خان يونس.. كتائب القسام تسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين- (صور وفيديوهات)

جانب من عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين في مدينة خان يونس

غزة: سلّمت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الخميس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وجرى تسليم الجثامين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موقع تسليم بمنطقة بني سهيلا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إقبال شعبي كثيف.

وتعود الجثامين إلى عائلة بيباس (أم وطفليها) وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، وتم تسليمها ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

تغطية صحفية | “قتلهم نتنياهو”..

رسالة المقـ ـاومة خلال تسليم جثامين 4 أسرى “إسرائيليين” قتلوا في قصف لجيش الاحتـ ـلال pic.twitter.com/HYifZ2S5wd — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 20, 2025

وإثر التوقيع على وثيقة مع ممثل للفصائل الفلسطينية، تسلم الصليب الأحمر 4 توابيت حمل كل منها صورة واسم الأسير القتيل وتاريخ مقتله، مع عبارة “قُتل على يد جيش الاحتلال”.

وتسلم الصليب الأحمر الجثامين الأربعة الواحد تلو الآخر، ووضع كلا منها في سيارة، ثم غادرت سياراته متوجهة إلى موقع تسليم الجثامين لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة.

تغطية صحفية | لحظة تسليم المقـ ـاومة جثامين 4 أسرى “إسرائيليين” إلى الصليب الأحمر ضمن صفقة التبادل pic.twitter.com/77fgjfMMnR — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 20, 2025

وحمّلت حماس، في بيان الخميس، جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مقتل الأسرى الأربعة إثر قصفه أماكن احتجازهم، بينما “عاملتهم المقاومة في قطاع غزة بإنسانية وحاولت إنقاذهم”.

وأسرت الفصائل الفلسطينية ياردن بيباس وعائلته، خلال عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ونقل مع زوجته شيري وطفليها كفير وأرئيل إلى غزة.

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، أطلقت “كتائب القسام” سراح ياردن بيباس، ضمن الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى.

وخلال عملية تسليم الخميس، أرسلت “كتائب القسام” حزمة رسائل إلى إسرائيل، تتضمن ردا على مصلحة السجون، وتحذيرا لرئيس الوزراء المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو، في حال قرر استئناف حرب الإبادة الجماعية على غزة.

مصادر صحفية: من انتشار عناصر المـــقاومة الفلسطينية في موقع تسليم جثامين أسرى الاحتلال الأربعة في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس. pic.twitter.com/LbCD8z9P2N — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 20, 2025

(الأناضول)