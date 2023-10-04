حضور تونسي لافت في نوبل الفيزياء والكيمياء… وانتقادات لـ «الصمت الرسمي»

تونس ـ «القدس العربي» : شكلت جوائز نوبل لهذا العام حدثا تونسيا بارزا، وخاصة بعد منح نوبل الكيمياء لتونسي مولود في باريس، ونوبل الفيزياء لفرنسي مولود في تونس.

وكانت هيئة جائزة نوبل منحت نوبل الفيزياء لكل من بيار أغوستيني (فرنسي مولود في تونس) والمجري النمسوي فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه الثلاثاء،

لأبحاثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات. كما مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء إلى الباحثين الثلاثة منجي الباوندي ولويس بروس وأليكسي إكيموف، وهم علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.

وكافأت الهيئة الباحثين المذكورين على «اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها». ومنجي باوندي هو كيميائي وباحث من أصل تونسي يقيم في الولايات المتحدة، وولد عام 1961 في فرنسا، وهو ابن عالم الرياضيات التونسي محمد صالح الباوندي.

ودوّن عبد اللطيف المكي رئيس حزب العمل والإنجاز «عالم الكيمياء التونسي منجي الباوندي ضمن ثلاثة علماء تم تتويجهم بجائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023، فالحمد لله على هذا الخبر الذي يزيدنا أملا وتصميما وإرادة في خدمة هذه البلاد الطيبة رغم الظروف الصعبة».

وكتب الوزير السابق رفيق عبد السلام «الأمم الحية هي التي توفر مناخا سياسيا ونفسيا، ونسيجا مؤسساتيا جاذبا للكفاءات والمبدعين، من العلماء والباحثين والمفكرين والفنانين وغيرهم، والأمم المتخلفة هي تلك التي تصنع مناخات طاردة للكفاءات، ومن بقي منها في الوطن يعيش محاصرا بين جدران الخوف وإكراهات الحاجة». وأضاف «هذا الرجل ليست له صلة بتونس إلا من جهة الأصول الجينية المتحدرة من والده، ولو بقي في تونس لوجد نفسه مجرد «بيروقراط» جامعي يثرثر في المقاهي.

وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس المجد «في غياب تهنئة رئيس الجمهوريَّة وصمت الحكومة، جامعة قابس ستسند الدّكتوراه الفخريَّة للعالم التَّونسي منجي الباوندي، باعتباره ثاني باحث من أصول عربية يحصل على نوبل في الكيمياء، بعد العالم المصري أحمد زويل».

وهذه المرة الثانية التي تتوج فيها تونس بجائزة نوبل، حيث تم منح «نوبل للسلام» عام 2015 للرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان) التي قامت بالوساطة في الحوار الوطني في تونس تقديرا «لمساهمتهما الحاسمة في بناء ديمقراطية متعددة بعد ثورة الياسمين في عام 2011».