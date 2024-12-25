حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في حريق ومقتل امرأة بمركز تسوق في روسيا

موسكو: قال حاكم منطقة أوسيتيا الشمالية الروسية اليوم الأربعاء إن الحطام المتداعي من طائرة مسيرة أوكرانية تم إسقاطها تسبب في انفجار وحريق مميت بمركز للتسوق في مدينة بلاد القوقاز بالمنطقة.

وكتب الحاكم سيرجي مينيايلو على حسابه الرسمي على تيليغرام يقول إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت الطائرة المسيرة في الساعة 0828 بتوقيت موسكو (0528 بتوقيت غرينتش).

ووردت أنباء عن مقتل امرأة داخل مركز التسوق.

ولم يتسن التحقق من صحة تصريحات حاكم المنطقة، ولم تدل أوكرانيا بتعليق حتى الآن.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير 119 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أربع وعشرين ساعة ماضية.

(رويترز)