودية مع مصر، تعرض مخيم الشابورة لقصف إسرائيلي.

قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح بشكل هستيري ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى

هذه المدينة التي تقع في الجنوب تعج بالنازحين من جميع محافظات القطاع#GazaMassacre #GazaHolocaust #GazaWar pic.twitter.com/idnJPFj435 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 20, 2023

قصف إسرائيلي يستهدف وسط مدينة رفح في الجنوب التي نزح إليها سكان شمال غزة هرباً من القصف#GazaMassacre #Gaza pic.twitter.com/xmP2L7Nm14 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 20, 2023

قصف إسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب غزة#Gaza #GazaMassacare pic.twitter.com/FXP424z4wM — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 20, 2023

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى “أن نحو 310 من العاملين في القطاع الصحي استشهدوا، إضافة إلى 35 من طواقم الدفاع المدني، و97 صحافيا، و136 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)”.

وأشارت إلى أن “عدد النازحين في قطاع غزة داخليا يقدر بحوالي 1.9 مليون شخص، أي نحو 90% من السكان، وقد تم تسجيل نحو 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع أنحاء القطاع، بينهم مليون شخص مسجل في 94 مركز إيواء للأونروا في الجنوب”.

وأوضحت الوزارة أن “أكثر من 60% (280 ألف وحدة سكنية تقريبا) مدمرة في قطاع غزة، كليا وجزئيا، مشيرةً إلى أن العدد النهائي للوحدات والمباني المدمرة غير متوفر بسبب استمرار القصف الإسرائيلي”.

وقالت الوزارة إن “نفاد مخزون اللقاحات أدى لتداعيات صحية كارثية، خاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظمة، مؤكدة توثيق 360 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية، بما فيها التهاب السحايا، واليرقان، والقوباء، وجدري الماء، والتهاب الجهاز التنفسي، والجدري، والإسهال، والانفلونزا، وهم بحاجة فورية للعلاج، كذلك لمقومات الحياة من بطانيات وملابس دافئة”.

مشاهد مروعة وبعيداً عن وسائل الإعلام..

هذا الصباح دمر الجيش الصهيوني المجرم حي سكني كامل في حي الشجاعية شرق #غزة.. 56 منزلاً تم تدميرها دفعة واحدة..

أحد الجنود المجرمين وثق الأمر بهاتفه وهو يُردد عبارات الفرح على وقع الجريمة وأن النصر لاسرائيل سيبدأ من #الشجاعية.. احتلال سادي pic.twitter.com/N0Y8YcqfQ4 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 20, 2023

عشرات الشهداء والجرحى في شوارع جباليا البلد شمال غزة، قصفتهم إسرائيل في بيوتهم واستهدفتهم مجددًا داخل عربات الإسعاف pic.twitter.com/if2SuzxGpl — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 20, 2023

هكذا قضى أهل غزة ليلتهم

هكذا قضاها الناجون لأن الكثير من ذويهم أصبحوا في عداد الشهداء#Gaza #GazaGenocide pic.twitter.com/sfRilmFVBF — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 20, 2023

أكذوبة المناطق الآمنة

وتمكنت عدسات الصحافيين، الأربعاء، من تسجيل مقاطع لغارات إسرائيلية على مناطق جنوب قطاع غزة، التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها “آمنة”.

وبينما كان مراسل قناة “الجزيرة” هاني محمود يقدم معلومات عن القصف الإسرائيلي على القطاع في بث مباشر، سمع دوي انفجار بالمنطقة وبدأت أعمدة الدخان تتصاعد قرب “مستشفى الكويت” بمدينة رفح.

وبعد ثوان من الهجوم الأول، وقع ما لا يقل عن 3 غارات جوية أخرى في نفس المنطقة التي من المفترض أن تكون “آمنة” بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأظهرت المشاهد حالة من الذعر بصفوف المدنيين الفلسطينيين بينهم أطفال، يركضون يمنة ويسرة وسط أصوات الانفجارات.

كاميرا الجزيرة ترصد اللحظات الأولى لقصف محيط المستشفى الكويتي خلال مداخلة حية لمراسل القناة الإنجليزية هاني محمود#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/4RGGGHuwT6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 20, 2023

“ننام جياعا”

والأربعاء، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل فلسطيني يتحدث عن انعدام الغذاء في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية، ويقول إنهم يضطرون للنوم جياعا في ظل ظروف إنسانية صعبة.

ويقول الطفل أحمد محمد الخالدي في مقطع الفيديو إنهم لا يستطيعون العثور على الغذاء، وهو ما يظهر حجم الأزمة الغذائية التي يعيشها سكان القطاع.

ويؤكد الخالدي أنه نزح مع أسرته من مدينة غزة (شمال) إلى رفح (جنوب) بعد أن اضطروا لترك منزلهم بسبب القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

ويشير الطفل الفلسطيني إلى صعوبة العثور على الغذاء في غزة وأن أسعار المواد المتوفرة “غالية جدًا”.

ويوضح أنهم يضطرون لتناول ربع رغيف خبز في الظهر وأحيانًا نصفه، ويحاولون الاكتفاء به طوال اليوم.

ويضيف: “إننا ننام جياعًا، وعندما نسأل أمي عما إذا كان هناك شيء ما لنأكله قبل النوم تقول لنا: لا يوجد أي شيء”.

يتحدث الطفل أحمد محمد الخالدي عن معانته وأسرته في الحصول على طعام بعد نزوحهم من شمال غزة، نحو الجنوب الذي يعاني من القصف الجوي على الرغم من إعلان إسرائيل أنه منطقة آمنة. أشارت تقارير أممية إلى سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق المحاصرين في قطاع غزة وأثرها على من فيه، إذ يتم… pic.twitter.com/mLAoSE0u9g — Daraj Media (@Daraj_media) December 19, 2023

وبحسب تقرير نشره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فإن 9 من كل 10 عائلات في شمال غزة وعائلتين من كل 3 في الجنوب تقضي “يوما كاملا وليلة كاملة على الأقل دون طعام”.

(وكالات)