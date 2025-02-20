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خان يونس.. كتائب القسام تسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين- (صور وفيديوهات)

20 - فبراير - 2025

جانب من عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين في مدينة خان يونس

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غزة: سلّمت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الخميس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وجرى تسليم الجثامين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موقع تسليم بمنطقة بني سهيلا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إقبال شعبي كثيف.

وتعود الجثامين إلى عائلة بيباس (أم وطفليها) وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، وتم تسليمها ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وإثر التوقيع على وثيقة مع ممثل للفصائل الفلسطينية، تسلم الصليب الأحمر 4 توابيت حمل كل منها صورة واسم الأسير القتيل وتاريخ مقتله، مع عبارة “قُتل على يد جيش الاحتلال”.

وتسلم الصليب الأحمر الجثامين الأربعة الواحد تلو الآخر، ووضع كلا منها في سيارة، ثم غادرت سياراته متوجهة إلى موقع تسليم الجثامين لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة.

وحمّلت حماس، في بيان الخميس، جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مقتل الأسرى الأربعة إثر قصفه أماكن احتجازهم، بينما “عاملتهم المقاومة في قطاع غزة بإنسانية وحاولت إنقاذهم”.

وأسرت الفصائل الفلسطينية ياردن بيباس وعائلته، خلال عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ونقل مع زوجته شيري وطفليها كفير وأرئيل إلى غزة.

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، أطلقت “كتائب القسام” سراح ياردن بيباس، ضمن الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى.

وخلال عملية تسليم الخميس، أرسلت “كتائب القسام” حزمة رسائل إلى إسرائيل، تتضمن ردا على مصلحة السجون، وتحذيرا لرئيس الوزراء المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو، في حال قرر استئناف حرب الإبادة الجماعية على غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 22, 2025 الساعة 3:12 م

    والله إنه لمشهد مهيب رهيب هذا الذي يصنعه جند الله المنصورون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد في غزة ورب العزة ✌️🇵🇸😎☝️🌪️🐂🐒🔥

    رد

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