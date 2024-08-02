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حضور شعبي كبير في تشييع جثمان هنية بالدوحة

منذ 39 دقيقة

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الدوحة: أقيمت صلاة الجنازة على جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة اليوم الجمعة، حيث احتشد آلاف من المشيّعين، قبل نقله ليوارى الثرى في مقبرة شمال العاصمة، في رحلته الأخيرة عقب اغتياله في طهران بضربة نُسبت إلى إسرائيل وأثارت مخاوف متزايدة من صراع إقليمي أوسع.

وأمّ عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية، آلاف المصلين في صلاة الجنازة على هنية وحارسه. وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ووالده الشيخ حمد بن خليفة، على رأس المصلين في المسجد.

وشهدت ساحات المسجد توافداً واسعا للمصلين الذين حضروا جنازة هنية.

وكانت الكوفية والراية الفلسطينيان حاضرتين في ساحات المسجد الذي اكتظ بجماهير وقيادات وشخصيات سياسية أبت إلا أن تشارك في تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي اغتالته إسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران.

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