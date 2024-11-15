حضور قوي لشركات الوقود الأحفوري في «كوب29»… والمجتمع المدني يندد

باكو أ ف ب: كانت شركات الطاقة حاضرة بقوة أمس الجمعة في مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب29» المنعقد في باكو حيث تندد المنظمات غير الحكومية بالوجود الكبير لمجموعات الضغط لمصادر الطاقة الأحفورية (الفحم والنفط والغاز) وتأثيرها على مفاوضات الأمم المتحدة التي تنظم هذه السنة أيضاً في بلد منتج كبير للنفط.

فقد حضر إلى باكو أمس رئيس مجلس إدارة مجموعة «توتال إنِرجيز» الفرنسية باتريك بويانيه مع رؤساء شركات أخرى كبرى ووزراء طاقة ومستثمرون في هذا المجال من العالم بأسره.

وعلى غرار السنة الماضية حاول تحالف منظمات غير حكومية إحصاء عدد أفراد مجموعات الضغط في مجال الطاقة الأحفورية الذين حصلوا على تصريح لحضور «كوب29». ويُقَدِّر تحالف « كيك بيغ بوليوتَرز آوت (أطردوا المُلَوّثين) « الذي يضم 450 منظمة غير حكومية، عددهم هذه السنة بنحو 1770.

في باكو، استُقبل المشاركون في «كوب29» صباح الجمعة بمُجَسَّم لأفعى عملاقة تمثل المصالح الأحفورية في المؤتمر. وقالت بيبي من منظمة «باور شيفت أفريكا» التي كانت بين المتظاهرين لوكالة فرانس برس «نطالب بوضع حد للاستعمار في مجال الطاقة في دول الجنوب».

ولا يقتصر الشعور بأن مؤتمرات كوب تخضع لتأثيرات خارجية، على الناشطين.

فقد قال نائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور الحاضر في المؤتمر كمستقل «للأسف يسيطر قطاع الطاقة الأحفورية والدول النفطية على مسارات مؤتمرات كوب، إلى حد لم يعد سليماً».